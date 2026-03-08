«Зенит» проиграл в РПЛ впервые за 16 матчей – «Оренбургу». Поражений не было с августа

«Зенит» проиграл в матче РПЛ впервые с августа.

Прервалась серия «Зенита » без поражения в Мир РПЛ, длившаяся с августа.

В сегодняшнем матче 20-го тура чемпионата России команда Сергея Семака уступила «Оренбургу » на выезде со счетом 1:2. Андрей Мостовой не реализовал пенальти в концовке 2-го тайма.

«Зенит» проиграл в матче Мир РПЛ впервые после поражения от «Ахмата» 9 августа (0:1). После этого сине-бело-голубые не проигрывали 15 матчей подряд, одержав 11 побед и четырежды сыграв вничью.

14 марта «Зенит» сыграет на своем поле со «Спартаком».