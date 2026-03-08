  • Спортс
  • «Зенит» проиграл в РПЛ впервые за 16 матчей – «Оренбургу». Поражений не было с августа
126

«Зенит» проиграл в РПЛ впервые за 16 матчей – «Оренбургу». Поражений не было с августа

«Зенит» проиграл в матче РПЛ впервые с августа.

Прервалась серия «Зенита» без поражения в Мир РПЛ, длившаяся с августа.

В сегодняшнем матче 20-го тура чемпионата России команда Сергея Семака уступила «Оренбургу» на выезде со счетом 1:2. Андрей Мостовой не реализовал пенальти в концовке 2-го тайма.

«Зенит» проиграл в матче Мир РПЛ впервые после поражения от «Ахмата» 9 августа (0:1). После этого сине-бело-голубые не проигрывали 15 матчей подряд, одержав 11 побед и четырежды сыграв вничью.

14 марта «Зенит» сыграет на своем поле со «Спартаком».

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
126 комментариев
Ну боролись же! Проиграли только в серии пенальти, а это всегда лотерея!
Ответ Источник в сборной России
Ну боролись же! Проиграли только в серии пенальти, а это всегда лотерея!
Это восьмидесятый уровень юмора! Браво!
Ответ Источник в сборной России
Ну боролись же! Проиграли только в серии пенальти, а это всегда лотерея!
Оренбург ни разу не промахнулся с точки сегодня, и закономерно победил!
Семак! Поздравляю от души с женским днем!
Ответ 1905vb
Семак! Поздравляю от души с женским днем!
Зенит решил подарить праздник не только девушкам, но и всей стране — респект!
Ответ 1905vb
Семак! Поздравляю от души с женским днем!
трусливая игра от Семака.
Аж сайт упал от перегрузки. Вся Россия прибежала праздновать поражение проекта Миллера 🎉👏🙌
Ответ Burel
Аж сайт упал от перегрузки. Вся Россия прибежала праздновать поражение проекта Миллера 🎉👏🙌
Жалко, не было возможности его лицо увидеть, как в матче с Балтикой)
Ответ Burel
Аж сайт упал от перегрузки. Вся Россия прибежала праздновать поражение проекта Миллера 🎉👏🙌
Комментарий скрыт
Семак, попроси жену написать заявление раз сам не можешь
Ответ sc0rp
Семак, попроси жену написать заявление раз сам не можешь
Просил. Не разрешает
Ответ Groznyi2024
Просил. Не разрешает
это их совместное решение!
Похоже, что Оренбург не предупредили, что головная команда второй раз пытается столетие отпраздновать.
Справедливость восторжествовала!!!!Не было пенальти!!
Ответ Люблю угарные комменты...
Справедливость восторжествовала!!!!Не было пенальти!!
Испортили Илюхиной 8 марта.
Оренбург: 2 победы над Зенитом за 2 года
Спартак: 2 победы над Зенитом за 9 лет

Но бромантановые по-прежнему орут, что Оренбург - фарм-клуб Зенита))
Ответ Анатолий Дмитриевич
Оренбург: 2 победы над Зенитом за 2 года Спартак: 2 победы над Зенитом за 9 лет Но бромантановые по-прежнему орут, что Оренбург - фарм-клуб Зенита))
Беспроигрышный вариант: Зенит проиграл - упомяну Спартак 🤣
Ответ Анатолий Дмитриевич
Оренбург: 2 победы над Зенитом за 2 года Спартак: 2 победы над Зенитом за 9 лет Но бромантановые по-прежнему орут, что Оренбург - фарм-клуб Зенита))
Когда новый юбилейный сезон будете праздновать?
На третий круг пойдёте?
Кому-то опять юбилей переносить )
Спасибо Оренбургу, за праздник для всей страны!
Юбилейно спасаем фарм от вылета, Краснодар с титулом! Кстати, женская форма вам к лицу, грёбаное позорище.
Ответ luu
Юбилейно спасаем фарм от вылета, Краснодар с титулом! Кстати, женская форма вам к лицу, грёбаное позорище.
У Краснодара еще свой морозный квест в Казани
Рекомендуем