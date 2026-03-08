«Зенит» проиграл в РПЛ впервые за 16 матчей – «Оренбургу». Поражений не было с августа
«Зенит» проиграл в матче РПЛ впервые с августа.
Прервалась серия «Зенита» без поражения в Мир РПЛ, длившаяся с августа.
В сегодняшнем матче 20-го тура чемпионата России команда Сергея Семака уступила «Оренбургу» на выезде со счетом 1:2. Андрей Мостовой не реализовал пенальти в концовке 2-го тайма.
«Зенит» проиграл в матче Мир РПЛ впервые после поражения от «Ахмата» 9 августа (0:1). После этого сине-бело-голубые не проигрывали 15 матчей подряд, одержав 11 побед и четырежды сыграв вничью.
14 марта «Зенит» сыграет на своем поле со «Спартаком».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
Спартак: 2 победы над Зенитом за 9 лет
Но бромантановые по-прежнему орут, что Оренбург - фарм-клуб Зенита))
На третий круг пойдёте?