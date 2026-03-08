  • Спортс
  «Зенит» получил 2-й пенальти в игре с «Оренбургом» после стыка Муфи с Кондаковым на 94-й. Мостовой пробил в перекладину
«Зенит» получил 2-й пенальти в игре с «Оренбургом» после стыка Муфи с Кондаковым на 94-й. Мостовой пробил в перекладину

«Зенит» получил два пенальти в матче с «Оренбургом» и не забил их.

«Зенит» получил второй пенальти в матче с «Оренбургом».

Петербуржцы на выезде уступили оренбуржцам (1:2) в 20-м туре Мир РПЛ.

На 94-й минуте защитник хозяев Фахд Муфи ударил в ногу хавбека гостей Даниила Кондакова, принимавшего мяч в штрафной. Главный арбитр Сергей Цыганков принял решение поставить пенальти, которое подтвердила проверка ВАР. 

Андрей Мостовой не реализовал 11-метровый, попав в перекладину на 96-й минуте.

На 8-й минуте игры Густаво Мантуан, исполнявший пенальти за «Зенит», пробил с точки мимо ворот. 11-метровый был назначен за то, что мяч попал в поднятую руку Муфи, боровшегося с Александром Соболевым.

Изображение: кадр из трансляции «Матч Премьер»

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
56 комментариев
стыдно за судейство, договаривались на три пенальти, а поставил только два.
Ответ Streetbor
стыдно за судейство, договаривались на три пенальти, а поставил только два.
времени на 3-й не хватило)
Ответ itallyan1c
времени на 3-й не хватило)
Зараза.:))))))))))))
Всё-таки есть футбольный бог и не дал злу сегодня победить. Быть добру!
Ответ tangerine
Всё-таки есть футбольный бог и не дал злу сегодня победить. Быть добру!
Комментарий скрыт
Ответ Dr_horrible
Комментарий скрыт
миллер перелогинься
В следующей игре судья сам пойдет бить пенальти :)
И будет перебивать, пока не забьет.
Ответ Всё такЪ
В следующей игре судья сам пойдет бить пенальти :) И будет перебивать, пока не забьет.
В следующий раз пойдет бить Илюхина.
Всеми силами пытались вытянуть, но справедливость восторжествовала!
А не многовато пенальти в пользу Зенита назначают??
Ответ Рубин2003
А не многовато пенальти в пользу Зенита назначают??
Наоборот мало, видишь не справляются, надо ещё больше пенальти, и больше голов отменять в их ворота
Ответ Рубин2003
А не многовато пенальти в пользу Зенита назначают??
Мало назначают.
Такими темпами снова переносить новый юбилейный сезон.
Так даже репку в сказке не тянули)))). Но все равно не вытянули
Речь тренера в раздевалке - Вам уже по два пенальти ставят, что еще нужно сделать, чтобы вы победили?
Левый пенальти так то. Задача была поставить любую точку. Зенит то проигрывал…
Мало дали, 4 думаю гарантировано было бы. И все с 90 по 94 минуту желательно
Ну не, третий раз уже не выйдет отпраздновать юбилей😀
Ответ alexey102rus
Ну не, третий раз уже не выйдет отпраздновать юбилей😀
Будет юбилейный юбилей, получается?
Ответ Best in the World
Будет юбилейный юбилей, получается?
Юбилейный юбилей это нынешний сезон. Следующий скорее что-то: мы же русские (бразильские) любим праздновать на широкую ногу. Да и Бог любит троицу😀
