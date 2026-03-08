«Зенит» получил 2-й пенальти в игре с «Оренбургом» после стыка Муфи с Кондаковым на 94-й. Мостовой пробил в перекладину

«Зенит» получил два пенальти в матче с «Оренбургом» и не забил их.

«Зенит» получил второй пенальти в матче с «Оренбургом ».

Петербуржцы на выезде уступили оренбуржцам (1:2) в 20-м туре Мир РПЛ .

На 94-й минуте защитник хозяев Фахд Муфи ударил в ногу хавбека гостей Даниила Кондакова , принимавшего мяч в штрафной. Главный арбитр Сергей Цыганков принял решение поставить пенальти, которое подтвердила проверка ВАР.

Андрей Мостовой не реализовал 11-метровый, попав в перекладину на 96-й минуте.

На 8-й минуте игры Густаво Мантуан, исполнявший пенальти за «Зенит », пробил с точки мимо ворот. 11-метровый был назначен за то, что мяч попал в поднятую руку Муфи, боровшегося с Александром Соболевым.

Изображение: кадр из трансляции «Матч Премьер»