  «Зенит» проиграл «Оренбургу» впервые с 2023 года после 6 побед подряд с общим счетом 19:5
«Зенит» проиграл «Оренбургу» впервые с 2023 года после 6 побед подряд с общим счетом 19:5

«Зенит» проиграл «Оренбургу» впервые за 3 года.

Прервалась трехлетняя серия побед «Зенита» над «Оренбургом».

Команда Сергея Семака уступила оренбуржцам (1:2) в 20-м туре Мир РПЛ.

Это первое поражение сине-бело-голубых от соперника за последние 6 игр во всех турнирах.

Все шесть из этих матчей с общим счетом 19:5 выиграли петербуржцы. В последний раз они уступали «Оренбургу» в сентябре 2023 года (1:3).

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
После пенальти на 93-й даже фанаты Зенита уже перестали на это смотреть
Ответ T622222
После пенальти на 93-й даже фанаты Зенита уже перестали на это смотреть
Это вообще не возможно смотреть! Мне уже смешно от этих пенальти. Реально футбольный бог существует и они оба раза промазали. Уже реально любая команда РПЛ играет в футбол а Зенит не понятно что делает.
Ответ T622222
После пенальти на 93-й даже фанаты Зенита уже перестали на это смотреть
А какие сомнения в пенальти за удар по ногам?
Совсем уж бредятину любую пишите.
Ответ Акакий Назарыч
Судья старался.
Судья - зенит российского футбола
Ответ Акакий Назарыч
Судья старался.
Зенит не может - судья поможет. Но в этот раз не сработало даже так
Женщин с праздником, а Зенит с юбилеем!
бгг
Ответ rozewood
Женщин с праздником, а Зенит с юбилеем! бгг
Ничего, следующий год тоже юбилейный, столетие.
Ответ rozewood
Женщин с праздником, а Зенит с юбилеем! бгг
❗️«Зенит» может «перенести» столетие на 2031 год: во времена СССР датой основания клуба считался именно 1931 год, когда команда ЛМЗ дебютировала в чемпионате Ленинграда. Об этом же рассказывал футбольный историк и член IFFHS Лукосяк: по его словам, в 1999 году «Мутко выбрал без него» 1925-й в качестве года основания клуба. Если «Зенит» и в этом сезоне не выиграет ни одного трофея, в теории у клуба есть исторические основания отметить своё уже «третье» столетие в 2031 году
В студии Матч премьера сейчас такой траур 😆😆😆
приличный человек после такого выйдет на прессуху со словами «я устал, я мухожук».
Богданыч выйдет с очередным пук среньк, идем дальше.
Ответ ragnvald ulfsson
приличный человек после такого выйдет на прессуху со словами «я устал, я мухожук». Богданыч выйдет с очередным пук среньк, идем дальше.
Так ему интересно в "Зените" и в целом в РПЛ. Он же сам говорил. Великий рекордсмен тренерского цеха в великую эпоху расцвета отечественного футбола. Вы же (болелы) сами с удовольствием поддерживаете этот Семаковский тренд переписывания рекордов..))
Цитируете, плюсуете, считаете количество чемпионств, закрывая при этом глаза на общий уровень падения нашего футбола в последние годы и совершенно необоснованный, в силу запрета участия в европейских кубков, гигантский контраст финансовых возможностей "Зенита" и остальных клубов РПЛ...
Ответ ragnvald ulfsson
приличный человек после такого выйдет на прессуху со словами «я устал, я мухожук». Богданыч выйдет с очередным пук среньк, идем дальше.
так где он такую работу ещё найдёт? а детей кормить надо. не говоря уж о внуках и правнуках. ;-)
Семак никогда сам никогда не уйдет,и он это сам прекрасно понимает,будет до последнего сидеть пока пинка не дадут.В другой клуб его просто не позовут ему же нужен бездонный бюджет.А за рубеж такого трусливого псевдотренера без успехов в еврокубках никто не позовет
Ответ Старик Стариканов
Семак никогда сам никогда не уйдет,и он это сам прекрасно понимает,будет до последнего сидеть пока пинка не дадут.В другой клуб его просто не позовут ему же нужен бездонный бюджет.А за рубеж такого трусливого псевдотренера без успехов в еврокубках никто не позовет
В уфе у него бездонный бюджет был?
Ответ Старик Стариканов
Семак никогда сам никогда не уйдет,и он это сам прекрасно понимает,будет до последнего сидеть пока пинка не дадут.В другой клуб его просто не позовут ему же нужен бездонный бюджет.А за рубеж такого трусливого псевдотренера без успехов в еврокубках никто не позовет
за рубежом он даже как игрок не вывез, а это на порядок легче всё-таки.
в рф много куда позовут, денег не дадут только много. даже половину нигде не дадут от того, что сейчас капает.
Фарм подписка закончилась.
Ничего, продлят надолго после такого позора)
Ответ laziofan
Фарм подписка закончилась. Ничего, продлят надолго после такого позора)
Да все правильно вроде, Центральный Спортивный Газовик потренировался на своем провинциальном фарме сегодня
Ответ laziofan
Фарм подписка закончилась. Ничего, продлят надолго после такого позора)
Смелые ребята, боюсь, что Миллер после такого конфуза их на сельдерей посадит. Осмелились обыграть его детище с лучшим тренером России во главе.
Поздравляю Оренбург с победой!!
Мало Джонов и пенальтей.... А если серьезно, спасибо за праздничное настроение!
А юбилей то когда праздновать будем?
Ответ Duncan MacLeod
А юбилей то когда праздновать будем?
В следующем году, и так пока не станут чемпионами 🤣🤣🤣
Ответ Duncan MacLeod
А юбилей то когда праздновать будем?
Не переживай дружище, через год уже будем отмечать юбилей без чемпионства Спартака очередной, как время идет быстро, в 2016 отмечали 15 лет, а сейчас на следующий год очередные 10 лет))
