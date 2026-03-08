«Зенит» проиграл «Оренбургу» впервые с 2023 года после 6 побед подряд с общим счетом 19:5

«Зенит» проиграл «Оренбургу» впервые за 3 года.

Прервалась трехлетняя серия побед «Зенита » над «Оренбургом ».

Команда Сергея Семака уступила оренбуржцам (1:2) в 20-м туре Мир РПЛ .

Это первое поражение сине-бело-голубых от соперника за последние 6 игр во всех турнирах.

Все шесть из этих матчей с общим счетом 19:5 выиграли петербуржцы. В последний раз они уступали «Оренбургу» в сентябре 2023 года (1:3).