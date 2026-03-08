«Зенит» проиграл «Оренбургу» впервые с 2023 года после 6 побед подряд с общим счетом 19:5
«Зенит» проиграл «Оренбургу» впервые за 3 года.
Прервалась трехлетняя серия побед «Зенита» над «Оренбургом».
Команда Сергея Семака уступила оренбуржцам (1:2) в 20-м туре Мир РПЛ.
Это первое поражение сине-бело-голубых от соперника за последние 6 игр во всех турнирах.
Все шесть из этих матчей с общим счетом 19:5 выиграли петербуржцы. В последний раз они уступали «Оренбургу» в сентябре 2023 года (1:3).
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
97 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Совсем уж бредятину любую пишите.
бгг
Богданыч выйдет с очередным пук среньк, идем дальше.
Цитируете, плюсуете, считаете количество чемпионств, закрывая при этом глаза на общий уровень падения нашего футбола в последние годы и совершенно необоснованный, в силу запрета участия в европейских кубков, гигантский контраст финансовых возможностей "Зенита" и остальных клубов РПЛ...
в рф много куда позовут, денег не дадут только много. даже половину нигде не дадут от того, что сейчас капает.
Ничего, продлят надолго после такого позора)