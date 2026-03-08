  • Спортс
  • Экс-арбитр Фернандес о матче «Барсы» и «Атлетика»: «Мора наступил на ахилл Ольмо непреднамеренно. Фол Кубарси на Иньяки не ведет к удалению»
Экс-арбитр Фернандес о матче «Барсы» и «Атлетика»: «Мора наступил на ахилл Ольмо непреднамеренно. Фол Кубарси на Иньяки не ведет к удалению»

Экс-арбитр Фернандес оценил желтые карточки Кубарси и Рего Моры.

Бывший арбитр Ла Лиги Павел Фернандес оценил судейство Хосе Мунуэры Монтеро в эпизодах с желтыми карточками Алехандро Рего Моры и Пау Кубарси в матче «Атлетика» с «Барселоной».

Встреча 27-го тура Ла Лиги в Бильбао завершилась победой «Барселоны» со счетом 1:0.

«50-я минута. «Барселона» требовала красную карточку. Алехандро Рего [Мора] непреднамеренно наступил на ахилл Дани Ольмо. Немного выше – и это подлежало бы пересмотру. Это желтая.

56-я минута. Пау Кубарси сбил Иньяки Уильямса, который был последним защитником, но, поскольку он не владел мячом, а преимущество было у Жоана Гарсии, это не приводит [к удалению]. Это желтая карточка», – написал Фернандес.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер Павла Фернандеса
6 комментариев
Рекомендуем