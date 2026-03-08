Филимонов о тренерской работе: «Я своей футбольной жизнью столько рекламы сделал, что не нуждаюсь в ней! Руководителям неинтересно со мной работать, видимо»
Филимонов о тренерской работе: руководителям неинтересно со мной работать.
Бывший вратарь «Спартака» Александр Филимонов заявил, что не нуждается в рекламе для приглашения на работу тренером.
«Я своей футбольной жизнью столько рекламы сделал, что в ней не нуждаюсь!
Вы же общаетесь со мной, значит, вам это нужно. А руководителям клубов, видимо, неинтересно со мной работать», – сказал Филимонов.
В качестве тренера Филимонов работал в «Долгопрудном» и тульском «Арсенале». Последним клубом специалиста была «Родина», где он работал с 2019 по 2020 год.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
Так иди и докажи, что ты еще и тренер хороший. Иди тренируй в Среднюю Азию, в ФНЛ и т.д.
Из жизненного опыта я знаю одно - когда ты чего-то хочешь ты добиваешься этого. А если настрой как у Мостового или Филимонова, то как правило ничего не получается. Тренер должен гореть и полыхать, а не флегматично что-то там лепетать.