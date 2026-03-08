Филимонов о тренерской работе: «Я своей футбольной жизнью столько рекламы сделал, что не нуждаюсь в ней! Руководителям неинтересно со мной работать, видимо»

  • Спортс
15

Бывший вратарь «Спартака» Александр Филимонов заявил, что не нуждается в рекламе для приглашения на работу тренером.

«Я своей футбольной жизнью столько рекламы сделал, что в ней не нуждаюсь!

Вы же общаетесь со мной, значит, вам это нужно. А руководителям клубов, видимо, неинтересно со мной работать», – сказал Филимонов.

В качестве тренера Филимонов работал в «Долгопрудном» и тульском «Арсенале». Последним клубом специалиста была «Родина», где он работал с 2019 по 2020 год.

Вместо стенаний пошел бы и нашел работу, хоть детским тренером. В стране очень много закончивших карьеру игроков, прям всем ГТ команд не стать. Чем он лучше остальных? Условные Мусаев и Галактионов как игроки были вообще неизвестны, но не одевали корону и пошли работать с детьми. И за десяток лет выросли до уровня, что их не побоялись пригласить на должности ГТ в клубы РПЛ. "Варежки сними и иди работай" (с)
Ответ ЕгориЙ
Вместо стенаний пошел бы и нашел работу, хоть детским тренером. В стране очень много закончивших карьеру игроков, прям всем ГТ команд не стать. Чем он лучше остальных? Условные Мусаев и Галактионов как игроки были вообще неизвестны, но не одевали корону и пошли работать с детьми. И за десяток лет выросли до уровня, что их не побоялись пригласить на должности ГТ в клубы РПЛ. "Варежки сними и иди работай" (с)
Мусаева вырастил конкретно Галицкий. А не так, что якобы всем путь открыт, смотрите на его пример.
Ответ asemo89
Мусаева вырастил конкретно Галицкий. А не так, что якобы всем путь открыт, смотрите на его пример.
Наверное он его чем-то подкупил, а не сидел и ждал у телефона когда его такого распрекрасного позовут на должность, как хочет Филимонов.
Раздражают эти принцы крови. "Я столько сделал, что меня должны носить на руках".
Так иди и докажи, что ты еще и тренер хороший. Иди тренируй в Среднюю Азию, в ФНЛ и т.д.
Из жизненного опыта я знаю одно - когда ты чего-то хочешь ты добиваешься этого. А если настрой как у Мостового или Филимонова, то как правило ничего не получается. Тренер должен гореть и полыхать, а не флегматично что-то там лепетать.
Ответ Amalfitano
Раздражают эти принцы крови. "Я столько сделал, что меня должны носить на руках". Так иди и докажи, что ты еще и тренер хороший. Иди тренируй в Среднюю Азию, в ФНЛ и т.д. Из жизненного опыта я знаю одно - когда ты чего-то хочешь ты добиваешься этого. А если настрой как у Мостового или Филимонова, то как правило ничего не получается. Тренер должен гореть и полыхать, а не флегматично что-то там лепетать.
Ага, русских в Азию, а в РПЛ пусть тренируют сербско-испанские физруки.
Ответ asemo89
Ага, русских в Азию, а в РПЛ пусть тренируют сербско-испанские физруки.
Ну с чего-то надо начинать когда у тебя ноль опыта на посту главного.
просто в руководстве не футбольные люди, с не футбольной походкой.
