Филимонов о тренерской работе: «Я своей футбольной жизнью столько рекламы сделал, что не нуждаюсь в ней! Руководителям неинтересно со мной работать, видимо»

Филимонов о тренерской работе: руководителям неинтересно со мной работать.

Бывший вратарь «Спартака » Александр Филимонов заявил, что не нуждается в рекламе для приглашения на работу тренером.

«Я своей футбольной жизнью столько рекламы сделал, что в ней не нуждаюсь!

Вы же общаетесь со мной, значит, вам это нужно. А руководителям клубов, видимо, неинтересно со мной работать», – сказал Филимонов.

В качестве тренера Филимонов работал в «Долгопрудном» и тульском «Арсенале». Последним клубом специалиста была «Родина», где он работал с 2019 по 2020 год.