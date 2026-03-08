Фото
Генич выиграл у Бубнова тысячу рублей, поставленную на гол Соболева «Оренбургу»

Генич выиграл тысячу рублей у Бубнова в споре о голе Соболева.

Александр Бубнов отдал Константину Геничу тысячу рублей, поставленную в споре на гол Александра Соболева.

Комментатор «Матч ТВ» и экс-футболист «Спартака» Александр Бубнов в эфире «Коммент.Шоу» поспорили на гол форварда «Зенита» «Оренбургу».

Генич поставил тысячу рублей на то, что Соболев забьет, Бубнов придерживался противоположного мнения. Однако он сразу же достал 800 рублей наличными, заявив: «Я допускаю, да».

Соболев открыл счет, забив «Оренбургу» на 11-й минуте матча 20-го тура Мир РПЛ (1:1, второй тайм).

После этого в телеграм-канале «Коммент.Шоу» появился пост с фотографией комментатора и купюрой в тысячу рублей: «⚡️⚡️⚡️ ГЕНИЧ ВЫИГРАЛ КОСАРЬ У БУБНОВА!!! Соболев забил в Оренбурге!!! Распространите!!!»

Спортс’‘ проводит текстовую онлайн-трансляцию игры «Зенита».

Фото: t.me/comment_show

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал «Коммент.Шоу»
21 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Он же говорил, что завязал с лудоманией.
Глаза на фото, как у наркомана, который после возвращения из годового пребывания в рехабе нашёл у себя в кармане старой куртки пару грамм.
Ответ Источник в сборной России
Он же говорил, что завязал с лудоманией. Глаза на фото, как у наркомана, который после возвращения из годового пребывания в рехабе нашёл у себя в кармане старой куртки пару грамм.
Глаза на фото словно есть понимание - «В руках тыща, а на счету скоро не будет нифига»
Ответ Источник в сборной России
Он же говорил, что завязал с лудоманией. Глаза на фото, как у наркомана, который после возвращения из годового пребывания в рехабе нашёл у себя в кармане старой куртки пару грамм.
Тоже обратил на это внимание, нездоровый вид какой-то,ещё и ногти судя по всему грызёт,что также ненормально
Может купить себе успокоительное
Ответ Дядя ТУРА
Может купить себе успокоительное
Боярышник?
Геничу требуется лечение
Ща пойдет к букмекеру и сразу этот косарь на что-нибудь поставит)
Бессовестный комментатор обирает деда.
Лудомания это страшно. Давно не смотрю коммент шоу и за Геничем не слежу, но судя по всему он до сих пор продолжает спорить на деньги с каждым встречным по любому поводу
А я помню времена, когда Бубнов на слова спорим, устраивал истерику, не по-мужски типа. А сейчас в буковской программе каждая передача спор😏
А когда Генич был хорошим комментатором, было приятно слушать его ,чем истеричку Чердака
Моя прелесть! (С)
