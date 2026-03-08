Генич выиграл у Бубнова тысячу рублей, поставленную на гол Соболева «Оренбургу»

Генич выиграл тысячу рублей у Бубнова в споре о голе Соболева.

Александр Бубнов отдал Константину Геничу тысячу рублей, поставленную в споре на гол Александра Соболева.

Комментатор «Матч ТВ» и экс-футболист «Спартака» Александр Бубнов в эфире «Коммент.Шоу» поспорили на гол форварда «Зенита » «Оренбургу ».

Генич поставил тысячу рублей на то, что Соболев забьет, Бубнов придерживался противоположного мнения. Однако он сразу же достал 800 рублей наличными, заявив: «Я допускаю, да».

Соболев открыл счет , забив «Оренбургу» на 11-й минуте матча 20-го тура Мир РПЛ (1:1, второй тайм).

После этого в телеграм-канале «Коммент.Шоу» появился пост с фотографией комментатора и купюрой в тысячу рублей: «⚡️⚡️⚡️ ГЕНИЧ ВЫИГРАЛ КОСАРЬ У БУБНОВА!!! Соболев забил в Оренбурге!!! Распространите!!!»

Фото: t.me/comment_show