21

Соболев забил 7 голов в 26 матчах сезона. Больше в «Зените» только у Глушенкова – 10

Александр Соболев забил 7-й гол за «Зенит» в сезоне.

Александр Соболев вышел на второе место в списке лучших бомбардиров «Зенита» в сезоне-2025/26.

Нападающий отметился голом в матче 20-го тура Мир РПЛ против «Оренбурга» (1:1, второй тайм). Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

Теперь на счету Соболева 7 мячей в 26 матчах за «Зенит» во всех турнирах – столько же забили Андрей Мостовой и Матео Кассьерра. Больше голов в команде лишь у Максима Глушенкова (10).

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
logoОренбург
logoАндрей Мостовой
logoЗенит
logoАлександр Соболев
logoМаксим Глушенков
logoпремьер-лига Россия
logoМатео Кассьерра
21 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Лицо Мбаппе который шёл за ЗМ представили?
Ответ Hipotalamus
Лицо Мбаппе который шёл за ЗМ представили?
В этом дельфинарии новый альфа-самец😼
Хейт Хейтом, но Луис Энрике за 30 лям забил только 2 гола
Ответ Дядя ТУРА
Хейт Хейтом, но Луис Энрике за 30 лям забил только 2 гола
А Соболь в 3.5 раза больше, значит должен стоить 100+
Ответ Дядя ТУРА
Хейт Хейтом, но Луис Энрике за 30 лям забил только 2 гола
Еще у Соболева почти все голы важные для команды. Или победа, или от поражения ушли. Разве что один из семи, когда Зенит у Оренбурга 5 - 2 выиграл можно отнести к личной статистике.
Надеюсь, что это последний сезон с Семаком во главе😁
Ой позорники, но вся страна рада, опять стране праздник устроили!!
Ответ Recreated
Ой позорники, но вся страна рада, опять стране праздник устроили!!
когда нет поводов для радости, празднуй чью-то неудачу)) за всю страну то не говори
Знатный подарок женщинам Оренбурга преподнесли футболисты одноименного клуба! Ужасная игра Зенита тому подтверждение!
Семак молись что бы парни забили иначе домой, хватит позора
а если еще пенальти бил бы Соболев то оформил бы хет трик
Ну и какие вопросы к Сане?!
Ответ Владимир Дворцов
Ну и какие вопросы к Сане?!
Никаких) есть уверенность, что Спартаку трешку забьет.. но там забьют все кому не лень
Плохой Саша - лучший бомбардир. Теперь наверное прибавки зарплаты потребует.
Типа новость написали как будто он Супер пипо на минималках))))
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Глава РПЛ Алаев: «Не вижу проблемы расизма в российском футболе. Я был на матче ЦСКА – «Краснодар», но ничего не слышал – видимо, находился не там»
6 минут назад
Джиган о том, что Мбаппе задел плечом Оксану Самойлову: «Место женщины – с семьей, а не вот это все. Ездит с этими петушарами, слушает их. Но я бы набил морду этому Мбаппе»
20 минут назадВидео
Дзюба о том, что Аршавин не считает «Спартак» топ-клубом: «Постеснялся бы. В его время «Спартак» их вообще не чувствовал. Когда «Газпром» пришел, они начали сопротивляться»
36 минут назад
«Барселоне» разрешили увеличить вместимость «Камп Ноу» до 62 652 зрителей
46 минут назад
Иглесиас о токсичной маскулинности в академиях: «У мальчиков появляется мнение, что дружба с женщинами невозможна. Если ты общаешься с девушкой, реакция такая: «Ты хочешь с ней переспать?»
58 минут назад
Еще две футболистки сборной Ирана запросили убежище в Австралии. Ранее из расположения команды сбежали 5 спортсменок (ABC)
сегодня, 13:46
Энрике перед «Челси»: «ПСЖ» может выиграть ЛЧ второй раз. Это непросто, но в первый раз сложнее»
сегодня, 13:29
Аль-Хелайфи не может вылететь из Катара из-за конфликта на Ближнем Востоке. Глава «ПСЖ» не присутствовал на тренировке перед матчем с «Челси» в ЛЧ
сегодня, 13:18
Лига чемпионов. 1/8 финала. «Ливерпуль» в гостях у «Галатасарая», «Бавария» против «Аталанты», «Барселона» сыграет с «Ньюкаслом»
сегодня, 13:05
Арбелоа о словах Лапорты про экс-директоров «Реала» в CTA: «Кажется, именно он в 4 раза увеличил выплаты Негрейре, так что говорить больше не о чем»
сегодня, 13:05
Ко всем новостям
Последние новости
«Ньюкасл» – «Барселона». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
50 минут назад
«Атлетико» – «Тоттенхэм». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
сегодня, 13:06
Мария Погребняк о том, что Мбаппе задел плечом Оксану Самойлову: «Повел себя как невоспитанный хам: взял и оттолкнул девушку с дороги. А как же культура отмены? Бойкот Килиана объявят?»
сегодня, 12:45
«Аталанта» – «Бавария». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
сегодня, 11:58
«Галатасарай» – «Ливерпуль». Онлайн-трансляция начнется в 20:45
сегодня, 10:38
МЛС пожизненно дисквалифицировала экс-игроков «Коламбуса» Йебоа и Джонса за ставки – в том числе на матчи собственной команды
сегодня, 10:10
Агент Кузьмичев о «Зените»: «Семаку нужно сделать паузу. Он поставил много рекордов, но сейчас не справляется. Команда должна выглядеть по-другому»
сегодня, 09:54
Тимур Гурцкая: «Руководство «Краснодара» сыграло злую шутку с командой, добиваясь переноса игры любой ценой. Знаю, сколько звонков было. Они будто не долетели до «Рубина»
сегодня, 09:44
Игроку молодежки «Актобе» сломали челюсть во время массовой драки в матче с «Ордабасы», ему предстоит операция. Другой футболист получил травму губы и подбородка
сегодня, 09:02
Танасиевич об РПЛ: «Не считаю, что судейство плохое. Есть ошибки с ВАР»
сегодня, 07:54
Рекомендуем