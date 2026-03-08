Соболев забил 7 голов в 26 матчах сезона. Больше в «Зените» только у Глушенкова – 10

Александр Соболев забил 7-й гол за «Зенит» в сезоне.

Александр Соболев вышел на второе место в списке лучших бомбардиров «Зенита » в сезоне-2025/26.

Нападающий отметился голом в матче 20-го тура Мир РПЛ против «Оренбурга » (1:1, второй тайм). Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

Теперь на счету Соболева 7 мячей в 26 матчах за «Зенит» во всех турнирах – столько же забили Андрей Мостовой и Матео Кассьерра. Больше голов в команде лишь у Максима Глушенкова (10).