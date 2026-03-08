Соболев забил 7 голов в 26 матчах сезона. Больше в «Зените» только у Глушенкова – 10
Александр Соболев забил 7-й гол за «Зенит» в сезоне.
Александр Соболев вышел на второе место в списке лучших бомбардиров «Зенита» в сезоне-2025/26.
Нападающий отметился голом в матче 20-го тура Мир РПЛ против «Оренбурга» (1:1, второй тайм). Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
Теперь на счету Соболева 7 мячей в 26 матчах за «Зенит» во всех турнирах – столько же забили Андрей Мостовой и Матео Кассьерра. Больше голов в команде лишь у Максима Глушенкова (10).
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
Лицо Мбаппе который шёл за ЗМ представили?
Лицо Мбаппе который шёл за ЗМ представили?
В этом дельфинарии новый альфа-самец😼
Хейт Хейтом, но Луис Энрике за 30 лям забил только 2 гола
Хейт Хейтом, но Луис Энрике за 30 лям забил только 2 гола
А Соболь в 3.5 раза больше, значит должен стоить 100+
Хейт Хейтом, но Луис Энрике за 30 лям забил только 2 гола
Еще у Соболева почти все голы важные для команды. Или победа, или от поражения ушли. Разве что один из семи, когда Зенит у Оренбурга 5 - 2 выиграл можно отнести к личной статистике.
Надеюсь, что это последний сезон с Семаком во главе😁
Ой позорники, но вся страна рада, опять стране праздник устроили!!
Ой позорники, но вся страна рада, опять стране праздник устроили!!
когда нет поводов для радости, празднуй чью-то неудачу)) за всю страну то не говори
Знатный подарок женщинам Оренбурга преподнесли футболисты одноименного клуба! Ужасная игра Зенита тому подтверждение!
Семак молись что бы парни забили иначе домой, хватит позора
а если еще пенальти бил бы Соболев то оформил бы хет трик
Ну и какие вопросы к Сане?!
Ну и какие вопросы к Сане?!
Никаких) есть уверенность, что Спартаку трешку забьет.. но там забьют все кому не лень
Плохой Саша - лучший бомбардир. Теперь наверное прибавки зарплаты потребует.
Типа новость написали как будто он Супер пипо на минималках))))
