Пономарев о судействе: «Как Ельцин в Германии дирижировал оркестром, так и арбитры не понимают футбол, потому что не играли. Надо брать экс-игроков, но они не рвутся»

Пономарев о судействе: надо брать экс-игроков, арбитры не понимают футбол.

Экс-защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев призвал брать на работу арбитрами бывших профессиональных футболистов.

«Просто у нас судьи в футбол не играли, поэтому они не чувствуют динамику игры. Это как Ельцин в Германии дирижировал оркестром (31 августа 1994 года во время торжественных мероприятий в Берлине по случаю завершения вывода Западной группы войск из Германии – Спортс’‘), так и судьи не понимают футбол, потому что они не прочувствовали его на себе. Но если человек сам не играл, то он и судить иначе не может.

Чтобы не было безобразия, надо в судьи брать бывших профессиональных игроков. Но почему-то никто в судейство не рвется, может, стесняются или непрестижно для них. Но это было бы здорово.

После карьеры мне предложили быть судьей, я один раз попробовал, но понял, что это не мое, слишком на футбол засматривался», – заявил Пономарев.