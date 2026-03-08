  • Спортс
  Пономарев о судействе: «Как Ельцин в Германии дирижировал оркестром, так и арбитры не понимают футбол, потому что не играли. Надо брать экс-игроков, но они не рвутся»
13

Пономарев о судействе: «Как Ельцин в Германии дирижировал оркестром, так и арбитры не понимают футбол, потому что не играли. Надо брать экс-игроков, но они не рвутся»

Экс-защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев призвал брать на работу арбитрами бывших профессиональных футболистов.

«Просто у нас судьи в футбол не играли, поэтому они не чувствуют динамику игры. Это как Ельцин в Германии дирижировал оркестром (31 августа 1994 года во время торжественных мероприятий в Берлине по случаю завершения вывода Западной группы войск из Германии – Спортс’‘), так и судьи не понимают футбол, потому что они не прочувствовали его на себе. Но если человек сам не играл, то он и судить иначе не может.

Чтобы не было безобразия, надо в судьи брать бывших профессиональных игроков. Но почему-то никто в судейство не рвется, может, стесняются или непрестижно для них. Но это было бы здорово.

После карьеры мне предложили быть судьей, я один раз попробовал, но понял, что это не мое, слишком на футбол засматривался», – заявил Пономарев.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «Советский спорт»
logoсудьи
logoпремьер-лига Россия
видеоповторы
logoСоветский спорт
Владимир Алексеевич Пономарев
logoБорис Ельцин
logoЦСКА
13 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Как Ельцин в Германии дирижировал оркестром, так и Соболев дирижировал трибуной в Оренбурге
Ответ АРТУР АЛИЕВ
Как Ельцин в Германии дирижировал оркестром, так и Соболев дирижировал трибуной в Оренбурге
В точку
Пономарев хочет козыри Мостового отобрать?
Не надо тезисы за царем повторять, жалкий подражатель
А в футбол надо брать бывших футболистов
Ответ cmorblr
А в футбол надо брать бывших футболистов
Это вера в переселение душ?)))
он сам в последнем абзаце и говорит, почему не идут, и почему это плохая идея. Ещё один брат Мостового по разуму. Может, смотреть футбол тоже надо разрешить только тем, кто профессионально в него играл?
Брать как? Если не идут,то силком!??😁
Ответ Геннадий Тёкин
Брать как? Если не идут,то силком!??😁
Объявлять летний призыв среди бывших футболистов.
Уклонистов в тюрьму!!!
Ну как не рвутся? Знаю я одного экс-спартаковца, еще как рвется. Или Пономарев о другом говорит?
Верх паранойи. Представьте, что Вы были топ менеджером в Газпроме, Лукойле, да не важно. И после этой работы Вам предлагают поработать на газодобывающей станции. Многие согласятся?
Опять же верх безумия говорить, что судить могут только бывшие футболеры. Руководствуясь этой логикой можно заявить, что главбухом может быть только люди, защитившие кандидатскую в этой сфере.
Ответ Некорректный туберкулез
Верх паранойи. Представьте, что Вы были топ менеджером в Газпроме, Лукойле, да не важно. И после этой работы Вам предлагают поработать на газодобывающей станции. Многие согласятся? Опять же верх безумия говорить, что судить могут только бывшие футболеры. Руководствуясь этой логикой можно заявить, что главбухом может быть только люди, защитившие кандидатскую в этой сфере.
Да там дело даже не в статусе, и не в деньгах. Я со многими футболистами говорил, и они бы не пошли судьями ни за какие деньги, прекрасно понимая что это собачья работа психологически. На тебя давят обе команды, трибуны, тренеры, пресса, для всех ты всегда плохой. А послать кого то в известном направлении нельзя, ты судья, солидное официальное лицо. Обязан сдерживаться и быть корректным. Футболистам в этом плане проще.
Ответ Ихарь Окенфэйлов
Да там дело даже не в статусе, и не в деньгах. Я со многими футболистами говорил, и они бы не пошли судьями ни за какие деньги, прекрасно понимая что это собачья работа психологически. На тебя давят обе команды, трибуны, тренеры, пресса, для всех ты всегда плохой. А послать кого то в известном направлении нельзя, ты судья, солидное официальное лицо. Обязан сдерживаться и быть корректным. Футболистам в этом плане проще.
Психологически согласен. Судья во все времена считался товаром штучным. Для того, чтобы быть качественным судьей нужен особый склад ума и очень устойчивая психика.
