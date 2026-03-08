  • Спортс
  • ЭСК поддержала решения не засчитывать гол Дзюбы и не назначать пенальти против «Оренбурга». 11-й метровый «Махачкалы» в ворота «Рубина» признан правомерным
5

ЭСК поддержала решения не засчитывать гол Дзюбы и не назначать пенальти против «Оренбурга». 11-й метровый «Махачкалы» в ворота «Рубина» признан правомерным

ЭСК поддержала судейские решения в матчах «Акрона» и «Рубина».

ЭСК оценила судейские решения в матчах «Акрона» и «Рубина».

«Акрон» обратился в судейскую комиссию по итогам игры с «Оренбургом» в 19-м туре Мир РПЛ (0:2).

Форвард тольяттинской команды Артем Дзюба забил на 36-й минуте, однако гол был отменен. После проверки ВАР главный арбитр Андрей Прокопов на 40-й минуте принял решение не засчитывать мяч из-за офсайда.

На 71-й минуте в ворота «Акрона» назначили пенальти после попадания мяча в руку полузащитнику Хетага Хосонова. Эмирджан Гюрлюк реализовал 11-метровый удар.

ЭСК поддержала оба решения Прокопова в этих эпизодах.

«Артем Дзюба находится в положении «вне игры» в момент передачи от Максима Болдырева.Плечо Дзюбы находится ближе к линии ворот соперника, чем стопа предпоследнего игрока обороны Эмила Ценова. ВАР принял верное фактическое решение, исходя из начертания офсайдных линий по указанным крайним точкам игроков.

Контакт мяча с рукой игрока «Акрона» Хетага Хосонова в собственной штрафной площади является наказуемым. Рука Хосонова была неестественно поднята вверх, отставлена от тела и делала его неестественно больше», – сообщается в отчете ЭСК.

Кроме того, верными были приняты решение не назначать пенальти в ворота «Оренбурга» на 74-й и 76-й минутах игры.

«Контакт мяча с рукой игрока «Оренбурга» Данилы Ведерникова в собственной штрафной площади не является наказуемым.Рука Ведерникова находится в естественном положении, очень близко к телу и не увеличивает его площадь»

Контакт мяча с рукой защитника «Оренбурга» Алексея Татаева не является наказуемым. Положение руки Татаева было оправдано его движением в данной ситуации. Мяч попал в руку после рикошета от его ноги при попытке сыграть в мяч, очевидно изменив направление своего движения», – объяснила ЭСК.

Также был рассмотрено решение Ивана Абросимова назначить пенальти в ворота «Рубина» после видеопросмотра в матче с «Динамо» Махачкала (1:2).
 
«Игрок «Рубина» Велдин Ходжа совершает фол по неосторожности против игрока «Динамо» Хуссема Мрезига.

Ходжа выставляет ногу и совершает ею контакт с ногой соперника, который движется к мячу. Данный контакт влияет на возможность футболиста «Динамо» продолжить движение к мячу», – сообщается на сайте РФС.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: сайт РФС
В общем, все судьи нормальные у нас. И решения все приняли правильно. Это, оказывается, народ тупой. И эксперты футбольные - не эксперты вовсе, а шарлатаны позорные.
Так, получается?
Ответ Никита Дунаец
В общем, все судьи нормальные у нас. И решения все приняли правильно. Это, оказывается, народ тупой. И эксперты футбольные - не эксперты вовсе, а шарлатаны позорные. Так, получается?
Именно так, даже не сомневайся! Просто не везёт судьям с тупым народом. И не только в футболе.
Это уже даже не смешно!
ЭСК никогда не признает ошибку
Где хоть одно свидетельство того, что Дзюба был в офсайде то? Фантомный офсайд, как и в голе Балтики Зениту
Рекомендуем