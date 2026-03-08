Соболев впервые с мая забил в РПЛ после выхода в старте «Зенита»

Александр Соболев впервые за 10 месяцев забил в РПЛ, выйдя в основе.

Нападающий «Зенита » Александр Соболев впервые за 10 месяцев забил в матче РПЛ, выйдя в стартовом составе.

Соболев открыл счет в матче 20-го тура Мир РПЛ против «Оренбурга » (1:0, первый тайм). Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

В текущем сезоне РПЛ форвард впервые забил, играя в стартовом составе. Последний раз Соболев забивал после выхода в основе 18 мая – в матче с «Ростовом» в 29-м туре РПЛ сезона-2024/25 (1:0).