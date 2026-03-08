  • Спортс
  • Журавель о пенальти «Зенита» за попадание мяча в руку Муфи: «В АПЛ такое не ставят, в РПЛ – вопросов нет, чистая точка. Интересно, как на ЧМ совместят эти противоположные подходы»
29

Журавель о пенальти «Зенита» за попадание мяча в руку Муфи: «В АПЛ такое не ставят, в РПЛ – вопросов нет, чистая точка. Интересно, как на ЧМ совместят эти противоположные подходы»

Журавель о пенальти «Зенита»: в АПЛ такое не ставят, в РПЛ – чистая точка.

Комментатор «Матч ТВ» Тимур Журавель считает, что в АПЛ не поставили бы пенальти, заработанный «Зенитом» в матче с «Оренбургом».

Петербуржцы играют в гостях с оренбуржцами (1:0, первый тайм) в 20-м туре Мир РПЛ.

На 8-й минуте матча мяч попал в поднятую руку защитника «Оренбурга» Фахда Муфи, боровшегося с Александром Соболевым в штрафной после навеса. Арбитр Сергей Цыганок назначил 11-метровый. Густаво Мантуан не реализовал пенальти, пробив с точки мимо ворот.

«Игра в футбол одна, но правила разные. Вот у нас в РПЛ такие пенальти вообще не вызывают вопросов: рука отставлена, сильно расширяет площадь тела. Чистая точка.

Но вот в Англии такие пенальти не ставят. Там примерно такое объяснение: игрок не видит мяч, отставленная рука – органичное движение при прыжке, мяч находит руку.

Вот недавно за такое не был наказан Райс, а еще раньше защитник Кэш из «Виллы» вообще так неосознанно блокировал удар по воротам. Пенальти не было. Интересно, как будет на ЧМ и как вообще совместить два эти противоположные подходы.

Пока это писал, плохой парень Соболев забил с игры. Интересно, как теперь быть другому плохому парню Дурану», – написал Журавель в своем телеграм-канале.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал Тимура Журавеля
29 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
То, что в АПЛ такое не ставят , это не показатель. Там судьи не меньше наших косячат …
Ответ Dmitry_1986
То, что в АПЛ такое не ставят , это не показатель. Там судьи не меньше наших косячат …
Комментарий скрыт
Ответ SMART789
Комментарий скрыт
Мне вообще не нравятся трактовки правил последних 5 лет … и проекция тела , не проекция … и в естественном положении, не в естественном… офсайды эти миллиметровые … вар это отдельный сюр … судьям , которые явно отстают во всем мире от развития футбола и команд , дали возможность трактовать эпизоды , как они хотят , это же ужас просто .. И вот уже мы слышим в середине первого тайма , как комментатор говорит , что судья сегодня выбрал вот такую планку единоборства!!! Это что вообще такое , это как ? Он вообще кто такой что бы решать , кому из команд выдавать преимущество ? Уже давно стало нормой , когда встречаются игровая , техничная команда , которая хочет играть в футбол и сборище дровосеков , которые тактикой мелкого фола умножают на ноль все мастерство … и судья просто не свистит , выписав преимущество дровосекам, это вообще как ?
Когда отменяли гол Балтики в ворота Зенита, никто не говорил, что такое отменяли и в Ла Лиге, и в ЛЧ. Потому что за такое мнение Журавелю пару тысяч рубликов в ноги не кидали. Других моральных камертонов у меня для вас нет.
Ответ NIКITA
Когда отменяли гол Балтики в ворота Зенита, никто не говорил, что такое отменяли и в Ла Лиге, и в ЛЧ. Потому что за такое мнение Журавелю пару тысяч рубликов в ноги не кидали. Других моральных камертонов у меня для вас нет.
С толпой спорить бесполезно, стадный инстинкт самый сильный
Ответ NIКITA
Когда отменяли гол Балтики в ворота Зенита, никто не говорил, что такое отменяли и в Ла Лиге, и в ЛЧ. Потому что за такое мнение Журавелю пару тысяч рубликов в ноги не кидали. Других моральных камертонов у меня для вас нет.
Рука судьи была в естественном положении
Перед чм все судьи конечно же дружно сядут изучать подходы к судейству в РФПЛ. Дабы соответствовать уровню.
Жаболикий англичанин не мог не вставить свои пять пенсов.
В Лч и в европейских лигах,линии не рисуют в pait😂😂😂и ВАР не смотрят по 15 мин
Ответ m52t5xn4k5
В Лч и в европейских лигах,линии не рисуют в pait😂😂😂и ВАР не смотрят по 15 мин
Там используют более продвинутое ПО, там в фотошопе линии рисуют, так что не подкопаешься 😁😁😆
Ответ m52t5xn4k5
В Лч и в европейских лигах,линии не рисуют в pait😂😂😂и ВАР не смотрят по 15 мин
В некоторых лигах европейских по-прежнему рисуют и бывают матчи где тоже долго смотрят ВАР, например если не брать топ-5, Голландию взять например, то там порой тоже чудят с ВАР, как и в Бельгии, Шотландии и других лигах, но всё же стараются быстрее принимать решения, в РПЛ правда дичь, никогда не забуду матч РПЛ, когда судья подошёл к телеку и ему не включили его даже, какой-то сбой и в итоге он простоял минуты 2-3 и сам в итоге принял решение без повтора, помню как игроки к нему подходили и говорили типа: У вас там телек не включён был даже)РПЛ правда смешной - лига приколов как ни крути, судьи и ВАР это КАЛАМБУР отдельный, с этим что-то нужно делать. Я конечно не слежу за чемпионатом Швеции, но они вроде как отказались от ВАР вообще, в РПЛ даже телеки не помогают, может тоже отказаться? Почему-то вот в КХЛ как-то с этим поспокойнее, не помню чтобы там были такие скандалы из-за просмотра в телек, да и время останавливают
Трактовки для всех едины должны быть.
Вот поэтому судьи в поле и на ВАР творят что хотят, тут ставят, там не ставят, бред полный
Эта пенка гораздо очевиднее чем за руку Сантоса с Акроном
А за руку как у Сантоса с Акроном ставят?
Не понимаю как может возникать столько вопросов. Ведь футбол давным давно придуман, уже все изучено, и как тут могут возникнуть вопросы
Рекомендуем