Журавель о пенальти «Зенита» за попадание мяча в руку Муфи: «В АПЛ такое не ставят, в РПЛ – вопросов нет, чистая точка. Интересно, как на ЧМ совместят эти противоположные подходы»

Журавель о пенальти «Зенита»: в АПЛ такое не ставят, в РПЛ – чистая точка.

Комментатор «Матч ТВ » Тимур Журавель считает, что в АПЛ не поставили бы пенальти, заработанный «Зенитом » в матче с «Оренбургом».

Петербуржцы играют в гостях с оренбуржцами (1:0, первый тайм) в 20-м туре Мир РПЛ.

На 8-й минуте матча мяч попал в поднятую руку защитника «Оренбурга » Фахда Муфи, боровшегося с Александром Соболевым в штрафной после навеса. Арбитр Сергей Цыганок назначил 11-метровый . Густаво Мантуан не реализовал пенальти, пробив с точки мимо ворот.

«Игра в футбол одна, но правила разные. Вот у нас в РПЛ такие пенальти вообще не вызывают вопросов: рука отставлена, сильно расширяет площадь тела. Чистая точка.

Но вот в Англии такие пенальти не ставят. Там примерно такое объяснение: игрок не видит мяч, отставленная рука – органичное движение при прыжке, мяч находит руку.

Вот недавно за такое не был наказан Райс, а еще раньше защитник Кэш из «Виллы» вообще так неосознанно блокировал удар по воротам. Пенальти не было. Интересно, как будет на ЧМ и как вообще совместить два эти противоположные подходы.

Пока это писал, плохой парень Соболев забил с игры. Интересно, как теперь быть другому плохому парню Дурану», – написал Журавель в своем телеграм-канале.