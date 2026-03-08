  • Спортс
  Соболев забил за «Зенит» во 2-м матче подряд – впервые в сезоне. Форвард дирижировал трибуной фанатов после гола «Оренбургу»
Соболев забил за «Зенит» во 2-м матче подряд – впервые в сезоне. Форвард дирижировал трибуной фанатов после гола «Оренбургу»

Александр Соболев впервые в сезоне забил в двух матчах подряд.

Александр Соболев забил за «Зенит» во втором матче подряд.

Форвард открыл счет на 11-й минуте матча 20-го тура Мир РПЛ против «Оренбурга», забив головой после навеса Джон Джона. Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

После гола Александр приблизился к трибуне болельщиков на стадионе «Газовик» и изобразил, что дирижирует ею.

Изображение: кадр из трансляции «Матч Премьер»

Ранее Соболев отметился голом в матче FONBET Кубка России против «Балтики» (1:0). Александр забивает в двух матчах подряд впервые с начала сезона-2025/26 – до этого голов не было с 27 сентября.

Подробную статистику форварда можно найти здесь.

Напомним, в предыдущем матче – с «Балтикой» во 2-м раунде 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России (1:0) – форвард забил после выхода на замену. После этого он побежал в сторону тренерской скамейки, показывая на себя, на скамейку и на поле, давая понять, что его место на поле. При этом игрок что-то кричал, включая нецензурные слова. После матча Александр признал, что адресовал жесты тренерам и заявил: «Саша больше не будет хорошим мальчиком, каким был последние полтора года. Саша теперь будет плохим, каким был до этого. Саша возвращается».

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
Хейтеры я Вас не слышу. 2 гола за неделю забил. Больше чем Роналду, овечкин и Это’о вместе взятые
Ответ Дядя ТУРА
Хейтеры я Вас не слышу. 2 гола за неделю забил. Больше чем Роналду, овечкин и Это’о вместе взятые
Ага, и Пеле с Марадоной
Ответ Дядя ТУРА
Хейтеры я Вас не слышу. 2 гола за неделю забил. Больше чем Роналду, овечкин и Это’о вместе взятые
Больше, чем Шакил о Нил в РПЛ за всю карьеру
Как же повезло Сочи! Такой сильный нападающий в следующем сезоне будет помогать выбраться из пердива!
Ответ Алешка Терминатор
Как же повезло Сочи! Такой сильный нападающий в следующем сезоне будет помогать выбраться из пердива!
Как повезло Сочи и как не повезло вам(нам).🙂
Вернулся, чтобы править!
Ответ Источник в сборной России
Вернулся, чтобы править!
Чтобы дирижировать
Пока Соболев на взлете, то надо его продавать. В Манчестер Сити за 30 млн евро
Ответ Рубин2003
Пока Соболев на взлете, то надо его продавать. В Манчестер Сити за 30 млн евро
Боюсь, Холанд не выдержит такой конкуренции
Ответ Рубин2003
Пока Соболев на взлете, то надо его продавать. В Манчестер Сити за 30 млн евро
Там в Англии русофобия, они не возьмут русского игрока
Это потому что воды сейчас кругом много, скоро все высохнет и перестанет забивать)
Дельфин превратился в касатку)))))
Ответ dimanchik179
Дельфин превратился в касатку)))))
Включу зануду — кОсатку)
Ответ Дмитрий Кириллов
Включу зануду — кОсатку)
Дмитрий нет, в случае с Соболевым , именно касатку)))))
Дайте ему золотой мяч
Бубнов проспорил косарь)
Во вторник с утра поедет в офис требовать повышение зарплаты
Что за лев этот дельфин!
Рекомендуем