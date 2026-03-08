Соболев забил за «Зенит» во 2-м матче подряд – впервые в сезоне. Форвард дирижировал трибуной фанатов после гола «Оренбургу»

Александр Соболев впервые в сезоне забил в двух матчах подряд.

Форвард открыл счет на 11-й минуте матча 20-го тура Мир РПЛ против «Оренбурга », забив головой после навеса Джон Джона . Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

После гола Александр приблизился к трибуне болельщиков на стадионе «Газовик» и изобразил, что дирижирует ею.

Изображение: кадр из трансляции «Матч Премьер»

Ранее Соболев отметился голом в матче FONBET Кубка России против «Балтики» (1:0). Александр забивает в двух матчах подряд впервые с начала сезона-2025/26 – до этого голов не было с 27 сентября.

Напомним, в предыдущем матче – с «Балтикой» во 2-м раунде 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России (1:0) – форвард забил после выхода на замену. После этого он побежал в сторону тренерской скамейки, показывая на себя, на скамейку и на поле , давая понять, что его место на поле. При этом игрок что-то кричал, включая нецензурные слова. После матча Александр признал, что адресовал жесты тренерам и заявил: «Саша больше не будет хорошим мальчиком , каким был последние полтора года. Саша теперь будет плохим, каким был до этого. Саша возвращается».