У Джона Джона первое результативное действие за «Зенит» – ассист на Соболева в игре с «Оренбургом»
У Джона Джона первое результативное действие за «Зенит».
Джон Джон набрал первое очко в составе «Зенита».
Бразильский полузащитник навесил на Александра Соболева, который головой забил «Оренбургу» (1:0, первый тайм).
Это второй матч новичка петербуржцев в Мир РПЛ. Ранее он сыграл в чемпионате против «Балтики» (1:0), а также принял участие в матче с калининградцами в Фонбет Кубке России (1:0).
Джон также дважды выходил на поле в рамках WINLINE Зимнего кубка РПЛ и отдал на турнире голевой пас в игре с «Динамо». Но в официальных матчах результативным действием он отметился впервые.
С полной статистикой 23-летнего игрока можно ознакомиться здесь.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
