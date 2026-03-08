У Джона Джона первое результативное действие за «Зенит» – ассист на Соболева в игре с «Оренбургом»

У Джона Джона первое результативное действие за «Зенит».

Джон Джон набрал первое очко в составе «Зенита».

Бразильский полузащитник навесил на Александра Соболева , который головой забил «Оренбургу » (1:0, первый тайм).

Это второй матч новичка петербуржцев в Мир РПЛ. Ранее он сыграл в чемпионате против «Балтики» (1:0), а также принял участие в матче с калининградцами в Фонбет Кубке России (1:0).

Джон также дважды выходил на поле в рамках WINLINE Зимнего кубка РПЛ и отдал на турнире голевой пас в игре с «Динамо». Но в официальных матчах результативным действием он отметился впервые.

