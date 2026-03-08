  • Спортс
  • «Зенит» получил пенальти после попадания мяча в руку Муфи в борьбе с Соболевым. Мантуан с точки пробил мимо ворот «Оренбурга»
Фото
21

«Зенит» не забил пенальти в начале матча с «Оренбургом».

Игра 20-го тура Мир РПЛ проходит на стадионе «Газовик». Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи (0:1, первый тайм).

На 8-й минуте матча мяч попал в поднятую руку защитника «Оренбурга» Фахда Муфи, боровшегося с Александром Соболевым в штрафной после навеса. Арбитр Сергей Цыганок назначил 11-метровый.

Густаво Мантуан не реализовал пенальти, пробив с точки мимо ворот.

Изображения: кадры из трансляции «Матч ТВ»

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
21 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Была рука
с такой конфигурацией рук никаких шансов избежать свистка при наличии ВАР
подобное поставили в ворота Испании в матче с Россией на ЧМ

это несправедливо с футбольной точки зрения, но таковы правила
Ответ Vadim Medvedev
Не знаю, что тут несправедливого. Обе руки в разные стороны растопырил, сам виноват, надо как-то группироваться при прыжках
Ответ Vadim Medvedev
Несправедливо играть в волейбол
Почему-то у Соболева руки внизу
Легко пришло, легко ушло🤷‍♂️
Рекомендуем