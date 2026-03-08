«Зенит» получил пенальти после попадания мяча в руку Муфи в борьбе с Соболевым. Мантуан с точки пробил мимо ворот «Оренбурга»
«Зенит» не забил пенальти в начале матча с «Оренбургом».
«Зенит» не реализовал пенальти на первых минутах матча с «Оренбургом».
Игра 20-го тура Мир РПЛ проходит на стадионе «Газовик». Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи (0:1, первый тайм).
На 8-й минуте матча мяч попал в поднятую руку защитника «Оренбурга» Фахда Муфи, боровшегося с Александром Соболевым в штрафной после навеса. Арбитр Сергей Цыганок назначил 11-метровый.
Густаво Мантуан не реализовал пенальти, пробив с точки мимо ворот.
Изображения: кадры из трансляции «Матч ТВ»
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
подобное поставили в ворота Испании в матче с Россией на ЧМ
это несправедливо с футбольной точки зрения, но таковы правила
Почему-то у Соболева руки внизу