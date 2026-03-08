Шафеев ошибочно назначил пенальти в ворота «Локомотива» в матче с «Пари НН», считает ЭСК. Судья правильно не удалил Сарфо за фол на Батракове
ЭКС оценила решения арбитра Рафаэля Шафеева в матче «Локомотива» и «Пари НН» (2:1) в 19-м туре Мир РПЛ.
Железнодорожники обратились в судейскую комиссию по итогам встречи с просьбой рассмотреть фол Алекса Опоку Сарфо на Алексее Батракове и назначение пенальти в их ворота.
На 38-й минуте матча Мир РПЛ хавбек «Пари НН» Алекс Опоку Сарфо задранной ногой зацепил колено игрока «Локомотива» Алексея Батракова шипами. Главный судья Рафаэль Шафеев не стал наказывать ганца карточкой. ВАР не вмешался в эпизод.
На 65-й минуте защитник гостей Максим Шнапцев вошел в штрафную площадь соперника и упал после контакта с Сергеем Пиняевым. Он сразу встал и попытался продолжить игру. Шафеев по совету видеоассистентов посмотрел повтор эпизода и назначил 11-метровый. Олакунле Олусегун забил с точки.
По первому эпизоду ЭСК решила, что судья правильно не удалил Сарфо с поля.
«Алекс Сарфо опаздывает сыграть в мяч в единоборстве с Алексеем Батраковым и совершает безрассудный контакт с коленом соперника. Контакт происходит вскользь, открытой стопой, без применения чрезмерной силы.
Судье следовало зафиксировать нарушение правил со стороны Алекса Сарфо и вынести ему предупреждение за безрассудное поведение», – говорится в решении ЭСК.
Однако ЭСК постановила, что судья ошибочно назначил пенальти в ворота «Локомотива» после видеопросмотра.
«Сергей Пиняев не нарушал правила в единоборстве за мяч с Максимом Шнапцевым.
Пиняев не предпринимал никаких действий против соперника, не менял направления своего движения, а контакт между игроками был инициирован самим атакующим игроком.
ВАР неправильно оценил данное единоборство, ошибочно пригласив судью к монитору. После видеопросмотра судье следовало оставить в силе свое первоначальное решение – продолжить игру», – сообщается на сайте РФС.
Про желтую за «безрассудный контакт открытой стопой в колено» - смешно ))
2) Почему не было рассмотрено удаление Руденко? Ведь первый ЖК не было от слова совсем. И фолил там игрок Нижнего. Тут опять либо заинтересованность, либо слабый уровень.
3) По пенальти я вообще молчу. Тут надо наказывать и главного, и на варе. Такого нарисованного пенальти я не помню.
Но никто наказания не понесёт. К сожалению.
Если на работе сотрудник повторяет ошибки, то его увольняют.