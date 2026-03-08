  • Спортс
  • Шафеев ошибочно назначил пенальти в ворота «Локомотива» в матче с «Пари НН», считает ЭСК. Судья правильно не удалил Сарфо за фол на Батракове
21

Шафеев ошибочно назначил пенальти в ворота «Локомотива» в матче с «Пари НН», считает ЭСК. Судья правильно не удалил Сарфо за фол на Батракове

ЭСК не поддержала решение Шафеева о пенальти в ворота «Локомотива».

ЭКС оценила решения арбитра Рафаэля Шафеева в матче «Локомотива» и «Пари НН» (2:1) в 19-м туре Мир РПЛ.

Железнодорожники обратились в судейскую комиссию по итогам встречи с просьбой рассмотреть фол Алекса Опоку Сарфо на Алексее Батракове и назначение пенальти в их ворота.

На 38-й минуте матча Мир РПЛ хавбек «Пари НН» Алекс Опоку Сарфо задранной ногой зацепил колено игрока «Локомотива» Алексея Батракова шипами. Главный судья Рафаэль Шафеев не стал наказывать ганца карточкой. ВАР не вмешался в эпизод.

На 65-й минуте защитник гостей Максим Шнапцев вошел в штрафную площадь соперника и упал после контакта с Сергеем Пиняевым. Он сразу встал и попытался продолжить игру. Шафеев по совету видеоассистентов посмотрел повтор эпизода и назначил 11-метровый. Олакунле Олусегун забил с точки. 

По первому эпизоду ЭСК решила, что судья правильно не удалил Сарфо с поля.

«Алекс Сарфо опаздывает сыграть в мяч в единоборстве с Алексеем Батраковым и совершает безрассудный контакт с коленом соперника. Контакт происходит вскользь, открытой стопой, без применения чрезмерной силы.

Судье следовало зафиксировать нарушение правил со стороны Алекса Сарфо и вынести ему предупреждение за безрассудное поведение», – говорится в решении ЭСК.

Однако ЭСК постановила, что судья ошибочно назначил пенальти в ворота «Локомотива» после видеопросмотра.

«Сергей Пиняев не нарушал правила в единоборстве за мяч с Максимом Шнапцевым.

Пиняев не предпринимал никаких действий против соперника, не менял направления своего движения, а контакт между игроками был инициирован самим атакующим игроком. 

ВАР неправильно оценил данное единоборство, ошибочно пригласив судью к монитору. После видеопросмотра судье следовало оставить в силе свое первоначальное решение – продолжить игру», – сообщается на сайте РФС.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: сайт РФС
logoЛокомотив
logoсудьи
logoПари НН
logoпремьер-лига Россия
logoМаксим Шнапцев
видеоповторы
Рафаэль Шафеев
logoСергей Пиняев
logoАлекс Опоку Сарфо
ЭСК РФС
logoАлексей Батраков
21 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
И что дальше? Какие меры?
Ответ Do Cent
И что дальше? Какие меры?
С судьями проведена работа, чтобы так сильно больше не палились
Ответ Олег13
С судьями проведена работа, чтобы так сильно больше не палились
нужно провести уголовное расследование на предмет возможного подкупа. Вся игра была заточена со стороны судей на то,чтобы Локомотив не одержал победу.
Это ж насколько позорное решение было, что даже ЭСК признал.
Про желтую за «безрассудный контакт открытой стопой в колено» - смешно ))
Ответ Serzhique
Это ж насколько позорное решение было, что даже ЭСК признал. Про желтую за «безрассудный контакт открытой стопой в колено» - смешно ))
Так он даже жёлтой не дал за это
Ответ Артем Д
Так он даже жёлтой не дал за это
Он даже фол не свистнул
ЭСК признал ошибку судьи. Или небо упадет на землю или Оренбург станет чемпионом.
Ответ Dizzod
ЭСК признал ошибку судьи. Или небо упадет на землю или Оренбург станет чемпионом.
ну оренбург вроде как не против)
1) По мне - удаления не было. Тут максимум оранжевая карточка. Но Батраков является звездой РПЛ. И таких игроков можно и нужно защищать. Удалить можно было только из-за этого. Но повторюсь - для меня это не КК. Но как судья не увидел фол и не дал ЖК - я не знаю. Тут либо заинтересованность либо слабый уровень судьи.
2) Почему не было рассмотрено удаление Руденко? Ведь первый ЖК не было от слова совсем. И фолил там игрок Нижнего. Тут опять либо заинтересованность, либо слабый уровень.
3) По пенальти я вообще молчу. Тут надо наказывать и главного, и на варе. Такого нарисованного пенальти я не помню.
Но никто наказания не понесёт. К сожалению.
За менее очевидный контакт со слегка поднятой ногой Руденко моментально получил ЖК, а тут нога задрана на уровне колена, удар шипами в незащищённую область, игра явно не в мяч. То есть это равнозначные фолы? Что нужно было сделать в этом эпизоде с Батраковым, чтобы была красная? Выбить ему колено в обратную сторону? И самое несправедливое, что эти моменты последовали практически сразу за друг другом. Ощущение что ЭСК просто решил сгладить углы от этого безобразия, признав ошибочность решений лишь частично.
Хорошо, что на итог матча это всё не повлияло. Но глобально всё равно не понятно - ну вот ошибся он, признали даже. Дальше что? Судьи, я так понимаю, у нас в дефиците, отстранять, убирать в ФНЛ или еще как наказывать за ошибки ресурса будто бы нет. Так и будут дальше ошибаться, смотреть по десять раз VAR и т.д. А потом можно просто на комиссии опять признать ошибки и двигаться дальше
На ВАРе был Иванов. Который постоянно ошибается. Больше 10 лет.
Если на работе сотрудник повторяет ошибки, то его увольняют.
вообще ненужен ни вар ни эск это бестолковые две структуры
ЭСК признал ошибку судьи??? Истинно говорю вам: сегодня Земля налетит на небесную ось!
