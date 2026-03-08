Шафеев ошибочно назначил пенальти в ворота «Локомотива» в матче с «Пари НН», считает ЭСК. Судья правильно не удалил Сарфо за фол на Батракове

ЭСК не поддержала решение Шафеева о пенальти в ворота «Локомотива».

ЭКС оценила решения арбитра Рафаэля Шафеева в матче «Локомотива» и «Пари НН» (2:1) в 19-м туре Мир РПЛ.

Железнодорожники обратились в судейскую комиссию по итогам встречи с просьбой рассмотреть фол Алекса Опоку Сарфо на Алексее Батракове и назначение пенальти в их ворота.

На 38-й минуте матча Мир РПЛ хавбек «Пари НН » Алекс Опоку Сарфо задранной ногой зацепил колено игрока «Локомотива» Алексея Батракова шипами. Главный судья Рафаэль Шафеев не стал наказывать ганца карточкой. ВАР не вмешался в эпизод.

На 65-й минуте защитник гостей Максим Шнапцев вошел в штрафную площадь соперника и упал после контакта с Сергеем Пиняевым . Он сразу встал и попытался продолжить игру. Шафеев по совету видеоассистентов посмотрел повтор эпизода и назначил 11-метровый . Олакунле Олусегун забил с точки.

По первому эпизоду ЭСК решила, что судья правильно не удалил Сарфо с поля.

«Алекс Сарфо опаздывает сыграть в мяч в единоборстве с Алексеем Батраковым и совершает безрассудный контакт с коленом соперника. Контакт происходит вскользь, открытой стопой, без применения чрезмерной силы.

Судье следовало зафиксировать нарушение правил со стороны Алекса Сарфо и вынести ему предупреждение за безрассудное поведение», – говорится в решении ЭСК.

Однако ЭСК постановила, что судья ошибочно назначил пенальти в ворота «Локомотива» после видеопросмотра.

«Сергей Пиняев не нарушал правила в единоборстве за мяч с Максимом Шнапцевым.

Пиняев не предпринимал никаких действий против соперника, не менял направления своего движения, а контакт между игроками был инициирован самим атакующим игроком.

ВАР неправильно оценил данное единоборство, ошибочно пригласив судью к монитору. После видеопросмотра судье следовало оставить в силе свое первоначальное решение – продолжить игру», – сообщается на сайте РФС.