ЭСК поддержала удаление Вахании за игру рукой в матче с «Краснодаром»: «В эпизоде присутствуют критерии лишения явной возможности забить»

Вахания получил красную карточку в концовке матча 19-го тура Мир РПЛ (1:2) – мяч попал ему в руку после удара Джона Кордобы. «Ростов» обжаловал удаление в ЭСК и КДК.
Экспертно-судейская комиссия поддержала решение арбитра Антона Фролова большинством голосов.
«Контакт руки Ильи Вахании с мячом наказуемый, так как рука отставлена от тела и делает его неестественно больше.
В данном эпизоде присутствуют критерии лишения соперника явной возможности забить гол, поскольку после сильного удара мяч летел в направлении незащищенных вратарем ворот, а позиции защитников не позволяли прервать его полет», – говорится в тексте решения комиссии.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт РФС
1) защитники, бежавшие к воротам, вероятно, успели бы выбить мяч
2) не факт, что вообще был удар в створ
3) Вахания даже убирал руку, никак ее не выставлял и намеренно не перекрывал движения мяча
4) в целом, по справедливости и спортивному принципу удалять на 95 минуте в игре, в которой все решено, тоже не совсем логично
Фол, штрафной - да. Красная - нет
Вахании была показана ЖК за умышленную игру рукой. И удалили его не за игру рукой, а за вторую ЖК в матче.
ЭСК поддержало отмену гола в ворота Зенита. - "Позор Зениту", "Рука руку моет", и т.д., и т.п.;
ЭСК поддержало КК Вахании. - "Позор Краснодару"?! Ага, щас там))