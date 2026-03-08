ЭСК поддержала удаление Вахании за игру рукой в матче с «Краснодаром»: «В эпизоде присутствуют критерии лишения явной возможности забить»

ЭСК поддержала удаление Ильи Вахании в матче с «Краснодаром».

ЭСК РФС признала правомерным удаление защитника «Ростова » Ильи Вахании в матче с «Краснодаром ».

Вахания получил красную карточку в концовке матча 19-го тура Мир РПЛ (1:2) – мяч попал ему в руку после удара Джона Кордобы. «Ростов» обжаловал удаление в ЭСК и КДК.

Экспертно-судейская комиссия поддержала решение арбитра Антона Фролова большинством голосов.

«Контакт руки Ильи Вахании с мячом наказуемый, так как рука отставлена от тела и делает его неестественно больше.

В данном эпизоде присутствуют критерии лишения соперника явной возможности забить гол, поскольку после сильного удара мяч летел в направлении незащищенных вратарем ворот, а позиции защитников не позволяли прервать его полет», – говорится в тексте решения комиссии.