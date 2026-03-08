  • Спортс
  • ЭСК поддержала удаление Вахании за игру рукой в матче с «Краснодаром»: «В эпизоде присутствуют критерии лишения явной возможности забить»
39

ЭСК поддержала удаление Вахании за игру рукой в матче с «Краснодаром»: «В эпизоде присутствуют критерии лишения явной возможности забить»

ЭСК поддержала удаление Ильи Вахании в матче с «Краснодаром».

ЭСК РФС признала правомерным удаление защитника «Ростова» Ильи Вахании в матче с «Краснодаром».

Вахания получил красную карточку в концовке матча 19-го тура Мир РПЛ (1:2) – мяч попал ему в руку после удара Джона Кордобы. «Ростов» обжаловал удаление в ЭСК и КДК.

Экспертно-судейская комиссия поддержала решение арбитра Антона Фролова большинством голосов.

«Контакт руки Ильи Вахании с мячом наказуемый, так как рука отставлена от тела и делает его неестественно больше.

В данном эпизоде присутствуют критерии лишения соперника явной возможности забить гол, поскольку после сильного удара мяч летел в направлении незащищенных вратарем ворот, а позиции защитников не позволяли прервать его полет», – говорится в тексте решения комиссии.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт РФС
ЭСК РФС
logoИлья Вахания
logoРостов
видеоповторы
logoпремьер-лига Россия
logoсудьи
Антон Фролов судья
logoКраснодар
39 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Я искренне не понимаю, как можно за такое дать КК.

1) защитники, бежавшие к воротам, вероятно, успели бы выбить мяч
2) не факт, что вообще был удар в створ
3) Вахания даже убирал руку, никак ее не выставлял и намеренно не перекрывал движения мяча
4) в целом, по справедливости и спортивному принципу удалять на 95 минуте в игре, в которой все решено, тоже не совсем логично

Фол, штрафной - да. Красная - нет
Ответ Повелитель клещей и стильных уточек
Я искренне не понимаю, как можно за такое дать КК. 1) защитники, бежавшие к воротам, вероятно, успели бы выбить мяч 2) не факт, что вообще был удар в створ 3) Вахания даже убирал руку, никак ее не выставлял и намеренно не перекрывал движения мяча 4) в целом, по справедливости и спортивному принципу удалять на 95 минуте в игре, в которой все решено, тоже не совсем логично Фол, штрафной - да. Красная - нет
Чего ты не понимаешь?
Вахании была показана ЖК за умышленную игру рукой. И удалили его не за игру рукой, а за вторую ЖК в матче.
Ответ igor.igorev
Чего ты не понимаешь? Вахании была показана ЖК за умышленную игру рукой. И удалили его не за игру рукой, а за вторую ЖК в матче.
Его удалили прямой красной. И желтых у него не было. Понятия не имею, чем ты смотрел игру
Зачем эти комиссии, если судья всегда прав?
Насколько я помню - Вахания отвернулся от мяча и руку спецом не выставлял. Там скорее игрок Краснодара попал в неё, при чём с очень близкого расстояния. Да и бил он издалека (хоть и ворота пустые были). Не понимаю, где тут лишение явной возможности забить
Я как фанат Краснодара признаю, что удаление за уши подтянуто. Типа основания то конечно были, но во первых большое расстояние, далеко не факт, что Кордоба забил бы. Зачем так жёстко обходиться? Непонятно
Ответ Geart
Я как фанат Краснодара признаю, что удаление за уши подтянуто. Типа основания то конечно были, но во первых большое расстояние, далеко не факт, что Кордоба забил бы. Зачем так жёстко обходиться? Непонятно
О каком удалении ты говоришь? Вахании была показана ЖК за умышленную игру рукой и это его личная проблема, что эта ЖК оказалась второй в матче. Никто не удалял Ваханию за игру рукой. Его удалили за вторую ЖК.
Ответ igor.igorev
О каком удалении ты говоришь? Вахании была показана ЖК за умышленную игру рукой и это его личная проблема, что эта ЖК оказалась второй в матче. Никто не удалял Ваханию за игру рукой. Его удалили за вторую ЖК.
Есаул, ты уже по-полной 8 марта отмечаешь? 🤦‍♀️
В комментариях всё стабильно:
ЭСК поддержало отмену гола в ворота Зенита. - "Позор Зениту", "Рука руку моет", и т.д., и т.п.;
ЭСК поддержало КК Вахании. - "Позор Краснодару"?! Ага, щас там))
Ответ pyritanza
В комментариях всё стабильно: ЭСК поддержало отмену гола в ворота Зенита. - "Позор Зениту", "Рука руку моет", и т.д., и т.п.; ЭСК поддержало КК Вахании. - "Позор Краснодару"?! Ага, щас там))
Жесть конечно полная
Ответ Саша Котляров
Жесть конечно полная
Всё по канону)
Чушь. Не было КК и близко.
Ответ Michael Kazmin
Чушь. Не было КК и близко.
Не было, но других судей для нас у них нет, потому Фролова и отмазали.
И Фролов весь такой белый и пушистый. И в следующей игре опять можно не показать 5 железобетонных жк игрокам одной команды, подобные же моменты в ЭСК не обжалуешь.
ЭСК признаёт, мяч летел не в створ ворот, а в направлении ворот, мог попасть в штангу либо пролететь мимо. Следовательно ЛЯВЗГ не было.
Я уже писал и здесь повторю. Красные карточки КДК за бесплатно не отменяет. Денег на это у Ростова нет.
Позорище, конечно, как прикрывают своих
