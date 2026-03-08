Мажич о судействе: «В 19-м туре есть и наша полная ответственность, ожидания были другими. Очень много ВАР, несколько непонятных и странных вмешательств»
Мажич о судействе: 19-й тур подвел ожидания, очень много ВАР-вмешательств.
Директор судейского департамента РФС Милорад Мажич выступил с обращением по итогам 19-го тура Мир РПЛ.
Вмешательство ВАР было в каждом из 9 матчей после возобновления сезона чемпионата России.
«Добрый день. Я Милорад Мажич – директор судейского департамента Российского футбольного союза. Хочу сказать несколько слов о большой подготовке в Турции, где мы готовились к первому весеннему туру.
Ожидания были другими, большими, но мы провели тур не так, как ожидали. Очень много ВАР-вмешательств. Несколько непонятных и странных ВАР-вмешательств.
Подготовка была хорошая, и ожидания от нее были очень большие. К сожалению, в 19-м туре есть и наша полная ответственность», – сказал Мажич.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал РФС
собственно зачем платить больше, да еще и иностранцу? ))