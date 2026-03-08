  • Спортс
  • Мажич о судействе: «В 19-м туре есть и наша полная ответственность, ожидания были другими. Очень много ВАР, несколько непонятных и странных вмешательств»
Видео
9

Директор судейского департамента РФС Милорад Мажич выступил с обращением по итогам 19-го тура Мир РПЛ.

Вмешательство ВАР было в каждом из 9 матчей после возобновления сезона чемпионата России. 

«Добрый день. Я Милорад Мажич – директор судейского департамента Российского футбольного союза. Хочу сказать несколько слов о большой подготовке в Турции, где мы готовились к первому весеннему туру.

Ожидания были другими, большими, но мы провели тур не так, как ожидали. Очень много ВАР-вмешательств. Несколько непонятных и странных ВАР-вмешательств.

Подготовка была хорошая, и ожидания от нее были очень большие. К сожалению, в 19-м туре есть и наша полная ответственность», – сказал Мажич.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал РФС
9 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Получается пока судьями серьезно не занимались они судили более менее. Стоило их собрать на специальный сбор для повышения качества судейства они и посыпались.
При этом ЭСК подтвердило всё кроме пенальти в игре Локомотив - Пари НН
в принципе я могу точно такие же очевидные банальные вещи говорить, как и он.
собственно зачем платить больше, да еще и иностранцу? ))
Ответ Vadim Vadim_1116553755
в принципе я могу точно такие же очевидные банальные вещи говорить, как и он. собственно зачем платить больше, да еще и иностранцу? ))
А откатывать какой процент готовы? Это краеугольный вопрос.)
Очередной зашкВАР
Представьте, он ещё за это деньги получает, причем больше, чем все мы
Ответ Повелитель клещей и стильных уточек
Представьте, он ещё за это деньги получает, причем больше, чем все мы
Не работа, а именины сердца.(
Бухали они в Турции как черти и одна шайка лейка! Ничем они там не занимались серьёзно, отсюда результаты
Ваши ожидания — это ваши проблемы (с)
