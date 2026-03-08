Отмену гола «Балтики» «Зениту» в ЭСК поддержали единогласно: «Судья верно определил положение «вне игры» у Хиля»
ЭСК поддержала отмену гола «Балтики» в ворота «Зенита».
ЭСК РФС единогласно поддержала решение арбитра Алексея Сухого отменить гол «Балтики» в ворота «Зенита» в матче 19-го тура Мир РПЛ.
Встреча в Санкт-Петербурге 27 февраля завершилась победой «Зенита» со счетом 1:0. Гол Кевина Андраде на 75-й минуте был отменен из-за офсайда у Брайана Хиля, «Балтика» обжаловала решение в ЭСК.
«Игрок «Балтики» Брайан Хиль в момент удара находится за линией офсайда, что подтверждается правильно построенными офсайдными линиями.
Хиль, находясь достаточно близко от вратаря «Зенита» Дениса Адамова, перекрывает ему линию обзора, тем самым влияя на его возможность отбить удар. Судья верно определил положение «вне игры» и отменил гол», – говорится в заключении экспертно-судейской комиссии.
