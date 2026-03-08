Отмену гола «Балтики» «Зениту» в ЭСК поддержали единогласно: «Судья верно определил положение «вне игры» у Хиля»

ЭСК поддержала отмену гола «Балтики» в ворота «Зенита».

ЭСК РФС единогласно поддержала решение арбитра Алексея Сухого отменить гол «Балтики» в ворота «Зенита» в матче 19-го тура Мир РПЛ.

Встреча в Санкт-Петербурге 27 февраля завершилась победой «Зенита» со счетом 1:0. Гол Кевина Андраде на 75-й минуте был отменен из-за офсайда у Брайана Хиля , «Балтика » обжаловала решение в ЭСК.

«Игрок «Балтики» Брайан Хиль в момент удара находится за линией офсайда, что подтверждается правильно построенными офсайдными линиями.

Хиль, находясь достаточно близко от вратаря «Зенита » Дениса Адамова , перекрывает ему линию обзора, тем самым влияя на его возможность отбить удар. Судья верно определил положение «вне игры» и отменил гол», – говорится в заключении экспертно-судейской комиссии.