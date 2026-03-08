  • Спортс
  • Отмену гола «Балтики» «Зениту» в ЭСК поддержали единогласно: «Судья верно определил положение «вне игры» у Хиля»
130

Отмену гола «Балтики» «Зениту» в ЭСК поддержали единогласно: «Судья верно определил положение «вне игры» у Хиля»

ЭСК поддержала отмену гола «Балтики» в ворота «Зенита».

ЭСК РФС единогласно поддержала решение арбитра Алексея Сухого отменить гол «Балтики» в ворота «Зенита» в матче 19-го тура Мир РПЛ.

Встреча в Санкт-Петербурге 27 февраля завершилась победой «Зенита» со счетом 1:0. Гол Кевина Андраде на 75-й минуте был отменен из-за офсайда у Брайана Хиля, «Балтика» обжаловала решение в ЭСК.

«Игрок «Балтики» Брайан Хиль в момент удара находится за линией офсайда, что подтверждается правильно построенными офсайдными линиями.

Хиль, находясь достаточно близко от вратаря «Зенита» Дениса Адамова, перекрывает ему линию обзора, тем самым влияя на его возможность отбить удар. Судья верно определил положение «вне игры» и отменил гол», – говорится в заключении экспертно-судейской комиссии.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт РФС
130 комментариев
Кто бы сомневался в правильности решения во второй столетний юбилей😁
Ответ Михаил Прохоров
Кто бы сомневался в правильности решения во второй столетний юбилей😁
Делают все, чтобы не объявили третий
Ответ Egresss
Делают все, чтобы не объявили третий
😁
Позорники
Ответ zip13
Позорники
Подарок нашему зениту на 8 марта 🌷
Ответ Junior Soprano
Подарок нашему зениту на 8 марта 🌷
Злишься, что сам без подарка остался?)
Большего зашквара, чем Зенит, российский и советский футбол не переживал.
Ответ LeSang
Большего зашквара, чем Зенит, российский и советский футбол не переживал.
Ответ Groznyi2024
У Краснодара тоже есть два фарма в премьер-лиге? Краснодар тоже переносит свой юбилей? Краснодар тоже собирает всех иуд российского футбола?
Фамилии представителей ЭСК предайте огласке, пожалуйста! Люди должны знать этих достойнейших из людей!
Кто бы сомневался
А кто-то думал будет иначе?
Ответ alexey102rus
А кто-то думал будет иначе?
А кто-то разве доказал, что гол был отменён не по правилам?! Ну хоть кто-нибудь когда-нибудь за всё это время напрягся хоть немного, чтоб подробно разобрать, почему тот гол нельзя было отменять?! Ну вот серьёзно
Господи, как же стыдно за наш зенит
Ещё бы.
Собака не кусает руку кормящего.
Ожидаемо, юбилей 101
