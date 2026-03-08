Попов о скандале с Кордобой: «Мне в Нальчике кричали, что зарежут, убьют. Что было делать, обосраться? Пусть фанаты выражают эмоции на трибунах, а не на улице»
Экс-защитник «Рубина» Алексей Попов поделился ожиданиями от матча казанцев с «Краснодаром» в 20-м туре Мир РПЛ.
Команды сегодня встретятся в Казани в 17:00 по московскому времени.
«Непонятно, во что играет «Рубин» при Артиге. Первая игра прошла зимой, в снегу, в которой было назначено два пенальти. Огромной потерей будет отсутствие Даку – игра строится через него. Думаю, «Рубин» даст бой «Краснодару».
Сейчас в России многие недовольны поведением «быков». Да, бывают оскорбления с трибун, но что теперь делать? Я лично играл в Нальчике – мне кричали, что зарежут, убьют. Что надо было сделать? Обосраться? В штаны наложить? Сказать, что меня оскорбляют и хотят убить?
Это эмоции, хотя правонарушение серьезное. В этом нет ничего такого. И в Питере, и в других городах показывают факи, орут, выражают эмоции. Пусть лучше это будет на трибунах, а не на улице», – сказал Попов.
В среду «Краснодар» на выезде уступил ЦСКА (1:3) в первом полуфинальном матче Пути РПЛ FONBET Кубка России. После игры полузащитник гостей Эдуард Сперцян заявил, что фанаты армейцев оскорбляли Джона Кордобу на почве расизма.
«Будь в России расизм, все афроамериканцы были бы рабами и подметали улицы. Главные расисты в мире – они сами». Попов об инциденте с Кордобой на матче с ЦСКА
Если матерят чёрного - это расизм
А в целом это двойные стандарты и лицемерие
Эка невидаль: фанаты провоцируют и стараются из равновесия вывести.
В какой момент футбол не туда свпркул, что это стало нонсенсом, темой доя обсуждения?
Не уважаем мы себя. Привыкли себя и свое хаить. А за бугром не так, по крайней мере кто жил рассказывал. Проблема не в конкретном случае, а в том, что позволили приезжему так себе вести. Отсюда и его"праведное" негодование. И подозреваю, что сам Галицкий этому потворствует. Неплохо бы вообще все документы проверить, скорее всего найдутся нарушения. Или это опять расизм?)