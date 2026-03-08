Попов о скандале с Кордобой: «Мне в Нальчике кричали, что зарежут, убьют. Что было делать, обосраться? Пусть фанаты выражают эмоции на трибунах, а не на улице»

Попов о «Краснодаре»: поведением «быков» недовольны, фанаты выражают эмоции.

Экс-защитник «Рубина » Алексей Попов поделился ожиданиями от матча казанцев с «Краснодаром » в 20-м туре Мир РПЛ .

Команды сегодня встретятся в Казани в 17:00 по московскому времени.

«Непонятно, во что играет «Рубин» при Артиге. Первая игра прошла зимой, в снегу, в которой было назначено два пенальти. Огромной потерей будет отсутствие Даку – игра строится через него. Думаю, «Рубин» даст бой «Краснодару».

Сейчас в России многие недовольны поведением «быков». Да, бывают оскорбления с трибун, но что теперь делать? Я лично играл в Нальчике – мне кричали, что зарежут, убьют. Что надо было сделать? Обосраться? В штаны наложить? Сказать, что меня оскорбляют и хотят убить?

Это эмоции, хотя правонарушение серьезное. В этом нет ничего такого. И в Питере, и в других городах показывают факи, орут, выражают эмоции. Пусть лучше это будет на трибунах, а не на улице», – сказал Попов.

В среду «Краснодар» на выезде уступил ЦСКА (1:3) в первом полуфинальном матче Пути РПЛ FONBET Кубка России. После игры полузащитник гостей Эдуард Сперцян заявил , что фанаты армейцев оскорбляли Джона Кордобу на почве расизма.

