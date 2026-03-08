  • Спортс
  • Попов о скандале с Кордобой: «Мне в Нальчике кричали, что зарежут, убьют. Что было делать, обосраться? Пусть фанаты выражают эмоции на трибунах, а не на улице»
20

Попов о скандале с Кордобой: «Мне в Нальчике кричали, что зарежут, убьют. Что было делать, обосраться? Пусть фанаты выражают эмоции на трибунах, а не на улице»

Попов о «Краснодаре»: поведением «быков» недовольны, фанаты выражают эмоции.

Экс-защитник «Рубина» Алексей Попов поделился ожиданиями от матча казанцев с «Краснодаром» в 20-м туре Мир РПЛ.

Команды сегодня встретятся в Казани в 17:00 по московскому времени.

«Непонятно, во что играет «Рубин» при Артиге. Первая игра прошла зимой, в снегу, в которой было назначено два пенальти. Огромной потерей будет отсутствие Даку – игра строится через него. Думаю, «Рубин» даст бой «Краснодару».

Сейчас в России многие недовольны поведением «быков». Да, бывают оскорбления с трибун, но что теперь делать? Я лично играл в Нальчике – мне кричали, что зарежут, убьют. Что надо было сделать? Обосраться? В штаны наложить? Сказать, что меня оскорбляют и хотят убить?

Это эмоции, хотя правонарушение серьезное. В этом нет ничего такого. И в Питере, и в других городах показывают факи, орут, выражают эмоции. Пусть лучше это будет на трибунах, а не на улице», – сказал Попов.

В среду «Краснодар» на выезде уступил ЦСКА (1:3) в первом полуфинальном матче Пути РПЛ FONBET Кубка России. После игры полузащитник гостей Эдуард Сперцян заявил, что фанаты армейцев оскорбляли Джона Кордобу на почве расизма.

«Будь в России расизм, все афроамериканцы были бы рабами и подметали улицы. Главные расисты в мире – они сами». Попов об инциденте с Кордобой на матче с ЦСКА

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Metaratings.ru
играли в Грозном против Эрзу тогда так назывался Терек..во второй лиге ..90 сто какой то год...сравняли счет в начале второго тайма 1 -1...вооруженные люди окружили поляну открыли огонь из автоматов в небо...выстояли вытерпели хотя трусишки были мокрыми у большинства от страха и ничего не слышали пару дней несколько человек.....после матча провожали с машинами гаи до вокзала. накидали свежей черешни огромное количество. воды. лаваша с говядиной жареной, погрузили в поезд до Астрахани , никто слова плохого не сказал...уважение к достойным соперникам великая штука..были второй командой в нашей зоне которая не побоялась приехать на матч чемпионата в Грозный из 12 команд...называлась Астратекс
Ответ Eduard Milgizin_1116535001
играли в Грозном против Эрзу тогда так назывался Терек..во второй лиге ..90 сто какой то год...сравняли счет в начале второго тайма 1 -1...вооруженные люди окружили поляну открыли огонь из автоматов в небо...выстояли вытерпели хотя трусишки были мокрыми у большинства от страха и ничего не слышали пару дней несколько человек.....после матча провожали с машинами гаи до вокзала. накидали свежей черешни огромное количество. воды. лаваша с говядиной жареной, погрузили в поезд до Астрахани , никто слова плохого не сказал...уважение к достойным соперникам великая штука..были второй командой в нашей зоне которая не побоялась приехать на матч чемпионата в Грозный из 12 команд...называлась Астратекс
Познавательно, калории на лицо.)
Ответ Eduard Milgizin_1116535001
играли в Грозном против Эрзу тогда так назывался Терек..во второй лиге ..90 сто какой то год...сравняли счет в начале второго тайма 1 -1...вооруженные люди окружили поляну открыли огонь из автоматов в небо...выстояли вытерпели хотя трусишки были мокрыми у большинства от страха и ничего не слышали пару дней несколько человек.....после матча провожали с машинами гаи до вокзала. накидали свежей черешни огромное количество. воды. лаваша с говядиной жареной, погрузили в поезд до Астрахани , никто слова плохого не сказал...уважение к достойным соперникам великая штука..были второй командой в нашей зоне которая не побоялась приехать на матч чемпионата в Грозный из 12 команд...называлась Астратекс
Эрзу-это не Терек, это другой клуб, что за ерунда.
Просто, когда матерят белого - это критика
Если матерят чёрного - это расизм
А в целом это двойные стандарты и лицемерие
Ответ Dr_horrible
Просто, когда матерят белого - это критика Если матерят чёрного - это расизм А в целом это двойные стандарты и лицемерие
Забыл добавить, что черный априори не может быть му..ом в современном мире)
Всё верно, раздули вселенский хай на ровном месте.
Наконец-то хоть кто-то по существу всё сказал
Эка невидаль: фанаты провоцируют и стараются из равновесия вывести.
В какой момент футбол не туда свпркул, что это стало нонсенсом, темой доя обсуждения?
Недовольны све его поведением кроме болел его команды.
Не уважаем мы себя. Привыкли себя и свое хаить. А за бугром не так, по крайней мере кто жил рассказывал. Проблема не в конкретном случае, а в том, что позволили приезжему так себе вести. Отсюда и его"праведное" негодование. И подозреваю, что сам Галицкий этому потворствует. Неплохо бы вообще все документы проверить, скорее всего найдутся нарушения. Или это опять расизм?)
В Эрзу еще крутой нападающий был-Руслан Идигов, с детства помню.
Ответ BZB
В Эрзу еще крутой нападающий был-Руслан Идигов, с детства помню.
да. он и забил нам...здорово двигался и с поставленным ударом..
Когда этот "с большим отрывом лучший игрок РПЛ", наконец, съедет куда-нибудь в Реал или Баварию - все выдохнут с облегчением. И не только футболисты. Вот, только, почему-то не зовут и не зовут его...
Ответ andpsh
Когда этот "с большим отрывом лучший игрок РПЛ", наконец, съедет куда-нибудь в Реал или Баварию - все выдохнут с облегчением. И не только футболисты. Вот, только, почему-то не зовут и не зовут его...
Копят наверное, покупка не из душевых.)
Попов, ты в каком мире живёшь? Сравнил себя и негра!
Рекомендуем