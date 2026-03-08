Чемпионат Португалии. «Бенфика» Моуринью ушла от поражения с «Порту»

«Бенфика» поделила очки с «Порту».

«Бенфика » Жозе Моуринью сыграла вничью с «Порту» (2:2) в 25-м туре чемпионата Португалии.

После 25 матчей «Бенфика» занимает в таблице 3-е место, отставая от лидирующего «Порту» на 7 очков.

Чемпионат Португалии

25-й тур

Примейра. 25 тур 8 марта 18:00, Эштадиу да Луш Бенфика Завершен 2 - 2 Порту Матч окончен Престианни 90’ +9’ 90’ +7’ Варела Антониу Силва 90’ +7’ Моуринью 90’ Баррейро

88’ Дедич Ба 83’ 81’ Виллиам Гомес 78’ Кошта 78’ Гюль Моффи Барренечеа Баррейро 75’ Отаменди Антониу Силва 75’ Скьеллеруп

69’ Рафа Силва Иванович 65’ Престианни Лукебакио 65’ 64’ Петушевски Сайнс 58’ Мартим Моура 58’ Мартим 46’ Пепе Акино Виллиам Гомес 46’ Вейга Фофана 2 тайм Перерыв 45’ +5’ Диогу Кошта 40’ Петушевски

35’ Вейга Отаменди 35’ 26’ Пепе Акино 10’ Фрохольдт

Бенфика Трубин, Даль, Отаменди, Томаш Араужу, Дедич, Барренечеа, Риос, Рафа Силва, Скьеллеруп, Престианни, Павлидис Запасные: Иванович, Лукебакио, Самуэл Соареш, Силва, Анизиу, Судаков, Баррейро, Антониу Силва, Ба 1 тайм Порту: Диогу Кошта, Мартим, Кивер, Беднарек, Кошта, Вейга, Варела, Фрохольдт, Петушевски, Гюль, Пепе Акино Запасные: Моффи, Сайнс, Клаудиу Рамуш, Тиаго Силва, Моура, Мора де Карвалью, Росарио, Фофана, Виллиам Гомес

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

