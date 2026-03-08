Матч окончен
Чемпионат Португалии. «Бенфика» Моуринью ушла от поражения с «Порту»
«Бенфика» поделила очки с «Порту».
«Бенфика» Жозе Моуринью сыграла вничью с «Порту» (2:2) в 25-м туре чемпионата Португалии.
После 25 матчей «Бенфика» занимает в таблице 3-е место, отставая от лидирующего «Порту» на 7 очков.
Чемпионат Португалии
25-й тур
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
5 комментариев
атмосфера огонь на трибуназ
Ушло от поражения Порту (спасибо скажут зубастому кроли роджеру)
Трибуны полны криков. А счёт полон разочарования
