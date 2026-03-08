5

Чемпионат Португалии. «Бенфика» Моуринью ушла от поражения с «Порту»

«Бенфика» поделила очки с «Порту».

«Бенфика» Жозе Моуринью сыграла вничью с «Порту» (2:2) в 25-м туре чемпионата Португалии.

После 25 матчей «Бенфика» занимает в таблице 3-е место, отставая от лидирующего «Порту» на 7 очков.

Чемпионат Португалии

25-й тур

25-й тур
8 марта 18:00, Эштадиу да Луш
Бенфика
Завершен
2 - 2
Порту
Матч окончен
Престианни
90’
+9’
90’
+7’
Варела
Антониу Силва
90’
+7’
Моуринью
90’
  Баррейро
88’
Дедич   Ба
83’
81’
Виллиам Гомес
78’
Кошта
78’
Гюль   Моффи
Барренечеа   Баррейро
75’
Отаменди   Антониу Силва
75’
  Скьеллеруп
69’
Рафа Силва   Иванович
65’
Престианни   Лукебакио
65’
64’
Петушевски   Сайнс
58’
Мартим   Моура
58’
Мартим
46’
Пепе Акино   Виллиам Гомес
46’
Вейга   Фофана
2тайм
Перерыв
45’
+5’
Диогу Кошта
40’
  Петушевски
35’
Вейга
Отаменди
35’
26’
Пепе Акино
10’
  Фрохольдт
Бенфика
Трубин, Даль, Отаменди, Томаш Араужу, Дедич, Барренечеа, Риос, Рафа Силва, Скьеллеруп, Престианни, Павлидис
Запасные: Иванович, Лукебакио, Самуэл Соареш, Силва, Анизиу, Судаков, Баррейро, Антониу Силва, Ба
1тайм
Порту:
Диогу Кошта, Мартим, Кивер, Беднарек, Кошта, Вейга, Варела, Фрохольдт, Петушевски, Гюль, Пепе Акино
Запасные: Моффи, Сайнс, Клаудиу Рамуш, Тиаго Силва, Моура, Мора де Карвалью, Росарио, Фофана, Виллиам Гомес
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Таблица чемпионата Португалии

Статистика чемпионата Португалии

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
атмосфера огонь на трибуназ
Ушло от поражения Порту (спасибо скажут зубастому кроли роджеру)
Трибуны полны криков. А счёт полон разочарования
