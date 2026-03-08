Глава «Крыльев»: «Зачем мы постоянно играем в футбол зимой? Сложно в таких условиях»

Глава «Крыльев»: зачем мы постоянно играем в футбол зимой?.

Председатель совета директоров «Крыльев Советов » Дмитрий Яковлев высказался о проблемах подготовки стадиона в зимних условиях.

– Смотрю некоторые матчи и никак не могу понять. Зачем мы постоянно играем в футбол зимой? Сложно в таких условиях. Мы в Самаре всю зиму вместе с агрономами колдовали с полем, с подогревом, чтобы газон был в нормальном состоянии. Слава богу, получилось. И на кубковом матче с «Оренбургом» в начале марта поле было в порядке.

— Не пора ли тогда поставить вопрос о возвращении чемпионата России на систему «весна – осень»?

— Это не мой вопрос. У меня свои задачи. Никому ничего подсказывать не буду — все и так прекрасно все понимают. Мое дело было организовать все так, чтобы к 4 марта поле на «Солидарность Арене» было готово принимать матчи Кубка и чемпионата. Чтобы «Крылья Советов» и «Акрон» играли в Самаре, а не где-то на нейтральных полях.

Тут важно учитывать, что у нас в регионе два клуба РПЛ . И оба играют на одном стадионе. Это классно для Самарской области, для местных журналистов. Но, с другой стороны, готовиться к этому в феврале, особенно когда у нас в конце зимы был снегопад... Никто не отменял холод и осадки зимой. Да и март в этом году не прям чтобы весенний.

А еще в этом году чемпионат мира по футболу, в котором Россия, к сожалению, не играет, но календарь чемпионата страны из-за него перенесется. И, скорее всего, в декабре придется играть больше, чем обычно. Так что непростые условия у нас, чтобы газон был пригодным для футбола. Но работаем в тех обстоятельствах, которые есть, – сказал Яковлев.