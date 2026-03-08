  • Спортс
  • Глава «Крыльев»: «Зачем мы постоянно играем в футбол зимой? Сложно в таких условиях»
12

Глава «Крыльев»: «Зачем мы постоянно играем в футбол зимой? Сложно в таких условиях»

Глава «Крыльев»: зачем мы постоянно играем в футбол зимой?.

Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Яковлев высказался о проблемах подготовки стадиона в зимних условиях.

– Смотрю некоторые матчи и никак не могу понять. Зачем мы постоянно играем в футбол зимой? Сложно в таких условиях. Мы в Самаре всю зиму вместе с агрономами колдовали с полем, с подогревом, чтобы газон был в нормальном состоянии. Слава богу, получилось. И на кубковом матче с «Оренбургом» в начале марта поле было в порядке.

— Не пора ли тогда поставить вопрос о возвращении чемпионата России на систему «весна – осень»?

— Это не мой вопрос. У меня свои задачи. Никому ничего подсказывать не буду — все и так прекрасно все понимают. Мое дело было организовать все так, чтобы к 4 марта поле на «Солидарность Арене» было готово принимать матчи Кубка и чемпионата. Чтобы «Крылья Советов» и «Акрон» играли в Самаре, а не где-то на нейтральных полях.

Тут важно учитывать, что у нас в регионе два клуба РПЛ. И оба играют на одном стадионе. Это классно для Самарской области, для местных журналистов. Но, с другой стороны, готовиться к этому в феврале, особенно когда у нас в конце зимы был снегопад... Никто не отменял холод и осадки зимой. Да и март в этом году не прям чтобы весенний. 

А еще в этом году чемпионат мира по футболу, в котором Россия, к сожалению, не играет, но календарь чемпионата страны из-за него перенесется. И, скорее всего, в декабре придется играть больше, чем обычно. Так что непростые условия у нас, чтобы газон был пригодным для футбола. Но работаем в тех обстоятельствах, которые есть, – сказал Яковлев.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Известия»
календарь
logoКрылья Советов
logoпремьер-лига Россия
Самара-Арена
12 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Тоже не понимаю. Ну знаешь ты, что в декабре и начале марта в Самаре всегда минус, ну составь ты календарь в южных регионах в конце первой части и начале второй. Я думаю Крыльям самим гораздо лучше будет сыграть 2+2 гостевых в +5, чем домашние в -8
Этот вопрос мюллеру. Он рулит в РПЛ.
Просто начинать чемп нужно 1 апреля, когда снег растает и плюс стабильный будет хотя бы на европейской части России. Ну или в марте играть на кипре как зимний кубок РПЛ проходил.
Ответ
Просто начинать чемп нужно 1 апреля, когда снег растает и плюс стабильный будет хотя бы на европейской части России. Ну или в марте играть на кипре как зимний кубок РПЛ проходил.
Просто при таком количестве зарытых денег впустую, нужно было тратить на действительно нужное — стадионы с закрываемой крышей. 21 век. Все технологии имеются
У нас в руководстве сидят очень умные и компетентные люди, их не надо учить. Давно надо перейти на систему Весна-осень, ведь уже четыре года нигде не играем.
Ответ
У нас в руководстве сидят очень умные и компетентные люди, их не надо учить. Давно надо перейти на систему Весна-осень, ведь уже четыре года нигде не играем.
По системе весна-осень тоже начинали в марте и заканчивали в ноябре. Это просто смена кругов. В чем разница?
Ответ
По системе весна-осень тоже начинали в марте и заканчивали в ноябре. Это просто смена кругов. В чем разница?
Не совсем. Посмотрите даты старта чемпионата
Сейчас: первый матч в году играется 1-4 марта, последний 1-15 декабря
Раньше: 15-20 марта стартовлаи, 10-20 ноября заканчивали.

В системе Весна-Осень стартовали попозже, заканчивали пораньше и перерыв был летом только если ЧМ или Евро, но даже в такие года 2 круг начинался 1-5 июля, а сейчас выходит июнь сидим, июль сидим и в конце июля играем. Вот и получается, что при системе Весна-Осень Июль игрался всегда с первых чисел, что позволяло не играть после 15 ноября и до 15 марта. В итоге Газпром и проч наныли, что мол им неудобно, что после 15 ноября ещ 2-3 тура ЛЧ-ЛЕ играть надо без практики игровой раз в неделю, поэтому надо перерыв летом расширить и туры потыкать в зиму
Ну это было раньше. Сейчас же помимо ЧМ и Евро проводят Лигу наций и летом и весной и осенью. В Лиге чемпионов добавили 2 тура+если выйдешь в стыки играть в январе ещё 2 матча. В ЛЕ и ЛК тоже самое. Как ты не крути двигать придется на зиму и весну. Понятно, что когда вернут в еврокубки, то нынешний формат Кубка России умрет. Либо Лигу сокращать на 2 команды, либо ныть как ноют все остальные в Европе. Матчей много. Ещё и клубный чемпионат мира расширили. Пауз мало
