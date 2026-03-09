Матч окончен
«Милан» обыграл «Интер» в дерби – 1:0. Эступиньян забил, Мхитарян пробил во вратаря с 11 метров
Матч проходил на стадионе «Сан-Сиро».
Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.
Первис Эступиньян открыл счет на 35-й минуте. За две минуты до гола Генрих Мхитарян выскочил к воротам соперника и пробил в грудь вратарю Майку Меньяну примерно с одиннадцатиметровой отметки.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
