«Милан» обыграл «Интер» в дерби – 1:0. Эступиньян забил, Мхитарян пробил во вратаря с 11 метров

«Интер» проиграл «Милану» – 0:1.

«Милан » одолел «Интер » (1:0) в 28-м туре Серии А.

Матч проходил на стадионе «Сан-Сиро».

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.

Первис Эступиньян открыл счет на 35-й минуте. За две минуты до гола Генрих Мхитарян выскочил к воротам соперника и пробил в грудь вратарю Майку Меньяну примерно с одиннадцатиметровой отметки.

Таблица Серии А

Статистика Серии А