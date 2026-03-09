  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Милан» обыграл «Интер» в дерби – 1:0. Эступиньян забил, Мхитарян пробил во вратаря с 11 метров
186

«Милан» обыграл «Интер» в дерби – 1:0. Эступиньян забил, Мхитарян пробил во вратаря с 11 метров

«Интер» проиграл «Милану» – 0:1.

«Милан» одолел «Интер» (1:0) в 28-м туре Серии А.

Матч проходил на стадионе «Сан-Сиро».

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.

Первис Эступиньян открыл счет на 35-й минуте. За две минуты до гола Генрих Мхитарян выскочил к воротам соперника и пробил в грудь вратарю Майку Меньяну примерно с одиннадцатиметровой отметки.

Серия А Италия. 28 тур
8 марта 19:45, Сан-Сиро
Логотип домашней команды
Милан
Завершен
1 - 0
Логотип гостевой команды
Интер
Матч окончен
Модрич
89’
Пулишич   Нкунку
84’
Рабьо
80’
80’
Биссек   Диуф
Фофана   Риччи
73’
Рафаэл Леау   Фюллькруг
73’
69’
Думфрис
68’
Барелла   Фраттези
68’
Бастони   Карлос Аугусто
65’
Бастони
59’
Луис Энрике   Думфрис
59’
Мхитарян   Сучич
2тайм
Перерыв
  Эступиньян
35’
Милан
Меньян, Павлович, де Винтер, Томори, Эступиньян, Рабьо, Модрич, Фофана, Салемакерс, Пулишич, Рафаэл Леау
Запасные: Терраччано, Фюллькруг, Нкунку, Бартезаги, Торрьяни, Атекаме, Одогу, Яшари, Риччи
1тайм
Интер:
Зоммер, Бастони, Аканджи, Биссек, Димарко, Мхитарян, Зелиньски, Барелла, Луис Энрике, Эспозито, Бонни
Запасные: Ди Дженнаро, Ачерби, Думфрис, Сучич, Карлос Аугусто, Лавелли, Мартинес, Жозеп Мартинес, Дармиан, Чалханоглу, де Врей, Диуф, Фраттези
Подробнее

Таблица Серии А

Статистика Серии А

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
logoсерия А Италия
онлайны
logoИнтер
logoМилан
logoПервис Эступиньян
logoГенрих Мхитарян
186 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Самый лучший из армян - наш Первис Эступиньян))
Ответ Святослав Федорович
Самый лучший из армян - наш Первис Эступиньян))
Комментарий скрыт
Весь тайм наблюдал за Леао, 0 попыток прессинга, 0 попыток прорваться вперёд, если нет километра пространства впереди, куча пасов назад и постоянное хождение пешком. Как же он бесит. И с ним ещё хотят контракт продлить. Продать к чертовой матери, можно купить любого бегунка, который будет делать тоже самое, только ещё и в обороне отрабатывать
Ответ Локуся
Весь тайм наблюдал за Леао, 0 попыток прессинга, 0 попыток прорваться вперёд, если нет километра пространства впереди, куча пасов назад и постоянное хождение пешком. Как же он бесит. И с ним ещё хотят контракт продлить. Продать к чертовой матери, можно купить любого бегунка, который будет делать тоже самое, только ещё и в обороне отрабатывать
Проблема в том, что он нафиг никому не сдался.Тоже следил за ним. Ощущение, что он ходит по полю и текст для нового трека пытается придумать. Играли по расстановке в 2 напа. Пуля тоже результативными действиями не отметился но он первый по пробегу среди всех за матч. А Леао впадлу хотя бы обозначить борьбу игроку противника, который сам прибежал в зону португала.Он мне напоминает Рэшфорда. Расшевелить Леао может аренда в клуб, который играет с фланговыми напами.
Ответ Локуся
Весь тайм наблюдал за Леао, 0 попыток прессинга, 0 попыток прорваться вперёд, если нет километра пространства впереди, куча пасов назад и постоянное хождение пешком. Как же он бесит. И с ним ещё хотят контракт продлить. Продать к чертовой матери, можно купить любого бегунка, который будет делать тоже самое, только ещё и в обороне отрабатывать
Посадить на лавку его и пусть сидит.
С детства за Милан
Ответ Evgeha1990
С детства за Милан
По закону Архимеда - там , где Нкунку , там Победа !
Ответ Константин Карев_1116383148
Милан!
2 победы в Братских дерби дорого стоят !
Какая тягомотина эти дерби миланские в последние годы
Лучшая атака интера в матче, это в конце окружить судью)) Милан с победой!
Дутый картон, который не может обыграть без левых красных топ клубы
До этого матча смотрел Бенфику и Порту
Там скорости были и как всегда эмоции
Тут просто бодаются какие-то телеги и ждут кто обзырянится
от милана и интера тут одно название. ошибок больше, чем в матче сочи-ахмат, ещё и судья свистит каждые 30 секунд
Победа Аллегри. Милан продолжает создавать интригу в чемпионате
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Глава РПЛ Алаев: «Не вижу проблемы расизма в российском футболе. Я был на матче ЦСКА – «Краснодар», но ничего не слышал – видимо, находился не там»
3 минуты назад
Джиган о том, что Мбаппе задел плечом Оксану Самойлову: «Место женщины – с семьей, а не вот это все. Ездит с этими петушарами, слушает их. Но я бы набил морду этому Мбаппе»
17 минут назадВидео
Дзюба о том, что Аршавин не считает «Спартак» топ-клубом: «Постеснялся бы. В его время «Спартак» их вообще не чувствовал. Когда «Газпром» пришел, они начали сопротивляться»
33 минуты назад
«Барселоне» разрешили увеличить вместимость «Камп Ноу» до 62 652 зрителей
43 минуты назад
Иглесиас о токсичной маскулинности в академиях: «У мальчиков появляется мнение, что дружба с женщинами невозможна. Если ты общаешься с девушкой, реакция такая: «Ты хочешь с ней переспать?»
55 минут назад
Еще две футболистки сборной Ирана запросили убежище в Австралии. Ранее из расположения команды сбежали 5 спортсменок (ABC)
сегодня, 13:46
Энрике перед «Челси»: «ПСЖ» может выиграть ЛЧ второй раз. Это непросто, но в первый раз сложнее»
сегодня, 13:29
Аль-Хелайфи не может вылететь из Катара из-за конфликта на Ближнем Востоке. Глава «ПСЖ» не присутствовал на тренировке перед матчем с «Челси» в ЛЧ
сегодня, 13:18
Лига чемпионов. 1/8 финала. «Ливерпуль» в гостях у «Галатасарая», «Бавария» против «Аталанты», «Барселона» сыграет с «Ньюкаслом»
сегодня, 13:05
Арбелоа о словах Лапорты про экс-директоров «Реала» в CTA: «Кажется, именно он в 4 раза увеличил выплаты Негрейре, так что говорить больше не о чем»
сегодня, 13:05
Ко всем новостям
Последние новости
«Ньюкасл» – «Барселона». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
47 минут назад
«Атлетико» – «Тоттенхэм». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
сегодня, 13:06
Мария Погребняк о том, что Мбаппе задел плечом Оксану Самойлову: «Повел себя как невоспитанный хам: взял и оттолкнул девушку с дороги. А как же культура отмены? Бойкот Килиана объявят?»
сегодня, 12:45
«Аталанта» – «Бавария». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
сегодня, 11:58
«Галатасарай» – «Ливерпуль». Онлайн-трансляция начнется в 20:45
сегодня, 10:38
МЛС пожизненно дисквалифицировала экс-игроков «Коламбуса» Йебоа и Джонса за ставки – в том числе на матчи собственной команды
сегодня, 10:10
Агент Кузьмичев о «Зените»: «Семаку нужно сделать паузу. Он поставил много рекордов, но сейчас не справляется. Команда должна выглядеть по-другому»
сегодня, 09:54
Тимур Гурцкая: «Руководство «Краснодара» сыграло злую шутку с командой, добиваясь переноса игры любой ценой. Знаю, сколько звонков было. Они будто не долетели до «Рубина»
сегодня, 09:44
Игроку молодежки «Актобе» сломали челюсть во время массовой драки в матче с «Ордабасы», ему предстоит операция. Другой футболист получил травму губы и подбородка
сегодня, 09:02
Танасиевич об РПЛ: «Не считаю, что судейство плохое. Есть ошибки с ВАР»
сегодня, 07:54
Рекомендуем