Давид Рикардо: «Гусев все дает, чтобы сделать «Динамо» великой командой»
Защитник «Динамо» Давид Рикардо высоко отозвался о тренере бело-голубых Ролане Гусеве.
— Знаете, что до Гусева команду возглавлял Карпин — в курсе ли, кто это такой и что вам о нем говорили футболисты?
— Не знаю Карпина. Мне о нем ничего не говорили. Когда приехал сюда, мне было интересно только то, кто такой Гусев.
— И кто он такой? Футболисты говорили, что при Карпине все время хотели есть. Как сейчас с едой — дают ли кушать?
— Гусев не только великий профессиональный тренер, но и хороший человек. Он все дает, чтобы сделать «Динамо» великой командой.
— Кормят хорошо?
— Очень хорошо, – сказал Рикардо.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «РБ Спорт»
"Кормят хорошо?" Что за вопросы? Он что в лагерь детский приехал?
Make Dynamo Great Again))) самим не смешно?
