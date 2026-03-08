Давид Рикардо: «Гусев все дает, чтобы сделать «Динамо» великой командой»

Рикардо: Гусев все дает, чтобы сделать «Динамо» великой командой.

Защитник «Динамо» Давид Рикардо высоко отозвался о тренере бело-голубых Ролане Гусеве .

— Знаете, что до Гусева команду возглавлял Карпин — в курсе ли, кто это такой и что вам о нем говорили футболисты?

— Не знаю Карпина. Мне о нем ничего не говорили. Когда приехал сюда, мне было интересно только то, кто такой Гусев.

— И кто он такой? Футболисты говорили, что при Карпине все время хотели есть. Как сейчас с едой — дают ли кушать?

— Гусев не только великий профессиональный тренер, но и хороший человек. Он все дает, чтобы сделать «Динамо » великой командой.

— Кормят хорошо?

— Очень хорошо, – сказал Рикардо.