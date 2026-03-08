  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Динамо» разгромило ЦСКА в дерби – 4:1! Маричаль сделал дубль, у Бителло 1+1, Лусиано удалили на 17-й после ВАР
590

«Динамо» разгромило ЦСКА в дерби – 4:1! Маричаль сделал дубль, у Бителло 1+1, Лусиано удалили на 17-й после ВАР

«Динамо» забило 4 гола ЦСКА.

ЦСКА дома проиграло «Динамо» (1:4) в 20-м туре РПЛ.

Матч проходил на «ВЭБ Арене».

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.

Николас Маричаль на 13-й минуте открыл счет с передачи Бителло. Лусиано Гонду был удален с поля на 17-й минуте после видеопросмотра за удар шипами в плечо Максиму Осипенко. Маричаль на 4-й добавленной к первому тайму минуту сделал дубль. Мойзес на 58-й отыграл один мяч. На 66-й Бителло вновь увеличил преимущество «Динамо». Иван Сергеев сделал счет разгромным на 84-й.

Премьер-лига Россия (РПЛ). 20 тур
8 марта 16:30, ВЭБ Арена
Логотип домашней команды
ЦСКА
Завершен
1 - 4
Логотип гостевой команды
Динамо
Матч окончен
Круговой   Кармо
85’
84’
  Сергеев
Глебов   Козлов
75’
Обляков   Воронов
75’
74’
Зайдензаль   Сергеев
73’
Тюкавин   Кутицкий
66’
  Бителло
Гайич   Мусаев
62’
Баринов   Алвес
62’
59’
Диас   Гладышев
59’
Артур   Маринкин
  Мойзес
58’
53’
Диас
46’
Скопинцев   Зайдензаль
2тайм
Перерыв
45’
+4’
  Маричаль
30’
Маричаль
Гонду
17’
13’
  Маричаль
ЦСКА
Акинфеев, Мойзес, Матеус Рейс, Жоао Виктор, Гайич, Круговой, Глебов, Баринов, Кисляк, Гонду, Обляков
Запасные: Тороп, Попович, Кармо, Данилов, Козлов, Руис, Воронов, Бандикян, Бадмаев, Лукин, Алвес, Мусаев
1тайм
Динамо:
Расулов, Скопинцев, Осипенко, Маричаль, Касерес, Фомин, Диас, Артур, Бителло, Нгамале, Тюкавин
Запасные: Рикардо, Бабаев, Кудравец, Балахонов, Зайдензаль, Глебов, Маринкин, Гладышев, Кутицкий, Окишор, Маухуб, Сергеев
Подробнее

Таблица РПЛ

Статистика РПЛ

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
logoДинамо Москва
logoпремьер-лига Россия
онлайны
logoЦСКА
logoМаксим Осипенко
logoЛусиано Гонду
logoНиколас Маричаль
logoМойзес Барбоза
logoБителло
logoИван Сергеев
590 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Лусиано сегодня забьёт. Поставил хату. Не хотелось бы в хостел завтра.
Ответ rboroveev@gmail.com
Лусиано сегодня забьёт. Поставил хату. Не хотелось бы в хостел завтра.
Лучше бы поставил, что Баринов обрежет, не добежит )
Ответ rboroveev@gmail.com
Лусиано сегодня забьёт. Поставил хату. Не хотелось бы в хостел завтра.
Надо было перед ставкой ему долю малую заслать )
Ни за кого не болею, но с каких пор высоко поднятая прямая нога шипами в игрока (не важно куда) это не красная?

Я понимаю обидно, что игра стала менее интересна, но винить надо только одного человека и это не судья.
Ответ celebrity
Ни за кого не болею, но с каких пор высоко поднятая прямая нога шипами в игрока (не важно куда) это не красная? Я понимаю обидно, что игра стала менее интересна, но винить надо только одного человека и это не судья.
Это он Шешко пародировал, который в баскетбол ногами играет
Ответ celebrity
Ни за кого не болею, но с каких пор высоко поднятая прямая нога шипами в игрока (не важно куда) это не красная? Я понимаю обидно, что игра стала менее интересна, но винить надо только одного человека и это не судья.
В финале ЧМ в ЮАР Де Йонг пытался проткнуть соперника (вроде как Иньесту). Тогда арбитр испугался удалять. Больше случаев когда это "не красная" я не могу вспомнить.
Если бы это был Черников из Краснодара, не было бы и жёлтой
Ответ Aleksey Yashin
Если бы это был Черников из Краснодара, не было бы и жёлтой
Почему? Осипенко бы ЖК получил )
Ответ Aleksey Yashin
Если бы это был Черников из Краснодара, не было бы и жёлтой
Они только слышат фамилию Черников, уже достают желтую карту. а у таких как ты начинается расстройство пищевода
какого же топового напа себе урвал цдка
Я ни разу не за коней, но почему балтике такой гол отменили, а динаме нет? Чувак же стоит перед акинфеевым в офсайде
Ответ Император Плутона
Я ни разу не за коней, но почему балтике такой гол отменили, а динаме нет? Чувак же стоит перед акинфеевым в офсайде
В стороне стоит игрок Динамо, не перекрывает обзор Акинфеева, чистый гол
Ответ Diyas
В стороне стоит игрок Динамо, не перекрывает обзор Акинфеева, чистый гол
А если у Игоря к старости(уж не мальчик) лет косоглазие развилось?!
Ясно) следующие пошли😁
Футбол в РПЛ закончился, результат определяют пара ч’удаков у телевизора ВАР.
Такие умники в комментах сразу про Гонду прибежали писать и обмен
Да даже получи он еще одну красную, обмен отличный. И Гонду полезный игрок, ещё свою статус набьет по голам

Умники по двум матчам выводы делают, лол
Ответ King_X
Такие умники в комментах сразу про Гонду прибежали писать и обмен Да даже получи он еще одну красную, обмен отличный. И Гонду полезный игрок, ещё свою статус набьет по голам Умники по двум матчам выводы делают, лол
Больше копиума!
Ответ King_X
Такие умники в комментах сразу про Гонду прибежали писать и обмен Да даже получи он еще одну красную, обмен отличный. И Гонду полезный игрок, ещё свою статус набьет по голам Умники по двум матчам выводы делают, лол
Ты же в курсе, как отстойно играют Аргентинцы в ЦСКА? Ни один Аргентинец в ЦСКА никогда не заиграл и не заиграет.
Аргентинец в ЦСКА, не важно какой Аргентинец (пусть хоть Месси) это плохая идея изначально.
Давно пора Торопа наигрывать как основного.Акинфеев уже давно никуда не прыгает.Только орет на всех и руками разводит.
Зениту такой гол отменяли от Балтики, тут вообще пара челов в офсайде)
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Глава РПЛ Алаев: «Не вижу проблемы расизма в российском футболе. Я был на матче ЦСКА – «Краснодар», но ничего не слышал – видимо, находился не там»
3 минуты назад
Джиган о том, что Мбаппе задел плечом Оксану Самойлову: «Место женщины – с семьей, а не вот это все. Ездит с этими петушарами, слушает их. Но я бы набил морду этому Мбаппе»
17 минут назадВидео
Дзюба о том, что Аршавин не считает «Спартак» топ-клубом: «Постеснялся бы. В его время «Спартак» их вообще не чувствовал. Когда «Газпром» пришел, они начали сопротивляться»
33 минуты назад
«Барселоне» разрешили увеличить вместимость «Камп Ноу» до 62 652 зрителей
43 минуты назад
Иглесиас о токсичной маскулинности в академиях: «У мальчиков появляется мнение, что дружба с женщинами невозможна. Если ты общаешься с девушкой, реакция такая: «Ты хочешь с ней переспать?»
55 минут назад
Еще две футболистки сборной Ирана запросили убежище в Австралии. Ранее из расположения команды сбежали 5 спортсменок (ABC)
сегодня, 13:46
Энрике перед «Челси»: «ПСЖ» может выиграть ЛЧ второй раз. Это непросто, но в первый раз сложнее»
сегодня, 13:29
Аль-Хелайфи не может вылететь из Катара из-за конфликта на Ближнем Востоке. Глава «ПСЖ» не присутствовал на тренировке перед матчем с «Челси» в ЛЧ
сегодня, 13:18
Лига чемпионов. 1/8 финала. «Ливерпуль» в гостях у «Галатасарая», «Бавария» против «Аталанты», «Барселона» сыграет с «Ньюкаслом»
сегодня, 13:05
Арбелоа о словах Лапорты про экс-директоров «Реала» в CTA: «Кажется, именно он в 4 раза увеличил выплаты Негрейре, так что говорить больше не о чем»
сегодня, 13:05
Ко всем новостям
Последние новости
«Ньюкасл» – «Барселона». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
47 минут назад
«Атлетико» – «Тоттенхэм». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
сегодня, 13:06
Мария Погребняк о том, что Мбаппе задел плечом Оксану Самойлову: «Повел себя как невоспитанный хам: взял и оттолкнул девушку с дороги. А как же культура отмены? Бойкот Килиана объявят?»
сегодня, 12:45
«Аталанта» – «Бавария». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
сегодня, 11:58
«Галатасарай» – «Ливерпуль». Онлайн-трансляция начнется в 20:45
сегодня, 10:38
МЛС пожизненно дисквалифицировала экс-игроков «Коламбуса» Йебоа и Джонса за ставки – в том числе на матчи собственной команды
сегодня, 10:10
Агент Кузьмичев о «Зените»: «Семаку нужно сделать паузу. Он поставил много рекордов, но сейчас не справляется. Команда должна выглядеть по-другому»
сегодня, 09:54
Тимур Гурцкая: «Руководство «Краснодара» сыграло злую шутку с командой, добиваясь переноса игры любой ценой. Знаю, сколько звонков было. Они будто не долетели до «Рубина»
сегодня, 09:44
Игроку молодежки «Актобе» сломали челюсть во время массовой драки в матче с «Ордабасы», ему предстоит операция. Другой футболист получил травму губы и подбородка
сегодня, 09:02
Танасиевич об РПЛ: «Не считаю, что судейство плохое. Есть ошибки с ВАР»
сегодня, 07:54
Рекомендуем