«Динамо» разгромило ЦСКА в дерби – 4:1! Маричаль сделал дубль, у Бителло 1+1, Лусиано удалили на 17-й после ВАР

«Динамо» забило 4 гола ЦСКА.

ЦСКА дома проиграло «Динамо » (1:4) в 20-м туре РПЛ.

Матч проходил на «ВЭБ Арене».

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.

Николас Маричаль на 13-й минуте открыл счет с передачи Бителло. Лусиано Гонду был удален с поля на 17-й минуте после видеопросмотра за удар шипами в плечо Максиму Осипенко. Маричаль на 4-й добавленной к первому тайму минуту сделал дубль. Мойзес на 58-й отыграл один мяч. На 66-й Бителло вновь увеличил преимущество «Динамо». Иван Сергеев сделал счет разгромным на 84-й.

