Матч окончен
«Динамо» разгромило ЦСКА в дерби – 4:1! Маричаль сделал дубль, у Бителло 1+1, Лусиано удалили на 17-й после ВАР
«Динамо» забило 4 гола ЦСКА.
ЦСКА дома проиграло «Динамо» (1:4) в 20-м туре РПЛ.
Матч проходил на «ВЭБ Арене».
Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.
Николас Маричаль на 13-й минуте открыл счет с передачи Бителло. Лусиано Гонду был удален с поля на 17-й минуте после видеопросмотра за удар шипами в плечо Максиму Осипенко. Маричаль на 4-й добавленной к первому тайму минуту сделал дубль. Мойзес на 58-й отыграл один мяч. На 66-й Бителло вновь увеличил преимущество «Динамо». Иван Сергеев сделал счет разгромным на 84-й.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
Я понимаю обидно, что игра стала менее интересна, но винить надо только одного человека и это не судья.
Да даже получи он еще одну красную, обмен отличный. И Гонду полезный игрок, ещё свою статус набьет по голам
Умники по двум матчам выводы делают, лол
Аргентинец в ЦСКА, не важно какой Аргентинец (пусть хоть Месси) это плохая идея изначально.