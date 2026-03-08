Экс-хавбек «Баварии» Ваннер решил играть за сборную Австрии
Хавбек ПСВ Пауль Ваннер принял решение выступать за сборную Австрии.
Данный вопрос уже согласовывается с ФИФА.
Мать 20-летнего экс-футболиста «Баварии» – австрийка, отец – немец, ранее Ваннер выступал за юношеские сборные Германии.
Полузащитник рассчитывает играть за Австрию на ЧМ-2026.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Sky Sport
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Объективно ,в сборную Германии ему будет тяжело попасть
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем