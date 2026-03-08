Матч окончен
«Рома» проиграла «Дженоа» – 1:2. Витинья и Ндика забили, Мессиас открыл счет с пенальти
«Рома» проиграла «Дженоа» – 1:2.
«Дженоа» победила «Рому» (2:1) в 28-м туре Серии А.
Матч проходил на стадионе «Луиджи Феррарис».
Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.
Жуниор Мессиас на 52-й реализовал пенальти. Эван Ндика сравнял счет через 3 минуты. Витинья Оливейра вновь вывел римлян вперед на 80-й.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
Юве, твой шанс!
Так долго ждал, думаю игра будет насыщенная)
Это ппц
Только за Де Росси радость
Как так ???
