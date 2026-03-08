  • Спортс
  «Рома» проиграла «Дженоа» – 1:2. Витинья и Ндика забили, Мессиас открыл счет с пенальти
«Рома» проиграла «Дженоа» – 1:2. Витинья и Ндика забили, Мессиас открыл счет с пенальти

«Рома» проиграла «Дженоа» – 1:2.

«Дженоа» победила «Рому» (2:1) в 28-м туре Серии А.

Матч проходил на стадионе «Луиджи Феррарис».

Жуниор Мессиас на 52-й реализовал пенальти. Эван Ндика сравнял счет через 3 минуты. Витинья Оливейра вновь вывел римлян вперед на 80-й.

Серия А Италия. 28 тур
8 марта 17:00, Луиджи Феррарис
Логотип домашней команды
Дженоа
Завершен
2 - 1
Логотип гостевой команды
Рома
Матч окончен
89’
Кристанте
84’
Челик   Вас
84’
Манчини   Зелковски
  Витинья
80’
Эллертссон   Аарон Мартин
79’
Экубан   Витинья
75’
70’
Ренсх   Гиларди
Эхатор   Коломбо
64’
Жуниор Мессиас   Малиновский
64’
56’
Пеллегрини   Эль-Энауи
55’
  Ндика
  Жуниор Мессиас
52’
46’
Вентурино   Кристанте
2тайм
Перерыв
40’
Мален
Мазини
16’
12’
Ндика
Дженоа
Бейло, Васкес, Эстигор, Маркандалли, Экубан, Жуниор Мессиас, Сабелли, Мазини, Френдруп, Эллертссон, Эхатор
Запасные: Сеттерстрем, Аморим, Аарон Мартин, Онана, Коломбо, Корне, Малиновский, Витинья, Отоа, Гецай, Леали, Соммарива, Нортон-Каффи
1тайм
Рома:
Свилар, Челик, Ндика, Манчини, Вентурино, Пеллегрини, Цимикас, Ренсх, Коне, Пизилли, Мален
Запасные: Эль-Энауи, Кристанте, Эль-Шаарави, Вас, Сарагоса, Де Марци, Гиларди, Голлини, Зелковски, Анхелиньо
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс
Юве, твой шанс!
Так долго ждал, думаю игра будет насыщенная)
Только за Де Росси радость
