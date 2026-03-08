«Рома» проиграла «Дженоа» – 1:2. Витинья и Ндика забили, Мессиас открыл счет с пенальти

«Рома» проиграла «Дженоа» – 1:2.

«Дженоа » победила «Рому» (2:1) в 28-м туре Серии А.

Матч проходил на стадионе «Луиджи Феррарис».

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.

Жуниор Мессиас на 52-й реализовал пенальти. Эван Ндика сравнял счет через 3 минуты. Витинья Оливейра вновь вывел римлян вперед на 80-й.

