Воспитанник «Краснодара» Якимов о работе официантом и барменом: «Нужны были деньги, поэтому искал варианты. Быстро понял, что это не мое»

Воспитанник «Краснодара» Вячеслав Якимов рассказал, как работал официантом и барменом.

«Первое время после ухода из системы «Краснодара» вообще кайфовал! Я словно задышал полной грудью, мне это ощущение очень нравилось. Какое-то время я бездельничал, как многие в таком возрасте. Но мне это ничегонеделание быстро надоело, не хотелось чувствовать себя каким-то отбросом.

Пришло понимание, что нужно развиваться и находить себя в каком-то новом направлении. И от учебы в университете появилось некоторое разочарование. Тема экономической безопасности меня реально интересовала, но программа обучения немного расходилась с моими представлениями. Позже устроился барменом, бариста в кафе-ресторане — наливал чай-кофе.

Нужны были деньги, поэтому искал варианты. Несколько дней поработал официантом, но быстро понял, что это не мое. За пару недель отучился на бармена, но и там задержался ненадолго, на месяц-полтора. Понял, что зарабатывать деньги все же лучше тем, что умею делать, то есть футболом. Два с половиной года бегал за университет, параллельно, ради заработка, играл на первенство края, в районных турнирах», — сказал полузащитник «Факела».