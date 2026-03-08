  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Воспитанник «Краснодара» Якимов о работе официантом и барменом: «Нужны были деньги, поэтому искал варианты. Быстро понял, что это не мое»
9

Воспитанник «Краснодара» Якимов о работе официантом и барменом: «Нужны были деньги, поэтому искал варианты. Быстро понял, что это не мое»

Якимов рассказал, как работал официантом и барменом.

Воспитанник «Краснодара» Вячеслав Якимов рассказал, как работал официантом и барменом.

«Первое время после ухода из системы «Краснодара» вообще кайфовал! Я словно задышал полной грудью, мне это ощущение очень нравилось. Какое-то время я бездельничал, как многие в таком возрасте. Но мне это ничегонеделание быстро надоело, не хотелось чувствовать себя каким-то отбросом. 

Пришло понимание, что нужно развиваться и находить себя в каком-то новом направлении. И от учебы в университете появилось некоторое разочарование. Тема экономической безопасности меня реально интересовала, но программа обучения немного расходилась с моими представлениями. Позже устроился барменом, бариста в кафе-ресторане — наливал чай-кофе.

Нужны были деньги, поэтому искал варианты. Несколько дней поработал официантом, но быстро понял, что это не мое. За пару недель отучился на бармена, но и там задержался ненадолго, на месяц-полтора. Понял, что зарабатывать деньги все же лучше тем, что умею делать, то есть футболом. Два с половиной года бегал за университет, параллельно, ради заработка, играл на первенство края, в районных турнирах», — сказал полузащитник «Факела».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
logoВячеслав Якимов
logoПервая лига
logoпремьер-лига Россия
logoКраснодар
logoФакел
9 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Попробовал работать, но быстро понял, что это не моё, поэтому вернулся в футбол...
Не думаю что существует где то оффициант,который думает " вот это мое ,прям по душе работа ,кайф"
Ответ Михаил Лубянский
Не думаю что существует где то оффициант,который думает " вот это мое ,прям по душе работа ,кайф"
Когда я ездил в Италию заметил там очень много маленьких, уютных кофеен и пиццерий которые работают очень много лет и там очень много официантов в возрасте которые работают там десятилетиями и кайфуют
Ответ Andr Lotterer
Когда я ездил в Италию заметил там очень много маленьких, уютных кофеен и пиццерий которые работают очень много лет и там очень много официантов в возрасте которые работают там десятилетиями и кайфуют
Комментарий скрыт
Нужны были деньги, поэтому искал варианты. Быстро понял, что работать это не мое.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Хавбек «Факела» Якимов: «Большую часть своих доходов сразу инвестирую. Когда закончится СВО и начнется выздоровление экономики, процентов 50–100 можно будет заработать на акциях»
7 марта, 18:04
ЭСК считает ошибочным удаление Якимова в матче с «Зенитом»: «Нарушение не являлось лишением соперника явной возможности забить. Следовало вынести предупреждение»
14 марта 2025, 08:36
Рекомендуем
Главные новости
Глава РПЛ Алаев: «Не вижу проблемы расизма в российском футболе. Я был на матче ЦСКА – «Краснодар», но ничего не слышал – видимо, находился не там»
3 минуты назад
Джиган о том, что Мбаппе задел плечом Оксану Самойлову: «Место женщины – с семьей, а не вот это все. Ездит с этими петушарами, слушает их. Но я бы набил морду этому Мбаппе»
17 минут назадВидео
Дзюба о том, что Аршавин не считает «Спартак» топ-клубом: «Постеснялся бы. В его время «Спартак» их вообще не чувствовал. Когда «Газпром» пришел, они начали сопротивляться»
33 минуты назад
«Барселоне» разрешили увеличить вместимость «Камп Ноу» до 62 652 зрителей
43 минуты назад
Иглесиас о токсичной маскулинности в академиях: «У мальчиков появляется мнение, что дружба с женщинами невозможна. Если ты общаешься с девушкой, реакция такая: «Ты хочешь с ней переспать?»
55 минут назад
Еще две футболистки сборной Ирана запросили убежище в Австралии. Ранее из расположения команды сбежали 5 спортсменок (ABC)
сегодня, 13:46
Энрике перед «Челси»: «ПСЖ» может выиграть ЛЧ второй раз. Это непросто, но в первый раз сложнее»
сегодня, 13:29
Аль-Хелайфи не может вылететь из Катара из-за конфликта на Ближнем Востоке. Глава «ПСЖ» не присутствовал на тренировке перед матчем с «Челси» в ЛЧ
сегодня, 13:18
Лига чемпионов. 1/8 финала. «Ливерпуль» в гостях у «Галатасарая», «Бавария» против «Аталанты», «Барселона» сыграет с «Ньюкаслом»
сегодня, 13:05
Арбелоа о словах Лапорты про экс-директоров «Реала» в CTA: «Кажется, именно он в 4 раза увеличил выплаты Негрейре, так что говорить больше не о чем»
сегодня, 13:05
Ко всем новостям
Последние новости
«Ньюкасл» – «Барселона». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
47 минут назад
«Атлетико» – «Тоттенхэм». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
сегодня, 13:06
Мария Погребняк о том, что Мбаппе задел плечом Оксану Самойлову: «Повел себя как невоспитанный хам: взял и оттолкнул девушку с дороги. А как же культура отмены? Бойкот Килиана объявят?»
сегодня, 12:45
«Аталанта» – «Бавария». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
сегодня, 11:58
«Галатасарай» – «Ливерпуль». Онлайн-трансляция начнется в 20:45
сегодня, 10:38
МЛС пожизненно дисквалифицировала экс-игроков «Коламбуса» Йебоа и Джонса за ставки – в том числе на матчи собственной команды
сегодня, 10:10
Агент Кузьмичев о «Зените»: «Семаку нужно сделать паузу. Он поставил много рекордов, но сейчас не справляется. Команда должна выглядеть по-другому»
сегодня, 09:54
Тимур Гурцкая: «Руководство «Краснодара» сыграло злую шутку с командой, добиваясь переноса игры любой ценой. Знаю, сколько звонков было. Они будто не долетели до «Рубина»
сегодня, 09:44
Игроку молодежки «Актобе» сломали челюсть во время массовой драки в матче с «Ордабасы», ему предстоит операция. Другой футболист получил травму губы и подбородка
сегодня, 09:02
Танасиевич об РПЛ: «Не считаю, что судейство плохое. Есть ошибки с ВАР»
сегодня, 07:54
Рекомендуем