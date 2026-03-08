  • Спортс
  • Сергей Пряхин: «У Талалаева точно прибавишь в начале, когда ты еще на свежем, но вдолгую это тяжело»
19

Сергей Пряхин: «У Талалаева точно прибавишь в начале, когда ты еще на свежем, но вдолгую это тяжело»

Пряхин рассказал о работе под руководством Талалаева.

Полузащитник «Ахмата» Сергей Пряхин рассказал о работе под руководством тренера «Балтики» Андрея Талалаева.

— Ты лучший бомбардир и ассистент прошлого сезона «Балтики» в Первой лиге. Как это стало возможным?

— Сказался приход Андрея Викторовича. Он заставляет работать. Ты не можешь не добежать — иначе тебе так напихают! Когда выходишь на матчи, тебе уже все равно, кто соперник. Ты ко всему готов.

Кто нормально к этому относится — будет играть. Беликова Талалаев тоже как бы убивал, но бамс — выдал хороший матч, утвердился в старте. Молодец.

У Талалаева точно прибавишь в начале, когда ты только к нему попал, когда ты еще на свежем. В моем случае — осенью 2024-го: до зимы у меня восемь голевых действий. А потом…

— Что?

— Стиль Талалаева начал по чуть-чуть сказываться негативно. Во второй игре меня поменяли, в третьей и четвертой сидел на замене. Весной еще забивал и отдавал, но основным игроком быть перестал. Работать с Талалаевым — большой опыт, но вдолгую это тяжело, — сказал Пряхин.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Sport24
19 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Значит, Талалаеву нужна активная текучка кадров для поддержания темпа. Он справится с этим, я думаю

А вот как будут выглядеть эти "форсированные" футболисты в других клубах после Талалаева - большой вопрос. По идее все будут чуть назад откатываться
Ответ Иван Егурнов
Значит, Талалаеву нужна активная текучка кадров для поддержания темпа. Он справится с этим, я думаю А вот как будут выглядеть эти "форсированные" футболисты в других клубах после Талалаева - большой вопрос. По идее все будут чуть назад откатываться
Талалаеву нужно чтобы все пахали 90 минут. Иначе в современном футболе не может быть. Кто не пашет, те у него не играют. Да и в других клубах играть не будут.
Ответ Иван Егурнов
Значит, Талалаеву нужна активная текучка кадров для поддержания темпа. Он справится с этим, я думаю А вот как будут выглядеть эти "форсированные" футболисты в других клубах после Талалаева - большой вопрос. По идее все будут чуть назад откатываться
Во первых, Балтика у Талалаева далеко не первая команда и нигде он с этим не справлялся.
Во вторых, Балтика команда далеко не самая богатая и позволить себе активную текучку кадров не сможет.
Так откуда такая уверенность, что Талалаев справится?
Ты просто лентяй. Привык всё делать на расслабоне, в Талалаев такого не прощает.
На Западе все игроки разрывают свои задницы чтобы их увидели и пригласили в клубы на хорошие контракты.
Ну так, а как иначе? Работая с Игнашевичем и Талалаевым Пряхин стал игроком РПЛ и имеет шанс им быть до конца карьеры, а не игроком пердива. А мог бы как Аванесян быть певолиговским кочевником с которым вместе тогда пришли.
Ответ Balt
Ну так, а как иначе? Работая с Игнашевичем и Талалаевым Пряхин стал игроком РПЛ и имеет шанс им быть до конца карьеры, а не игроком пердива. А мог бы как Аванесян быть певолиговским кочевником с которым вместе тогда пришли.
Но почему же Аванесян играет в рпл сейчас?
Ответ Александр Худобин_1116329546
Но почему же Аванесян играет в рпл сейчас?
А, ну да. Грищенко же своего любимчика-кореша по блату перетащил в Оренбург, пока в аренду.
Талалаев заставляет футболист работать, изверг какой-то
Пряхин до перерыва с Лисаковичем и Бориско был худшим в команде. После перерыва изменилось только количество их голов. Перестали выигрывать — их сразу убрали в запас.
Беликов просто игрок другого уровня. Смешно что-то рассказывать про один хороший матч. Там всё с первого касания в первом матче кубка было видно.
В этой Балтике всё держиться на Талалаеве. Уйдёт он и попробуй другой там воспроизведи с этим (или подобным) скромным составом всё тоже самое.
