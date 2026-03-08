Сергей Пряхин: «У Талалаева точно прибавишь в начале, когда ты еще на свежем, но вдолгую это тяжело»

Пряхин рассказал о работе под руководством Талалаева.

Полузащитник «Ахмата » Сергей Пряхин рассказал о работе под руководством тренера «Балтики» Андрея Талалаева .

— Ты лучший бомбардир и ассистент прошлого сезона «Балтики» в Первой лиге. Как это стало возможным?

— Сказался приход Андрея Викторовича. Он заставляет работать. Ты не можешь не добежать — иначе тебе так напихают! Когда выходишь на матчи, тебе уже все равно, кто соперник. Ты ко всему готов.

Кто нормально к этому относится — будет играть. Беликова Талалаев тоже как бы убивал, но бамс — выдал хороший матч, утвердился в старте. Молодец.

У Талалаева точно прибавишь в начале, когда ты только к нему попал, когда ты еще на свежем. В моем случае — осенью 2024-го: до зимы у меня восемь голевых действий. А потом…

— Что?

— Стиль Талалаева начал по чуть-чуть сказываться негативно. Во второй игре меня поменяли, в третьей и четвертой сидел на замене. Весной еще забивал и отдавал, но основным игроком быть перестал. Работать с Талалаевым — большой опыт, но вдолгую это тяжело, — сказал Пряхин.