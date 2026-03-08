Матч окончен
«Краснодар» проиграл «Рубину» в гостях – 1:2! Грипши и Нижегородов забили, у Кордобы гол на 93-й
«Краснодар» проиграл «Рубину» – 1:2.
«Рубин» победил «Краснодар» (2:1) в 20-м туре РПЛ.
Матч проходил на стадионе «Ак Барс Арена».
Спортс” провел текстовую онлайн-трансляцию игры.
На 24-й минуте счет открыл албанский хавбек хозяев Назми Грипши. Константин Нижегородов отличился на 73-й. Джон Кордоба забил на 93-й.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
233 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Наказали самую мерзкую команду РПЛ 💪
Непонятно ради чего Рубин упирался и не дал перенести игру