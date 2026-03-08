  • Спортс
  «Краснодар» проиграл «Рубину» в гостях – 1:2! Грипши и Нижегородов забили, у Кордобы гол на 93-й
«Краснодар» проиграл «Рубину» в гостях – 1:2! Грипши и Нижегородов забили, у Кордобы гол на 93-й

«Краснодар» проиграл «Рубину» – 1:2.

«Рубин» победил «Краснодар» (2:1) в 20-м туре РПЛ.

Матч проходил на стадионе «Ак Барс Арена».

Спортс” провел текстовую онлайн-трансляцию игры.

На 24-й минуте счет открыл албанский хавбек хозяев Назми Грипши. Константин Нижегородов отличился на 73-й. Джон Кордоба забил на 93-й.

Премьер-лига Россия (РПЛ). 20 тур
8 марта 14:00, Ак Барс Арена
Рубин
Завершен
2 - 1
Краснодар
90’
+3’
  Кордоба
Арройо
89’
Ходжа   Иванов
87’
Сиве   Моторин
87’
Сиве
81’
79’
Виктор Са   Гусейнов
Грипши   Кузнецов
77’
  Нижегородов
73’
68’
Дж. Гонсалес   Пальцев
68’
Батчи   Боселли
Безруков   Кузяев
66’
Рожков   Нижегородов
66’
64’
Дуглас   Ленини
46’
Черников   Кривцов
2тайм
Перерыв
Сааведра
39’
  Грипши
24’
Рубин
Ставер, Рожков, Арройо, Тесленко, Вуячич, Мальдонадо, Грипши, Безруков, Сааведра, Ходжа, Сиве
Запасные: Кузяев, Зотов, Грицаенко, Лобов, Моторин, Кузнецов, Мукба, Нигматуллин, Кеняйкин, Нижегородов, Апшацев, Иванов
1тайм
Краснодар:
Агкацев, Оласа, Диего Коста, Тормена, Дж. Гонсалес, Дуглас, Черников, Сперцян, Батчи, Виктор Са, Кордоба
Запасные: Карпенко, Жубал, Боселли, Гусейнов, Садчиков, Буркин, Ленини, Корякин, Пальцев, Хмарин, Кривцов
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс
Черников - большой мастер. Как он умудряется не получать карточки за свои фолы, загадка
Ответ s_kapa
Черников - большой мастер. Как он умудряется не получать карточки за свои фолы, загадка
Заносит арбитрам до матча.
Ответ s_kapa
Черников - большой мастер. Как он умудряется не получать карточки за свои фолы, загадка
У него проездной, первые 5 грубых фолов без карточек.
Владимир Хашиг: «Проведение матча в таких погодных условиях есть акт неприкрытого расизма по отношению к игрокам ФК «Краснодар». Мы подготовили жалобы в ФИФА, ООН и ЮНЕСКО».
Ответ Двестик Двестик
Владимир Хашиг: «Проведение матча в таких погодных условиях есть акт неприкрытого расизма по отношению к игрокам ФК «Краснодар». Мы подготовили жалобы в ФИФА, ООН и ЮНЕСКО».
Ахахах
Ответ Двестик Двестик
Владимир Хашиг: «Проведение матча в таких погодных условиях есть акт неприкрытого расизма по отношению к игрокам ФК «Краснодар». Мы подготовили жалобы в ФИФА, ООН и ЮНЕСКО».
А в Спортлото?
Черников опять неприкасаемым без карточки закончит?
Ответ Никита Липатов_1116914150
Черников опять неприкасаемым без карточки закончит?
Комментарий скрыт
Ответ Никита Липатов_1116914150
Черников опять неприкасаемым без карточки закончит?
Ну, если оставит пару противников с открытыми переломами, может жёлтую и оформит судейка
На такие матчи нужно разрешать продажу водки на стадионе
Ответ Владислав Сабельников
На такие матчи нужно разрешать продажу водки на стадионе
и речь не о холоде
Ответ AltHurrep
и речь не о холоде
А о качестве игры Краснодара
Зенит клоуны, Краснодар тоже клоуны. Да в целом лига такая же
Ответ Evgen_Hazard
Зенит клоуны, Краснодар тоже клоуны. Да в целом лига такая же
Ставки никто не отменял
Ответ Evgen_Hazard
Зенит клоуны, Краснодар тоже клоуны. Да в целом лига такая же
Краснодар просто замёрз
Браво, Рубин 🔥🔥🔥
Наказали самую мерзкую команду РПЛ 💪
Ответ Бен Гаан
Браво, Рубин 🔥🔥🔥 Наказали самую мерзкую команду РПЛ 💪
Да Спартак может самая не мерзкая по твоему)))
Ответ Бен Гаан
Браво, Рубин 🔥🔥🔥 Наказали самую мерзкую команду РПЛ 💪
Ее наказали в матче с Динамо, ты все перепутал
Сперцян после матча: Мы проиграли из-за того, что Кордоба как и вся команда замёрзла, и вообще не позволительно чтобы было такое отношение у погоды в Казани к игрокам Краснодара
Ответ Daren Gill
Сперцян после матча: Мы проиграли из-за того, что Кордоба как и вся команда замёрзла, и вообще не позволительно чтобы было такое отношение у погоды в Казани к игрокам Краснодара
Давайте уж называть вещи своими именами: погода была откровенно расистской по отношению к загорелым воспитанникам Краснодара!
сейчас-15,в 17ч. ожидается -18 🤔
Ответ Валерий Сидоров
сейчас-15,в 17ч. ожидается -18 🤔
Думаю будет перенос
Ответ mg2000
Думаю будет перенос
Уверен, что не будет. Свои ошибки никто признавать не станет
В Казани сегодня ужасный ветер и холодно, по ощущениям показывает -29 и это днем, хотя солнышко греет. И для болельщиков и для футболистов это адские условия

Непонятно ради чего Рубин упирался и не дал перенести игру
Ответ MaaRek
В Казани сегодня ужасный ветер и холодно, по ощущениям показывает -29 и это днем, хотя солнышко греет. И для болельщиков и для футболистов это адские условия Непонятно ради чего Рубин упирался и не дал перенести игру
Ради трёх очков , вроде все очевидно
Ответ MaaRek
В Казани сегодня ужасный ветер и холодно, по ощущениям показывает -29 и это днем, хотя солнышко греет. И для болельщиков и для футболистов это адские условия Непонятно ради чего Рубин упирался и не дал перенести игру
У нас в Ульяновске тоже сегодня такая же погода -15 и сильный северный ветер к ночи до -23 опустится температура. Вот было бы интересно посмотреть, если бы матч 09 марта был бы. Погода была бы ещё хуже, чем сегодня
Похоже Краснодар весь пыл истратил на разгром раздевалки ЦСКА
