Глава «Крыльев»: «Бюджет увеличится, поскольку хочется иметь в составе высококлассных игроков, как у «Динамо»

Глава «Крыльев»: бюджет увеличится.

Председатель совета директоров «Крыльев Советов » Дмитрий Яковлев рассказал о финансовой ситуации клуба.

— В начале февраля «Крылья Советов» закрыли кредиторскую задолженность в 1 млрд рублей перед «Ростехом». После этого финансовых дыр нет?

— Финансовых дыр у нас не осталось 100%. У нас есть финансовые обязательства, которые появились. Мы их взяли на себя — в районе 450 млн рублей. И в течение года отдадим.

Перед «Ростехом» задолженность была 1 млрд 86 млн рублей — все это мы отдали. Но не хватило собственных средств, чтобы полностью расплатиться с «Ростехом». Как раз 450 млн. Их пришлось занять у нашего партнера — банка «Солидарность». Остальное погасили из собственных средств.

В течение года отдадим и 450 млн, причем без процентов — у нас есть такая рассрочка. Огромное спасибо за это банку «Солидарность», который пошел нам навстречу и помог закрыть долг перед «Ростехом», висевший дамокловым мечом над командой.

Сейчас финансово мы стабильны, бюджет у нас сбалансирован, готовимся к лицензированию на следующий сезон. Уже ведем предварительно переговоры с РФС, начали подавать документы на лицензирование. Так что никаких проблем на этот и следующий сезоны точно не вижу. Думаю, что если бы к «Крыльям» были какие-то вопросы, нам бы не дали заявиться и усилить состав прошедшей зимой. Но все вопросы к нам сняты, поэтому в трансферное окно могли дозаявлять игроков.

Бюджет увеличится, поскольку хочется иметь в составе высококлассных игроков, как у московского «Динамо». Конечно, нам его бюджета не достичь, но будем стараться. Разговаривать с дополнительными партнерами, чтобы помогли финансово. Но здесь есть свои нюансы — ни для кого не секрет, что сейчас главная задача, стоящая перед нашим государством — это победа. В нее будут вкладываться все ресурсы — это прежде всего, – сказал Яковлев.