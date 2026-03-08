  • Спортс
  Глава «Крыльев»: «Бюджет увеличится, поскольку хочется иметь в составе высококлассных игроков, как у «Динамо»
Глава «Крыльев»: «Бюджет увеличится, поскольку хочется иметь в составе высококлассных игроков, как у «Динамо»

Глава «Крыльев»: бюджет увеличится.

Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Яковлев рассказал о финансовой ситуации клуба.

— В начале февраля «Крылья Советов» закрыли кредиторскую задолженность в 1 млрд рублей перед «Ростехом». После этого финансовых дыр нет?

— Финансовых дыр у нас не осталось 100%. У нас есть финансовые обязательства, которые появились. Мы их взяли на себя — в районе 450 млн рублей. И в течение года отдадим. 

Перед «Ростехом» задолженность была 1 млрд 86 млн рублей — все это мы отдали. Но не хватило собственных средств, чтобы полностью расплатиться с «Ростехом». Как раз 450 млн. Их пришлось занять у нашего партнера — банка «Солидарность». Остальное погасили из собственных средств. 

В течение года отдадим и 450 млн, причем без процентов — у нас есть такая рассрочка. Огромное спасибо за это банку «Солидарность», который пошел нам навстречу и помог закрыть долг перед «Ростехом», висевший дамокловым мечом над командой.

Сейчас финансово мы стабильны, бюджет у нас сбалансирован, готовимся к лицензированию на следующий сезон. Уже ведем предварительно переговоры с РФС, начали подавать документы на лицензирование. Так что никаких проблем на этот и следующий сезоны точно не вижу. Думаю, что если бы к «Крыльям» были какие-то вопросы, нам бы не дали заявиться и усилить состав прошедшей зимой. Но все вопросы к нам сняты, поэтому в трансферное окно могли дозаявлять игроков.

Бюджет увеличится, поскольку хочется иметь в составе высококлассных игроков, как у московского «Динамо». Конечно, нам его бюджета не достичь, но будем стараться. Разговаривать с дополнительными партнерами, чтобы помогли финансово. Но здесь есть свои нюансы — ни для кого не секрет, что сейчас главная задача, стоящая перед нашим государством — это победа. В нее будут вкладываться все ресурсы — это прежде всего, – сказал Яковлев.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Известия»
Почему как у Динамо, а не как у Зенита?
Ответ Магомед Саид Амирханов
Почему как у Динамо, а не как у Зенита?
Потому что не все готовы скучать все, что плохо лежит на пляжах Рио
Ответ Магомед Саид Амирханов
Почему как у Динамо, а не как у Зенита?
Почему не как у ПСЖ или Манчестер Сити?
Подождите, я правильно понимаю, что Ростех через свои структуры дал бабки Крыльям еще аж в 2011 году, за прошедшие 15! лет этот долг вырос до 1.1 миллиарда рублей с учетом всех просрочек и прочего, и теперь, чтобы погасить этот долг, Крылья берут еще один кредит в банке, в результате чего теперь основной долг закрыт, но остались еще какие-то проценты в размере 146 миллионов рублей......при всем при этом дефицит бюджета самарской области составил 30 миллиардов рублей за 2025 год, те региону на себя не хватает денег, но общий объем субсидий из бюджета региона на Крылья Советов составит 3.8 миллиара рублей за 26-28 годы.....кстати, банк, давший им деньги, почти на 50% принадлежит департаменту городского имущества Москвы ) Рос футбол - это просто 1 большой круговорот гос. денег ВНИКУДА, буквально вникуда
Ответ Dzhansug Bukiya
Подождите, я правильно понимаю, что Ростех через свои структуры дал бабки Крыльям еще аж в 2011 году, за прошедшие 15! лет этот долг вырос до 1.1 миллиарда рублей с учетом всех просрочек и прочего, и теперь, чтобы погасить этот долг, Крылья берут еще один кредит в банке, в результате чего теперь основной долг закрыт, но остались еще какие-то проценты в размере 146 миллионов рублей......при всем при этом дефицит бюджета самарской области составил 30 миллиардов рублей за 2025 год, те региону на себя не хватает денег, но общий объем субсидий из бюджета региона на Крылья Советов составит 3.8 миллиара рублей за 26-28 годы.....кстати, банк, давший им деньги, почти на 50% принадлежит департаменту городского имущества Москвы ) Рос футбол - это просто 1 большой круговорот гос. денег ВНИКУДА, буквально вникуда
В героях 3 есть водоворот, где можешь переместиться в другое место на карте, но при этом теряешь часть армии))
Ответ Dzhansug Bukiya
Подождите, я правильно понимаю, что Ростех через свои структуры дал бабки Крыльям еще аж в 2011 году, за прошедшие 15! лет этот долг вырос до 1.1 миллиарда рублей с учетом всех просрочек и прочего, и теперь, чтобы погасить этот долг, Крылья берут еще один кредит в банке, в результате чего теперь основной долг закрыт, но остались еще какие-то проценты в размере 146 миллионов рублей......при всем при этом дефицит бюджета самарской области составил 30 миллиардов рублей за 2025 год, те региону на себя не хватает денег, но общий объем субсидий из бюджета региона на Крылья Советов составит 3.8 миллиара рублей за 26-28 годы.....кстати, банк, давший им деньги, почти на 50% принадлежит департаменту городского имущества Москвы ) Рос футбол - это просто 1 большой круговорот гос. денег ВНИКУДА, буквально вникуда
Почти, долг не рос. Просто бывшие губернаторы (даже местные) платили только проценты по кредиту и все, даже когда были бабки. А клуб параллельно с агентом и командой трансферы мутил и не ставил себе задачу закрывать долг
