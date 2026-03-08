Матч окончен
«Крылья Советов» победили «Динамо» Махачкала – 2:0. Чарльз сделал дубль в 1-м тайме с пасов Ахметова
«Динамо» Махачкала уступило «Крыльям Советов».
«Крылья Советов» обыграли «Динамо» Махачкала (2:0) в 20-м туре РПЛ.
Матч проходил на «Самара Арене».
Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию игры.
Уже на 9-й минуте счет открыл нападающий хозяев Джеффри Чарльз. На 25-й нигериец сделал дубль – оба раза ему ассистировал Ильзат Ахметов.
«Крылья набрали» 20 очков и занимают 12-е место в таблице. «Динамо» идет 14-м, имея 18 баллов.
Премьер-лига Россия (РПЛ). 20 тур
8 марта 11:30, Самара Арена
Завершен
2 - 0
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
Оказывается когда хоть иногда играешь низом в пас, а не всё время в «бей вперёд - игра придёт», то и моменты возникают, и хорошие подходы к штрафной.
Чинеду здорово отыграл. Несмотря на то, что высокий - достаточно лёгкий и подвижный. Хорошо цепляется за мячи.
Кстати Рекена понравился. Думаю должен нам здорово помочь.
Джеффри, конечно, монстр заряженный. Очень интересно будет за ним понаблюдать на дистанции
А вот Столбов, а особенно Шуманский - вобще не впечатляют.
Если так же сыграем с Пари, уже появится надежда на реальную возможность надёжного ухода от зоны стыков к концу сезона.
С победой))