19

«Крылья Советов» победили «Динамо» Махачкала – 2:0. Чарльз сделал дубль в 1-м тайме с пасов Ахметова

«Динамо» Махачкала уступило «Крыльям Советов».

«Крылья Советов» обыграли «Динамо» Махачкала (2:0) в 20-м туре РПЛ.

Матч проходил на «Самара Арене».

Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию игры.

Уже на 9-й минуте счет открыл нападающий хозяев Джеффри Чарльз. На 25-й нигериец сделал дубль – оба раза ему ассистировал Ильзат Ахметов.

«Крылья набрали» 20 очков и занимают 12-е место в таблице. «Динамо» идет 14-м, имея 18 баллов.

Премьер-лига Россия (РПЛ). 20 тур
8 марта 11:30, Самара Арена
Логотип домашней команды
Крылья Советов
Завершен
2 - 0
Логотип гостевой команды
Динамо Махачкала
Матч окончен
82’
Джапо   Сердеров
Рекена   Рассказов
80’
Чарльз   Игнатенко
80’
Божин
77’
72’
Агаларов   Мастури
Столбов   Баняц
72’
Шуманский   Олейников
66’
Ахметов   Фернандо
66’
46’
Хоссейннежад   Миро
2тайм
Перерыв
42’
Аззи
  Чарльз
25’
  Чарльз
9’
Крылья Советов
Песьяков, Божин, Ороз, Рекена, Бабкин, Ахметов, Столбов, Печенин, Дани Фернандес, Чарльз, Шуманский
Запасные: Кокарев, Рассказов, Чернов, Лепский, Игнатенко, Хубулов, Фролов, Евгеньев, Баняц, Олейников, Фернандо, Витюгов
1тайм
Динамо Махачкала:
Волк, Джапо, Шумахов, Аззи, Аларкон, Мубарик, Мрезиг, Сундуков, Хоссейннежад, Глушков, Агаларов
Запасные: Мастури, Мешид, Карабашев, Шихалиев, Зинович, Миро, Ахмедов, Кагермазов, Воронин, Табидзе, Сердеров
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
19 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Важнейшая победа. Игра не вот прям блеск была, но на четвёрочку с небольшим минусом.
Оказывается когда хоть иногда играешь низом в пас, а не всё время в «бей вперёд - игра придёт», то и моменты возникают, и хорошие подходы к штрафной.
Чинеду здорово отыграл. Несмотря на то, что высокий - достаточно лёгкий и подвижный. Хорошо цепляется за мячи.
Ответ hitch_11
Сегодня хорошо в обороне сыграли.
Ответ Andrew-Markin163
Неплохо я бы сказал. Ну всё равно иногда какая-то разряженность присутствовала в обороне.
Кстати Рекена понравился. Думаю должен нам здорово помочь.
Любимые Крылья с победой! На половину реабилитировались после Динамо, будем считать 😁
Джеффри, конечно, монстр заряженный. Очень интересно будет за ним понаблюдать на дистанции
Ответ Reggi
Фернандес мне ещё нравится. Рекена достаточно неплохо отыграл сегодня - у него неплохой первый пас.
А вот Столбов, а особенно Шуманский - вобще не впечатляют.
Ответ hitch_11
Фернандес мне понравился ещё на сборах, согласна. Но ко всем новичкам нужно приглядеться по ходу сезона.
Если так же сыграем с Пари, уже появится надежда на реальную возможность надёжного ухода от зоны стыков к концу сезона.
С победой))
Неплохо Крылья сыграли. И из стыков ушли, и конкурента притормозили. Да и Чинеду оказался хорошим приобретением. С победой КС!
Ответ инок
В следующем матче конкурент оторвётся после победы над Оренбургом. С сегодняшней игрой их даже Команда с первой лиги обыграла бы
Спасибо за победу. Немного беспокоила игра новичков. Удачно встраиваются пока и удивлен Джеффри Чарльзом. Игнатенко хорош.
Важная победа Крыльев, но конкуренты тоже выиграли
Чарльз в ответе норм сериал был
Захожу в комментарии, чтобы увидеть мнение Samarskyui Kuzmich.... и не вижу его комментария, от этого грустно....
Ответ Куагмаер из куахога
Сегодня мне матч понравился )). Ну и тем более результат.
Ответ samarskij-kuzmich
Ну слава Богу, прогноз на Нижний Новгород? победа? или все-таки рано радуемся?
Как сказал когда то сам Евсеев в телекамеру: х.. вам!)
