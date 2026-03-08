«Крылья Советов» победили «Динамо» Махачкала – 2:0. Чарльз сделал дубль в 1-м тайме с пасов Ахметова

«Динамо» Махачкала уступило «Крыльям Советов».

«Крылья Советов » обыграли «Динамо » Махачкала (2:0) в 20-м туре РПЛ.

Матч проходил на «Самара Арене».

Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию игры.

Уже на 9-й минуте счет открыл нападающий хозяев Джеффри Чарльз . На 25-й нигериец сделал дубль – оба раза ему ассистировал Ильзат Ахметов .

«Крылья набрали» 20 очков и занимают 12-е место в таблице. «Динамо» идет 14-м, имея 18 баллов.

Таблица РПЛ

Статистика РПЛ