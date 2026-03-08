11

«МЮ» интересен Тавернье. У хавбека «Борнмута» 5+4 в 25 матчах сезона АПЛ

«Манчестер Юнайтед» интересуется хавбеком «Борнмута» Маркусом Тавернье.

Манкунианцы рассматривают возможность подписания англичанина по окончании сезона.

Тавернье также интересен «Астон Вилле» и «Ноттингем Форест», которые делали запросы по нему в январе.

В 25 матчах сезона АПЛ на счету хавбека 5 голов и 4 ассиста.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Daily Mail
Не смотрите на результативность, в МЮ главное бороться за команду а Бруно ему 10 асистов сделает
а зачем он нужен?
правый краек, где в обороне могут сыграть Мазрауи, Далот и Амад при схеме в 3 цз, а в атаке - Амад и Мбемо
вместо того, чтобы опорников искать вместо уходящего Казе и дырявого УГарте - опять на вингеров смотрим
Какие 3 цз?
Физрука давно нет в МЮ.
Проснись ты гадишь.
а я и не сплю...
только делаю это на тебя, Гарри))))
да не, он же левша как и Мбемо с Амадом
