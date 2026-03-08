«МЮ» интересен Тавернье. У хавбека «Борнмута» 5+4 в 25 матчах сезона АПЛ

«МЮ» интересен хавбек «Борнмута»Тавернье.

«Манчестер Юнайтед » интересуется хавбеком «Борнмута » Маркусом Тавернье .

Манкунианцы рассматривают возможность подписания англичанина по окончании сезона.

Тавернье также интересен «Астон Вилле» и «Ноттингем Форест», которые делали запросы по нему в январе.

В 25 матчах сезона АПЛ на счету хавбека 5 голов и 4 ассиста.