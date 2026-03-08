Шпилевский о травме Олусегуна: «Надо посмотреть, есть ли отек»
Шпилевский рассказал о травме Олусегуна.
Тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский рассказал о травме форварда Олакунле Олусегуна в матче с «Сочи» (2:1).
– Остался осадок из-за травмы Олусегуна. Посмотрим завтра-послезавтра, какая с ним ситуация.
– В интернете пишут, что он выбыл на две недели…
– Пока относимся к этому как к сплетням. Дождемся результаты осмотра завтра-послезавтра. Выводы будем делать позднее, надо посмотреть, есть ли отек, – сказал Шпилевский.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт «Пари НН»
