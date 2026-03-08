13

Осинькин об 1:2 с «Пари НН»: «Готовность «Сочи» была очень низкой»

Осинькин оценил поражение «Сочи» от «Пари НН».

Тренер «Сочи» Осинькин оценил поражение от «Пари НН» (1:2) в РПЛ.

— Что больше разочаровывает — результат или игра команды?

— Игра. Готовность команды была очень низкой. Вроде за пять дней мы должны были успеть восстановиться, но получилось, что мы были не готовы к этим скоростям, хотя надо отдать должное сопернику, «Пари НН» и раньше пытался делать перестроения в пользу скорости, а мы в этой скорости уступили, – сказал Осинькин.

Тогда хочется спросить тренера,а почему же готовность была низкая? И кто же готовил команду?
А, не он ли готовил эту команду?
Физрук выстроил себе репутацию, он же её погубил. А виной тому жадность.
Если какую репутацию он себе и выстроил, так это лишь репутацию аффилированного с агентом Андреевым физрука, который несколько лет назад в моменте выдал максимум своих тренерских возможностей, работая в ФК Распил Советов. Ну, и на этом всё.

Если Ротенберг реально рассчитывал, что Осинькин вытащит Сочи из задницы, то он глубоко ошибался. Осинькин может только вгонять туда.
Я думал что задница и губернатор это слова синонимы. Потому что где появляется губернатор там обязательно задница.
А Ваш то ещё и балоболом оказался, самое страшное что потом он всё равно на зону попадёт, а за такое сделают его в итоге Славой в полном смысле. Он же по другому жить не сможет, опять будет врать и интриги устраивать)))
Кто готовил команду?Это был я(Осинькин).
сам себе по коленям палишь, коуч)
Адлер бегал последние 10 минут.
Если бы Кирш не хитанул Фёдорова они и на один гол не набегали.
сочи вылетит в пердив, зря Осинькин взялся
Зря Осинькин залез в эту петлю. Испортит себе репутацию только. Команда из зомби футболистов, которым ничего уже в футболе не надо
Осинькин иностранец получается...
Осталось только понять, кто виноват в низкой готовности команды. Ну не главный тренер же отвечает за такое)
