Осинькин об 1:2 с «Пари НН»: «Готовность «Сочи» была очень низкой»

Осинькин оценил поражение «Сочи» от «Пари НН».

— Что больше разочаровывает — результат или игра команды?

— Игра. Готовность команды была очень низкой. Вроде за пять дней мы должны были успеть восстановиться, но получилось, что мы были не готовы к этим скоростям, хотя надо отдать должное сопернику, «Пари НН» и раньше пытался делать перестроения в пользу скорости, а мы в этой скорости уступили, – сказал Осинькин.