Осинькин об 1:2 с «Пари НН»: «Готовность «Сочи» была очень низкой»
Осинькин оценил поражение «Сочи» от «Пари НН».
Тренер «Сочи» Осинькин оценил поражение от «Пари НН» (1:2) в РПЛ.
— Что больше разочаровывает — результат или игра команды?
— Игра. Готовность команды была очень низкой. Вроде за пять дней мы должны были успеть восстановиться, но получилось, что мы были не готовы к этим скоростям, хотя надо отдать должное сопернику, «Пари НН» и раньше пытался делать перестроения в пользу скорости, а мы в этой скорости уступили, – сказал Осинькин.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
Если Ротенберг реально рассчитывал, что Осинькин вытащит Сочи из задницы, то он глубоко ошибался. Осинькин может только вгонять туда.
А Ваш то ещё и балоболом оказался, самое страшное что потом он всё равно на зону попадёт, а за такое сделают его в итоге Славой в полном смысле. Он же по другому жить не сможет, опять будет врать и интриги устраивать)))
Если бы Кирш не хитанул Фёдорова они и на один гол не набегали.