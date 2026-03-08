Миранчук сделал дубль в матче с «Реал Солт Лэйк» – первые голевые действия в сезоне
Миранчук сделал дубль в матче с «Реал Солт Лэйк».
Хавбек «Атланты» Алексей Миранчук забил два гола в матче с «Реал Солт Лейк» (2:3).
Россиянин совершил первые результативные действия в сезоне МЛС – в 3-й игре.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
Но Атланта ужасна уже второй год подряд (в прошлом сезоне были одними из худших в лиге, сейчас 0 очков в трёх турах)