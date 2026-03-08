  • Спортс
Миранчук сделал дубль в матче с «Реал Солт Лэйк» – первые голевые действия в сезоне

Хавбек «Атланты» Алексей Миранчук забил два гола в матче с «Реал Солт Лейк» (2:3).

Россиянин совершил первые результативные действия в сезоне МЛС – в 3-й игре.

А в Динамо он так не старается.
тяжело же, с самолёта сразу на игру ,часовые пояса опять же
Спартаку забил, если сегодня к вечеру доберется в Москву, то и ЦСКА может от него пострадать.
Написали счёт и не понятно кто выиграл, могли бы хоть нормально написать со всей статистикой, и странно что вы данные о МЛС не выкладываете нормально
Обычно слева команда про которую говорят
МЛС не скрепно
Красавчик ))
только с командой ему не особо повезло все же )
только с командой ему не особо повезло все же )
Думаю его это не особо беспокоит )
Миранчук отличился дважды в игре с Реалом.
Лучше бы за Динамо так.
Первые голевые действия Атланты в сезоне, в принципе
Хорошее возвращение в старт после травмы. Латтела чувствует когда передачку Лёхе дать надо.

Но Атланта ужасна уже второй год подряд (в прошлом сезоне были одними из худших в лиге, сейчас 0 очков в трёх турах)
Если тоже забил и нет ни одной статьи про это. Про Роналду написали бы 3 или 5.
