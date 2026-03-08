Гвардиола о 3:1 в Ньюкасле: «Наше лучшее выступление на этом стадионе»

Гвардиола оценил победу над «Ньюкаслом».

Тренер «Ман Сити » Пеп Гвардиола оценил победу над «Ньюкаслом » (3:1) в Кубке Англии.

«Это было великолепно. Когда мы пытались разыгрывать комбинации, мы были очень эффективны, особенно Савиньо и Доку. Это было наше лучшее выступление на этом стадионе за время моей работы.

Было важно забить на первой минуте второго тайма. После этого и до конца все было здорово — и защита, и полузащита. В целом все сыграли очень хорошо», – сказал Гвардиола.