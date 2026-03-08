Гвардиола о 3:1 в Ньюкасле: «Наше лучшее выступление на этом стадионе»
Гвардиола оценил победу над «Ньюкаслом».
Тренер «Ман Сити» Пеп Гвардиола оценил победу над «Ньюкаслом» (3:1) в Кубке Англии.
«Это было великолепно. Когда мы пытались разыгрывать комбинации, мы были очень эффективны, особенно Савиньо и Доку. Это было наше лучшее выступление на этом стадионе за время моей работы.
Было важно забить на первой минуте второго тайма. После этого и до конца все было здорово — и защита, и полузащита. В целом все сыграли очень хорошо», – сказал Гвардиола.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: BBC
6 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Действительно отлично сыграли, местами разрывали
Сити для Ньюкасла какой то заколдованый соперник. В этом году уже 4 раза сыграли в трёх турнирах, и все 4 проиграли.
Сити для Ньюкасла какой то заколдованый соперник. В этом году уже 4 раза сыграли в трёх турнирах, и все 4 проиграли.
В ноябре 25 они победили
В ноябре 25 они победили
Ну так это уже прошлый год. Блин, 5 матчей меж собой сыграли за 3 месяца :)
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем