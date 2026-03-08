Защитник «Балтики» Бевеев  об отсутствии Талалаева на матче с «Ростовом»: «Добавил бы эмоций, встряхнул бы кого‑то. Могли бы и выиграть»

Бевеев высказался после матча с «Ростовом» (1:1).

Защитник «Балтики» Мингиян Бевеев высказался после матча с «Ростовом » (1:1).

Тренер калининградцев Андрей Талалаев пропустил игру из‑за дисквалификации.

— Когда остаются считанные минуты до финального свистка, ты ведешь в счете и пропускаешь в самой концовке, это неприятно. Значит, надо тренироваться. У нас будет неделя до следующей игры, будем работать. Таких голов больше не будет.

— Не было главного тренера. Как это сказалось?

— Если бы он был на бровке, то подсказал бы, наверное. Эмоций добавил бы, встряхнул бы кого‑то. Наверное, мы бы тогда не ошибались, могли бы и выиграть. Никто не знает на самом деле, — сказал Бевеев.