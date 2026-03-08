Шпилевский о 2:1 с «Сочи»: «Заслуженная победа, взяли реванш за поражение в Сочи»
Шпилевский оценил победу над «Сочи».
Тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский оценил победу над «Сочи» (2:1) в РПЛ.
«Рад, что команда действовала неплохо. Жаль, что довели концовку до нервоза. Могли решить исход матча раньше, у нас были потрясающие моменты, но реализация была не на высоте. Это расстроило, но все равно – заслуженная победа, взяли реванш за поражение в Сочи», – сказал Шпилевский.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт «Пари НН»
