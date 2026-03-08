Победы «Барселоны», «Челси» и «Сити», 100 очков Кучерова, 1-е места Гуменника и Двоеглазовой, авария Ферстаппена, снятие Лью с ЧМ, фото разбомбленного стадиона в Тегеране и другие новости

1. «Барселона» одержала победу над «Атлетиком» благодаря точному удару Ламина Ямаля в девятку – 1:0. Каталонцы лидируют в Ла Лиге с 4-очковым отрывом от «Реала». Также в субботу в 27-м туре «Атлетико» обыграл «Сосьедад» (3:2) – Арсен Захарян помочь своей команде набрать очки не сумел, хоть и вышел на замену.

2. В Кубке Англии «Челси» с трудом обыграл «Рексхэм» (4:2) – потребовались удаление в составе клуба из Чемпионшипа и дополнительное время. «Арсенал» прошел «Мэнсфилд» (2:1) и позволил Микелю Артете установить личный рекорд по победам во главе команды, а «Манчестер Сити» выбил «Ньюкасл» (3:1).

3. Фигуристка Алиса Двоеглазова выиграла короткую программу в финале Гран-при России в Челябинске, Дина Хуснутдинова – 2-я, Софья Муравьева – 3-я. У мужчин лучшую короткую программу продемонстрировал Петр Гуменник, также в тройку вошли Николай Угожаев и Владислав Дикиджи.

4. В 20-м туре Мир РПЛ «Ростов» дома разделил очки с «Балтикой» (1:1), «Пари НН» обыграл «Сочи» (2:1). Вновь не обошлось без громкой истории, связанной с судейством: Василий Казарцев отменил гол ростовчан из-за офсайда у Егора Голенкова после четырехминутной проверки.

5. В регулярном чемпионате НХЛ «Тампа» обыграла «Торонто» (5:2), Кучеров набрал 0+4 и в 6-й раз за карьеру в лиге достиг отметки 100 очков . «Вашингтон» уступил «Бостону» (1:3), а Овечкин не набрал ни одного очка в 4-м из 5 последних матчей, «Рейнджерс» проиграли «Нью-Джерси» (3:6), Грицюк набрал очки в 3-м матче подряд .

6.UFC 326 . В главном событии Макс Холлоуэй проиграл Чарльзу Оливейре единогласным решением судей и уступил титул BMF , Кайо Борральо победил Ренье де Риддера.

7. В FONBET КХЛ «Салават Юлаев» проиграл «Амуру» (3:6), «Шанхай» уступил «Барысу» в Китае (4:8), «Ак Барс» победил «Сибирь» (6:3), «Динамо» Москва потерпело поражение от СКА (1:2 ОТ). Один из главных моментов дня – эффектный удар Ильи Карпухина в челюсть Энди Андреоффу, отправивший форварда «Сибири» в нокдаун.

8.Индиан-Уэллс (WTA) . Мирра Андреева, Елена Рыбакина и Джессика Пегула вышли в 3-й круг .

9.НБА . «Оклахома» обыграла «Голден Стэйт», «Бруклин» без Дёмина одолел «Детройт».

10.Индиан-Уэллс (ATP) . Даниил Медведев победил Алехандро Табило во 2-м круге, Карен Хачанов проиграл Жоао Фонсеке, Андрей Рублев уступил Габриэлю Диалло.

11. Лыжница Евгения Крупицкая выиграла масс-старт на 50 км свободным стилем на чемпионате России в Южно-Сахалинске. При этом на результаты повлияла выбежавшая на трассу собака: животное сбило Алину Кудисову и Арину Кусургашеву, и последняя не смогла продолжить выступление.

12. Олимпийская чемпионка Алиса Лью снялась с чемпионата мира 2026 года. В списке участниц на сайте Международного союза конькобежцев (ISU) ее заменила Сара Эверхардт.

13. «Краснодар» обратился в РПЛ с просьбой о переносе выездного матча 20-го тура с «Рубином» из-за низкой температуры, но на игру все равно полетит . Казанцы готовы играть в –15°C.

14. МИД Ирана показал фото футбольного стадиона в Тегеране, разрушенного в результате атак Израиля и США, и призвал ФИФА и МОК к ответу. В том же комплексе был «полностью уничтожен » и ледовый дворец.

15. Формула-1.Гран-при Австралии . Джордж Расселл выиграл квалификацию, Андреа Кими Антонелли – 2-й, Изак Аджар – 3-й, Макс Ферстаппен – 20-й после аварии . Гонщики «Мерседеса» на полсекунды опередили соперников в первой квалификации сезона-2026.

16. Горнолыжница Варвара Ворончихина принесла России первую медаль на Паралимпиаде-2026, взяв бронзу в скоростном спуске. Бронзовым призером в такой же дисциплине стал и Алексей Бугаев.

17. Лыжник Йоханнес Клэбо выиграл спринт свободным стилем на этапе Кубка мира в Лахти.

18. Французская биатлонистка Жюлия Симон выиграла масс-старт на этапе Кубка мира в Контиолахти. Эльвира Оберг – 2-я, Анна Магнуссон – 3-я. Первое место в эстафете осталось за норвежскими спортсменами.

19. Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси забил 899-й гол в карьере – в ворота «Ди Си Юнайтед» в МЛС.

20. В Серии А «Аталанта» разделила очки с «Удинезе» (2:2), а «Ювентус» дома разгромил «Пизу» (4:0), одержав первую победу за последние 5 матчей чемпионата.

Цитаты дня

Алиса Лью: «Фигурному катанию нужны перемены, 100%. Соревнования идут слишком долго, и еще люди не понимают, как выставляются оценки. Я иногда тоже»

Жена Соболева поздравила его с 29-летием: «Из обычного парнишки с Барнаула в самого обсуждаемого и осуждаемого футболиста страны. Не знаю больше таких сильных людей, как ты»

Жоан Лапорта: «Реал» обыграл «Сельту» благодаря фолу, который у «Барсы» бы свистнули. «Мадриду» повезло»

Губерниев о собаке, выбежавшей на трассу ЧР: «Кто же эти неведомые организаторы? Скоро обстоятельства приведут к позорному увольнению верхушки ФЛГР»

РПЛ о матче «Рубин» – «Краснодар»: «Изменение даты и времени рассматривалось. Ожидаемая температура – от -13° до -15°, что соответствует регламенту. Будут контрольные замеры»

Ягудин об окладе иконы на костюме Лутфуллина: «Категорически против этого момента. Перебор»

Эвра о ситуации с Винисиусом: «Проблема расизма – в обществе. Нужны жесткие законы, людей надо просвещать. Празднование – не проблема. Помните, как Жозе скользил на коленях?»

«Решено отказаться от зарубежной геометрии Евклида и использовать геометрию Лобачевского, позволяющую параллельным прямым пересекаться» . Экс-генсек РФС Воробьев о судействе в РПЛ

Генменеджер «Вашингтона» об обмене Карлсона: «Мы с Овечкиным поговорим о том, что произошло. Он сможет выговориться, если захочет. Я понятия не имею, что он чувствует»

«Месси встретился с Трампом, одним из самых страшных террористов в мире, который бомбит другие страны. Какой позор» . Экс-тренер «Ривер Плейт» Каппа о визите Лео в Белый дом

«Зенит» поздравил Соболева с 29-летием: «Желаем умело сочетать и ярко проявлять самые разные стороны Вашего характера»