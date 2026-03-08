18-летний Ямаль – самый молодой игрок из топ-5 лиг с 50 голами в XXI веке

Ямаль – самый молодой игрок с 50 голами в топ-5 лиг в XXI веке.

Ламиня Ямаль стал самым молодым игроком в XXI веке, достигшим отметки в 50 голов в карьере в составах клуба из топ-5 европейских лиг и своей национальной сборной.

Вингер «Барселоны», которому 18 лет и 237 дней, отличился в игре с «Атлетиком » (1:0) в 27-м туре Ла Лиги .

18-летний Ямаль забил 50 голов за карьеру. Ламин сделал это на два года раньше Месси и на три – Роналду