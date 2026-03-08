18-летний Ямаль – самый молодой игрок из топ-5 лиг с 50 голами в XXI веке
Ямаль – самый молодой игрок с 50 голами в топ-5 лиг в XXI веке.
Ламиня Ямаль стал самым молодым игроком в XXI веке, достигшим отметки в 50 голов в карьере в составах клуба из топ-5 европейских лиг и своей национальной сборной.
Вингер «Барселоны», которому 18 лет и 237 дней, отличился в игре с «Атлетиком» (1:0) в 27-м туре Ла Лиги.
Подробно со статистикой рекордсмена можно ознакомиться здесь.
18-летний Ямаль забил 50 голов за карьеру. Ламин сделал это на два года раньше Месси и на три – Роналду
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Stats Foot
Но сезон дает огромный щелбан всем тем «предсказателям» )
Но количество матчей - это нечто. Или он феномен по генам, что такие нагрузки выдерживает, или же дело времени, когда это все аукнется (чего не хотелось бы, конечно, просто видели примеры и тревожно, это уже как болельщик Сб Испании говорю)
Лучший ассистент команды
Лучший дриблер и обостряющий игрок мира
А когда эту машину поддерживает Педри - это комбо.
Ппц товарищи, не ожидал, что этот пацан за два сезона настолько превратится в лютого топа
А по факту,Ламину только 18 лет,но он уже является одним из лидеров Барселоны.
Педри тоже распиарен)