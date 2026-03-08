46

18-летний Ямаль – самый молодой игрок из топ-5 лиг с 50 голами в XXI веке

Ямаль – самый молодой игрок с 50 голами в топ-5 лиг в XXI веке.

Ламиня Ямаль стал самым молодым игроком в XXI веке, достигшим отметки в 50 голов в карьере в составах клуба из топ-5 европейских лиг и своей национальной сборной.

Вингер «Барселоны», которому 18 лет и 237 дней, отличился в игре с «Атлетиком» (1:0) в 27-м туре Ла Лиги

Подробно со статистикой рекордсмена можно ознакомиться здесь.

18-летний Ямаль забил 50 голов за карьеру. Ламин сделал это на два года раньше Месси и на три – Роналду

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Stats Foot
И его многие здесь хейтят. Он в свои 18 уже завоевал столько сколько многие за карьеру не заберут, и ладно бы он был пассажиром. Он в свои 18 ключевой игрок Барселоны, а так же достойный человек вне поля.
Ответ Джон Люлькович
И его многие здесь хейтят. Он в свои 18 уже завоевал столько сколько многие за карьеру не заберут, и ладно бы он был пассажиром. Он в свои 18 ключевой игрок Барселоны, а так же достойный человек вне поля.
Для хейтеров "цыган сдулся" а меж тем чел скоро будет выходить стабильно на +20 голов в сезоне + десяток ассистов)
Ответ Джон Люлькович
И его многие здесь хейтят. Он в свои 18 уже завоевал столько сколько многие за карьеру не заберут, и ладно бы он был пассажиром. Он в свои 18 ключевой игрок Барселоны, а так же достойный человек вне поля.
Он в 18 за плечами столько имеет, сколько некоторые за карьеру)
Помню как перед сезоном чуть ли не на каждой ветке, связанной с Ямалем, некоторые «болельщики» одного мадридского клуба рассказывали что он «закончился/играть больше не будет/зазвездился/ему интересны только вечеринки» и тд )

Но сезон дает огромный щелбан всем тем «предсказателям» )
Ответ Кирилл
Помню как перед сезоном чуть ли не на каждой ветке, связанной с Ямалем, некоторые «болельщики» одного мадридского клуба рассказывали что он «закончился/играть больше не будет/зазвездился/ему интересны только вечеринки» и тд ) Но сезон дает огромный щелбан всем тем «предсказателям» )
Людям свойственно бежать впереди паровоза, чтобы потом при случае важно заявить: Я же говорил! Но когда прогнозы не сбываются, они просто засовывают язык в (_._)
Ответ Кирилл
Помню как перед сезоном чуть ли не на каждой ветке, связанной с Ямалем, некоторые «болельщики» одного мадридского клуба рассказывали что он «закончился/играть больше не будет/зазвездился/ему интересны только вечеринки» и тд ) Но сезон дает огромный щелбан всем тем «предсказателям» )
Топ уровень выдаёт, и соперники всё-таки не привыкли к нему, да и сам развивается

Но количество матчей - это нечто. Или он феномен по генам, что такие нагрузки выдерживает, или же дело времени, когда это все аукнется (чего не хотелось бы, конечно, просто видели примеры и тревожно, это уже как болельщик Сб Испании говорю)
Результативное действие в среднем за игру, это космос в 18 лет. А сколько еще супер пасов запороли товарищи по команде в этом сезоне....
Ответ BurBon
Результативное действие в среднем за игру, это космос в 18 лет. А сколько еще супер пасов запороли товарищи по команде в этом сезоне....
сегодня лева мог забить с паса, но не сложилось
Ответ BurBon
Результативное действие в среднем за игру, это космос в 18 лет. А сколько еще супер пасов запороли товарищи по команде в этом сезоне....
Не тот Торрес достался Ламинчику))
Лучший бомбардир команды
Лучший ассистент команды
Лучший дриблер и обостряющий игрок мира
А когда эту машину поддерживает Педри - это комбо.
Ппц товарищи, не ожидал, что этот пацан за два сезона настолько превратится в лютого топа
Декстер с войдом так и будут писать,что Ямаль распиарен до небес)
А по факту,Ламину только 18 лет,но он уже является одним из лидеров Барселоны.
Ответ falkao2013
Декстер с войдом так и будут писать,что Ямаль распиарен до небес) А по факту,Ламину только 18 лет,но он уже является одним из лидеров Барселоны.
"Декстер с войдом так и будут писать,что Ямаль распиарен до небес)"
Педри тоже распиарен)
Ответ Андрей. С
"Декстер с войдом так и будут писать,что Ямаль распиарен до небес)" Педри тоже распиарен)
Запишем)
Это не новый Месси. Это Ямаль. И я надеюсь, что нам еще долго наблюдать за его рекордами.
А в РПЛ в 24-25 лет всё молодыми, перспективными считаются)
Самый талантливый игрок нынешнего поколения. Есть все задатки встать вровень с Месси и Роналду. Удачи, тем красивее будет футбол ( болельщик Реала)
Если Испания ЧМ-26 возьмёт, ему Золотой мяч дадут. Хотя обидно за Педри
Феномен после Месси
