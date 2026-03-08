85

Месси забил 899-й гол в карьере – в матче с «Ди Си Юнайтед»

Лионель Месси забил 899-й гол в карьере.

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси забил 899-й гол в карьере.

38-летний футболист поразил ворота «Ди Си Юнайтед» в матче регулярного сезона МЛС (2:0, второй тайм).

Это 784-й мяч аргентинца на клубном уровне. На его счету также 115 забитых голов в составе сборной. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
logoДи Си Юнайтед
logoМЛС
logoЛионель Месси
logoИнтер Майами
logoСборная Аргентины по футболу
85 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Красавчик Лео, ждём 900-й юбилейный!
Ответ Alex.K71
Красавчик Лео, ждём 900-й юбилейный!
Комментарий скрыт
Ответ OldRedWhite
Комментарий скрыт
Комментарий скрыт
Представляю если бы Аргентина играла бы в Европе..... понимаете сколько бы голов забил Месси!
Ответ Tsado 15
Представляю если бы Аргентина играла бы в Европе..... понимаете сколько бы голов забил Месси!
Достаточно было посмотреть матч против Эстонии:)
Ответ rigobersong
Достаточно было посмотреть матч против Эстонии:)
😉😁тонко ))
Месси-Ямаль-Месси-Ямаль-Месси:) Кругом рекорды от воспитанников Ла Масии:)
Сто шайб до Овечкина
Будет забавно, если Роналду на 1000 закончит, а Месси тихой сапой до 45 попылит и забьет 1001.
Ответ Jazzzz
Будет забавно, если Роналду на 1000 закончит, а Месси тихой сапой до 45 попылит и забьет 1001.
Почему до 45? Месси отыграть всего лишь где то три сезона и 1000 у него в кармане при меньшем количестве игр по сравнению с портком 7.А про гол + пас после трёх сезонов уже молчу.
Ответ Darama
Почему до 45? Месси отыграть всего лишь где то три сезона и 1000 у него в кармане при меньшем количестве игр по сравнению с портком 7.А про гол + пас после трёх сезонов уже молчу.
Да пусть до 45 радует) забьет 1000 или 1300 - пофиг.
А вот Рон тогда точно карьеру возобновит где-нибудь в чемпионате Тайланда
Месси 👏 Месси 👏 Месси 👏
Лео Месси несомненно лучший футболист в истории.
Походу сегодня у хейтеров Барсы Ямаля и Месси выходной день)
Ответ Iamliam
Походу сегодня у хейтеров Барсы Ямаля и Месси выходной день)
Так же как и у вас когда Рон дожить парочку голов за сборную или клуб
Ответ yrok77
Так же как и у вас когда Рон дожить парочку голов за сборную или клуб
Да нет у нас такого, только смысл в голах то? Они же должны приводить к трофеям, сколько венгров достигли этих отметок и история их в топ-10 даже не всех включает
У Месси уже 1000 голов ! С учётом 16 голов за молодёжную Аргентину на победных турнирах Чемпионат Мира 2005 и Олимпиада 2008 ! А также с учётом 12 голов за молодёжную Барселону в сильной Сегунде, и с учётом более 70 голов в предсезоннных контрольных матчах, и финалах Кубка Гампера, а это почти всегда были матчи против Топ клубов. Эти все качественные голы однозначно надо считать, если уж считают 120 левейших голов 🤡🍓 в пустынной МедиаЛиге, где 200 млн АльНаср круглый год играет с дворовыми клубами по 10-20 лимонов ))
Ответ Человек1991
У Месси уже 1000 голов ! С учётом 16 голов за молодёжную Аргентину на победных турнирах Чемпионат Мира 2005 и Олимпиада 2008 ! А также с учётом 12 голов за молодёжную Барселону в сильной Сегунде, и с учётом более 70 голов в предсезоннных контрольных матчах, и финалах Кубка Гампера, а это почти всегда были матчи против Топ клубов. Эти все качественные голы однозначно надо считать, если уж считают 120 левейших голов 🤡🍓 в пустынной МедиаЛиге, где 200 млн АльНаср круглый год играет с дворовыми клубами по 10-20 лимонов ))
Ну не перебарщивай, максимум Олимпиада , да и то голы там просчитаны
Ответ Человек1991
У Месси уже 1000 голов ! С учётом 16 голов за молодёжную Аргентину на победных турнирах Чемпионат Мира 2005 и Олимпиада 2008 ! А также с учётом 12 голов за молодёжную Барселону в сильной Сегунде, и с учётом более 70 голов в предсезоннных контрольных матчах, и финалах Кубка Гампера, а это почти всегда были матчи против Топ клубов. Эти все качественные голы однозначно надо считать, если уж считают 120 левейших голов 🤡🍓 в пустынной МедиаЛиге, где 200 млн АльНаср круглый год играет с дворовыми клубами по 10-20 лимонов ))
И ещкбастоватб если соперник тоже усиляется
Лучший игрок мира как всегда решает! На разогреве перед ЧМ.
Ответ Фран
Лучший игрок мира как всегда решает! На разогреве перед ЧМ.
Да, календарь в МЛС отлично способствует подготовке к ЧМ. Зимой отдохнуть, весной набрать форму, и летом быть на пике. Ждёт от Месси и Де Пауля второй чемпионский титул. Тем более им и ехать за ним далеко не надо )
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Месси словно играл на PlayStation на сложности «любитель». Он обыгрывал всех как маленьких детей». Мауро Боселли о Лео в сборной Аргентины U20
6 марта, 17:20
Трамп пошутил, что Месси перешел в «Интер Майами» в том числе из-за погоды, и отметил внешность Де Поля: «Мне не нравятся красивые мужчины – чувствую себя не так уверенно»
6 марта, 15:31Видео
Рекомендуем
Главные новости
Форвард «Сельты» Иглесиас: «Движение BLM очень повлияло на меня – я покрасил ногти в черный цвет, чтобы привлечь к нему внимание и бороться с расистскими настроениями в Испании»
3 минуты назад
Бартона задержали по подозрению в нанесении телесных повреждений – он подрался рядом с гольф-клубом. Экс-хавбек «Ман Сити» мог действовать в целях самообороны
15 минут назад
Родриго перенес операцию после разрыва «крестов» и латерального мениска. Вингер «Реала» пропустит 10 месяцев
28 минут назад
Мишель Платини: «Все правила судейства меняют, подстраиваясь под ВАР. Я бы использовал его только для определения офсайда. Надоело вмешательство в ситуации с игрой рукой»
36 минут назад
Жоан Лапорта: «Месси – лучший игрок всех времен, он отдал все «Барсе», а «Барса» – ему. Сейчас Ямаль – гений и образец для команды»
49 минут назад
ФИФА сократила операционные расходы на ЧМ-2026 на 100+ млн долларов: «Мы пересматриваем бюджет, чтобы как можно больше доходов можно было инвестировать в развитие футбола»
сегодня, 11:29
Умер экс-игрок «Динамо» Сергей Некрасов. Ему было 53 года
сегодня, 11:18
Артем Дзюба: «Зенит» очень плохо играет – прям безобразно. Покупают людей за 30-40 млн евро, а все в итоге сводится к навалам на Ерохина. Или выпускают 6 защитников. Мне было бы стыдно»
сегодня, 11:04
Мбаппе задел плечом Оксану Самойлову, выходя из отеля в Париже. Блогерша написала: «Почему я всегда встреваю в какую-то херню 😆😆😆»
сегодня, 10:53Видео
Джанни Инфантино: «Расизма в футболе не должно быть, и нет никаких оправданий для того, чтобы терпеть его. Если игрок прикрывает рот и говорит что-то расистское, он должен быть удален»
сегодня, 10:34
Ко всем новостям
Последние новости
«Аталанта» – «Бавария». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
32 минуты назад
«Галатасарай» – «Ливерпуль». Онлайн-трансляция начнется в 20:45
сегодня, 10:38
МЛС пожизненно дисквалифицировала экс-игроков «Коламбуса» Йебоа и Джонса за ставки – в том числе на матчи собственной команды
сегодня, 10:10
Агент Кузьмичев о «Зените»: «Семаку нужно сделать паузу. Он поставил много рекордов, но сейчас не справляется. Команда должна выглядеть по-другому»
сегодня, 09:54
Тимур Гурцкая: «Руководство «Краснодара» сыграло злую шутку с командой, добиваясь переноса игры любой ценой. Знаю, сколько звонков было. Они будто не долетели до «Рубина»
сегодня, 09:44
«Ньюкасл» – «Барселона». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
сегодня, 09:25
Игроку молодежки «Актобе» сломали челюсть во время массовой драки в матче с «Ордабасы», ему предстоит операция. Другой футболист получил травму губы и подбородка
сегодня, 09:02
Танасиевич об РПЛ: «Не считаю, что судейство плохое. Есть ошибки с ВАР»
сегодня, 07:54
Писарев о «Динамо»: «Сейчас ренессанс после тренера-диктатора. Карпин перестраивал все слишком быстро, не все игроки это восприняли»
сегодня, 07:42
«Атлетико» – «Тоттенхэм». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
сегодня, 07:24
Рекомендуем