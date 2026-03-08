Месси забил 899-й гол в карьере – в матче с «Ди Си Юнайтед»
Лионель Месси забил 899-й гол в карьере.
Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси забил 899-й гол в карьере.
38-летний футболист поразил ворота «Ди Си Юнайтед» в матче регулярного сезона МЛС (2:0, второй тайм).
Это 784-й мяч аргентинца на клубном уровне. На его счету также 115 забитых голов в составе сборной.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
А вот Рон тогда точно карьеру возобновит где-нибудь в чемпионате Тайланда