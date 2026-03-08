Месси забил 899-й гол в карьере – в матче с «Ди Си Юнайтед»

Лионель Месси забил 899-й гол в карьере.

38-летний футболист поразил ворота «Ди Си Юнайтед » в матче регулярного сезона МЛС (2:0, второй тайм).

Это 784-й мяч аргентинца на клубном уровне. На его счету также 115 забитых голов в составе сборной.