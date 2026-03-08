«Ман Сити» не проигрывает 11 матчей подряд – 9 побед, 2 ничьих. Дальше – игра с «Реалом» в ЛЧ

«Манчестер Сити» не проигрывает 11 матчей подряд.

«Манчестер Сити » продлил серию матчей без поражений.

Сегодня команда Пепа Гвардиолы обыграла «Ньюкасл » со счетом 3:1 в 1/8 финала Кубка Англии. В 11 последних матчах во всех турнирах «горожане» одержали 9 побед и дважды сыграли вничью.

11 марта «Сити» встретится с «Реалом» в 1/8 финала Лиги чемпионов.