«Ман Сити» не проигрывает 11 матчей подряд – 9 побед, 2 ничьих. Дальше – игра с «Реалом» в ЛЧ
«Манчестер Сити» не проигрывает 11 матчей подряд.
«Манчестер Сити» продлил серию матчей без поражений.
Сегодня команда Пепа Гвардиолы обыграла «Ньюкасл» со счетом 3:1 в 1/8 финала Кубка Англии. В 11 последних матчах во всех турнирах «горожане» одержали 9 побед и дважды сыграли вничью.
11 марта «Сити» встретится с «Реалом» в 1/8 финала Лиги чемпионов.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
19 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Сегодня вышли те, кто не был в старте в матче с Ноттингемом.
Значит с Реалом выйдут те, кто сегодня был на скамейке.
Может Мармуш в паре с Холандом на острие, может Семеньо.