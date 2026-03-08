  • Спортс
  • «Ман Сити» не проигрывает 11 матчей подряд – 9 побед, 2 ничьих. Дальше – игра с «Реалом» в ЛЧ
«Ман Сити» не проигрывает 11 матчей подряд – 9 побед, 2 ничьих. Дальше – игра с «Реалом» в ЛЧ

«Манчестер Сити» не проигрывает 11 матчей подряд.

«Манчестер Сити» продлил серию матчей без поражений. 

Сегодня команда Пепа Гвардиолы обыграла «Ньюкасл» со счетом 3:1 в 1/8 финала Кубка Англии. В 11 последних матчах во всех турнирах «горожане» одержали 9 побед и дважды сыграли вничью.

11 марта «Сити» встретится с «Реалом» в 1/8 финала Лиги чемпионов. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
logoМанчестер Сити
logoНьюкасл
logoПеп Гвардиола
logoКубок Англии
logoпремьер-лига Англия
19 комментариев
Доку против Трента, это будет легендарно:))
Ответ rigobersong
Доку против Трента, это будет легендарно:))
Придётся пихать туда истеричного уругвайского рикошетира, иначе будет 18+
Ответ rigobersong
Доку против Трента, это будет легендарно:))
Вряд ли Доку выйдет в старте.
Сегодня вышли те, кто не был в старте в матче с Ноттингемом.
Значит с Реалом выйдут те, кто сегодня был на скамейке.
Может Мармуш в паре с Холандом на острие, может Семеньо.
Только судьи могут спасти Реал.
придется чакрыке снимать свисток со стенки и тащить тащить тащить
Завистливые глоры полосатого евросередняка тут как тут. Восстановились после Бенфики)))
