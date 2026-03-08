18-летний Ямаль забил 50 голов за карьеру. Ламин сделал это на два года раньше Месси и на три – Роналду
Ямаль забил 50-й гол в карьере.
Ламин Ямаль забил 50-й гол в официальных соревнованиях (44 за «Барселону» и 6 за сборную Испании) в возрасте 18 лет и 237 дней.
Вингер каталонцев отличился в игре с «Атлетиком» (1:0, второй тайм) в Ла Лиге.
Примечательно, что Лионель Месси достиг отметки в 50 голов в возрасте 20 лет и 315 дней. Криштиану Роналду сделал это в 21 год и 297 дней.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: MisterChip
