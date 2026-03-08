  • Спортс
  • 18-летний Ямаль забил 50 голов за карьеру. Ламин сделал это на два года раньше Месси и на три – Роналду
54

18-летний Ямаль забил 50 голов за карьеру. Ламин сделал это на два года раньше Месси и на три – Роналду

Ямаль забил 50-й гол в карьере.

Ламин Ямаль забил 50-й гол в официальных соревнованиях (44 за «Барселону» и 6 за сборную Испании) в возрасте 18 лет и 237 дней.

Вингер каталонцев отличился в игре с «Атлетиком» (1:0, второй тайм) в Ла Лиге. 

Примечательно, что Лионель Месси достиг отметки в 50 голов в возрасте 20 лет и 315 дней. Криштиану Роналду сделал это в 21 год и 297 дней. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: MisterChip
54 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Ямаль забил 50-й гол в 165 матче в карьере, Месси — в 133, Роналду — в 222
Ответ Mixer48
Ямаль забил 50-й гол в 165 матче в карьере, Месси — в 133, Роналду — в 222
Комментарий скрыт
Ответ Caleb Marvin
Комментарий скрыт
А Ямаль-то прямо-таки центрфорвард, ну
Офигенный гол, кстати, забил и очень важный
Ответ АРТУР АЛИЕВ
Офигенный гол, кстати, забил и очень важный
Комментарий скрыт
Ответ b_igh
Комментарий скрыт
Офигенный гол, это когда Мбаппе забивает с пенки?))
Ямаль может гордиться собой, ведь он в свои 18 лет уже забил больше, чем великий Александр Прудников за всю карьеру
Ответ funnynerd21
Ямаль может гордиться собой, ведь он в свои 18 лет уже забил больше, чем великий Александр Прудников за всю карьеру
Они даже не знакомы, просто Прудникову некогда
Ответ funnynerd21
Ямаль может гордиться собой, ведь он в свои 18 лет уже забил больше, чем великий Александр Прудников за всю карьеру
Павук приплетаха
Я всегда при таких новостях сейчас о Ямале, а так же результативности Холланда, Роналду, Месси, Кейна, Левандовского, вспоминаю что у нас организовали клуб 100 Стрельцова куда с почётом попадают те кто забил сотню за всю карьеру .....
Все что нужно знать в принципе об уровне футбола у нас, как бы я его не любил.
Ответ Mike_81
Я всегда при таких новостях сейчас о Ямале, а так же результативности Холланда, Роналду, Месси, Кейна, Левандовского, вспоминаю что у нас организовали клуб 100 Стрельцова куда с почётом попадают те кто забил сотню за всю карьеру ..... Все что нужно знать в принципе об уровне футбола у нас, как бы я его не любил.
Значит, не очень то и разбираетесь в нем
Ответ Mike_81
Я всегда при таких новостях сейчас о Ямале, а так же результативности Холланда, Роналду, Месси, Кейна, Левандовского, вспоминаю что у нас организовали клуб 100 Стрельцова куда с почётом попадают те кто забил сотню за всю карьеру ..... Все что нужно знать в принципе об уровне футбола у нас, как бы я его не любил.
Может всё-таки не Стрельцова, а Григория Федотова?
Больше чем Прудников за всю карьеру:)
Уже Легенда)
Потом читаешь на главной про Соболева,который забивает 1 гол раз в полгода
Гол тура однозначно будет
Ответ Xavi6Iniesta8
Гол тура однозначно будет
Не смеши, абсолютно обычный гол, с нулем сопротивления от Бильбао.
Сама игра показала что Барса с Педри и Барса без Педри — два разных клуба. Причем из разных лиг.
Ответ dkdavudov
Сама игра показала что Барса с Педри и Барса без Педри — два разных клуба. Причем из разных лиг.
Когда нет ни Де Йонга, ни Педри - логично что игра в центре проседает, потому что Берналь и Касадо не топы, пока во всяком случае
Ответ dkdavudov
Сама игра показала что Барса с Педри и Барса без Педри — два разных клуба. Причем из разных лиг.
Комментарий скрыт
