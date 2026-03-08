«Барселона» лидирует в Ла Лиге с 67 очками после 27 туров. «Реал» отстает на 4 балла

«Барселона» сохранила отрыв от «Реала» в Ла Лиге.

«Барселона » лидирует в Ла Лиге после 27 туров.

Команда Ханс-Дитера Флика набрала 67 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице, опережая идущий вторым «Реал » на 4 балла.

На третьей строчке располагается «Атлетико » с 54 очками, на четвертой – «Вильярреал » (51). У команды Марселино Гарсии Тораля есть игра в запасе.