«Барселона» лидирует в Ла Лиге с 67 очками после 27 туров. «Реал» отстает на 4 балла
«Барселона» сохранила отрыв от «Реала» в Ла Лиге.
«Барселона» лидирует в Ла Лиге после 27 туров.
Команда Ханс-Дитера Флика набрала 67 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице, опережая идущий вторым «Реал» на 4 балла.
На третьей строчке располагается «Атлетико» с 54 очками, на четвертой – «Вильярреал» (51). У команды Марселино Гарсии Тораля есть игра в запасе.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
35 комментариев
Все зависит только от них, а не от игр соперников )
ЛЧ заберите
Ну а ЛЧ вообще с такими финансовыми проблемами Барсе не светит явно. Если летом усилятся качественно, то шансы уже будут.
Ла Лига в плохом состоянии.