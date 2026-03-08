35

«Барселона» лидирует в Ла Лиге с 67 очками после 27 туров. «Реал» отстает на 4 балла

«Барселона» сохранила отрыв от «Реала» в Ла Лиге.

«Барселона» лидирует в Ла Лиге после 27 туров. 

Команда Ханс-Дитера Флика набрала 67 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице, опережая идущий вторым «Реал» на 4 балла. 

На третьей строчке располагается «Атлетико» с 54 очками, на четвертой – «Вильярреал» (51). У команды Марселино Гарсии Тораля есть игра в запасе. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
35 комментариев
Трудовая победа, Педри гений!:)
Трудовая победа, Педри гений!:)
Комментарий скрыт
Комментарий скрыт
Финал Кубка Испании не топ матч?:)
Очень сложный выезд ,впрочем как всегда на Сан Мамес.Очень важные 3 очка .Педри лучший
Все в руках Флика и команды - и это самое главное в этой ситуации )
Все зависит только от них, а не от игр соперников )
Все в руках Флика и команды - и это самое главное в этой ситуации ) Все зависит только от них, а не от игр соперников )
Чемпионат и так вами выигран
Сегодня было тяжело. Атлетик не собирался отдавать очки. Первый тайм вообще не порадовал. Ну и состав этому соответствовал. Во втором конечно стало получше. Но, всё решило мастерство Педри и Ламина. Трудные три очка добыты. И это главное. С победой, Барса!
Надо наращивать отрыв!
Важная победа в очень сложном выезде.
Бог с ней ,с Ла Лигой,она в кармане при таком Реале и Симеоне,который сделал ставку на кубок .ЛЧ заберите !!!

ЛЧ заберите
Бог с ней ,с Ла Лигой,она в кармане при таком Реале и Симеоне,который сделал ставку на кубок .ЛЧ заберите !!! ЛЧ заберите
Комментарий скрыт
Бог с ней ,с Ла Лигой,она в кармане при таком Реале и Симеоне,который сделал ставку на кубок .ЛЧ заберите !!! ЛЧ заберите
В каком кармане? Барса не в форме, с травмами трех игроков основы, там положение не сильно лучше чем у Реала.
Ну а ЛЧ вообще с такими финансовыми проблемами Барсе не светит явно. Если летом усилятся качественно, то шансы уже будут.
У басков всегда тяжело играть.
Реал весь сезон играет в бей-беги и набрал 63 очка. К примеру Сити набрал 60 в АПЛ, сыграв на 2 матча больше.

Ла Лига в плохом состоянии.
Реал весь сезон играет в бей-беги и набрал 63 очка. К примеру Сити набрал 60 в АПЛ, сыграв на 2 матча больше. Ла Лига в плохом состоянии.
Без помощи кабинетов, мадрид набрал бы меньше.
Потому что в ла лиге есть только 2 мадрида и барса, остальные не понятно, чем занимаются, масовка и мальчики для битья. Помню 20 лет назад в Испании было куча классных команд, которые бились в лч. А сейчас полное дно. И так во всех топ лигах. Хотя немцы, чего то пытаются, а новый формат сделал еще интереснее рассклад, так норги могут до финала на кураже добежать.
