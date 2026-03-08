«Барселона» выиграла 4 матча подряд с общим счетом 11:1. Дальше – игра с «Ньюкаслом» в ЛЧ

«Барселона» выиграла четвертый матч подряд.

«Барселона » продлила победную серию.

Сегодня команда Ханс-Дитера Флика обыграла «Атлетик» со счетом 1:0 в 27-м туре Ла Лиге . Это четвертая победа каталонцев подряд – ранее они одолели «Леванте» (3:0), «Вильярреал» (4:1) и «Атлетико » (3:0).

«Блауграна» выиграла 10 из 12 последних матчей и дважды проиграла на этом отрезке. Следует отметить, что в этот период «Барса» вылетела из Кубка Испании, поскольку поражение от «Атлетико» в первом матче было крупнее, чем победа в ответном.

10 марта каталонцы встретятся с «Ньюкаслом» в 1/8 финала Лиги чемпионов.