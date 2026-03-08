  • Спортс
  • «Барселона» выиграла 4 матча подряд с общим счетом 11:1. Дальше – игра с «Ньюкаслом» в ЛЧ
14

«Барселона» выиграла четвертый матч подряд.

«Барселона» продлила победную серию.

Сегодня команда Ханс-Дитера Флика обыграла «Атлетик» со счетом 1:0 в 27-м туре Ла Лиге. Это четвертая победа каталонцев подряд – ранее они одолели «Леванте» (3:0), «Вильярреал» (4:1) и «Атлетико» (3:0).

«Блауграна» выиграла 10 из 12 последних матчей и дважды проиграла на этом отрезке. Следует отметить, что в этот период «Барса» вылетела из Кубка Испании, поскольку поражение от «Атлетико» в первом матче было крупнее, чем победа в ответном. 

10 марта каталонцы встретятся с «Ньюкаслом» в 1/8 финала Лиги чемпионов. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
14 комментариев
Матч получился тяжелый - в Бильбао иначе не бывает.
Но самое главное, что продолжаем лидировать с отрывом )

Ямаль положил красоту с передачи Педри )
А Феррану нужно срочно перезагружаться - он очень нужен в концовке сезона.

Дальше - выезд в Ньюкасл, надо повторить сентябрьский результат )
Ответ Кирилл
Ферран либо бережет свои голы на самые важные матчи сезона, либо разучился забивать совсем. Верю и надеюсь, что первое.
Ответ Кирилл
У Феррана был момент, когда он сыграл пяткой, а Эрику Гарсии не дал замкнуть в пустой угол державший его двумя руками защитник. Но испанский вар во время матчей очень крепко спит, если речь не о Вини или Мбаппе
Будет интересно. Челси интенсивностью Барсу раскатал в одну калитку. Ньюкасл не менее интенсивная команда, хоть и более ограниченная.
Нам крышка! 🥲
На выезде они будет тяжело. Хорошо если не проиграют. Дома, точно заберут матч с разницей
