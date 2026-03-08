Ямаль набрал 33 (19+14) очка в 36 матчах за «Барсу» в сезоне. Вингер забил «Атлетику»
Ламин Ямаль забил 19-й гол в сезоне.
Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль набрал 33 очка по системе «гол+пас» в 36 матчах сезона за клуб.
18-летний футболист открыл счет в матче с «Атлетиком» в 27-м туре Ла Лиги (1:0, второй тайм).
Таким образом, на счету Ямаля 19 голов и 14 результативных передач в 36 играх сезона за каталонский клуб: 14+9 в 23 матчах Ла Лиги, 2+2 в 5 играх Кубка Испании, 3+3 в 6 матчах Лиги чемпионов и 0 очков в 2 матчах Суперкубка Испании.
Вроде бы Рамадан, а Ламин только вошел во вкус )
Как говорится петухи лают, а Барса идет)