  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Ювентус» выиграл впервые за 5 матчей в Серии А – 4:0 у «Пизы». Команда Спаллетти идет 6-й в чемпионате
11

«Ювентус» выиграл впервые за 5 матчей в Серии А – 4:0 у «Пизы». Команда Спаллетти идет 6-й в чемпионате

У «Юве» первая победа за 5 матчей в Серии А.

«Ювентус» одержал первую победу в Серии А за пять матчей. 

Команда Лучано Спаллетти разгромила дома «Пизу» в 28-м туре (4:0). 

Туринцы занимают шестое место в турнирной таблице, у них 50 очков. У лидирующего «Интера» – 67 и матч в запасе. 

В следующем туре «Ювентус» сыграет на выезде с «Удинезе». 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
logoЮвентус
logoПиза
logoсерия А Италия
logoЛучано Спаллетти
11 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Дэвид просто не выносим!!!
Ответ Акрам Абдусалимов
Дэвид просто не выносим!!!
Бога в состав, давидика на замену.
Тренер ему и так достаточно поблаговолил
Если б играл Ди Грегорио, на первых минутах бы пропустили после удара головой - и потом мучились весь матч, пытаясь отыграться с тупыми Дэвидом и Тюрамом. Хорошо, что играет Перин
Бога молодец. Видно что он хочет остаться в юве и с видением поле норма. Консейсау как всегда угроза для любой команды
Ответ Эрниис
Бога молодец. Видно что он хочет остаться в юве и с видением поле норма. Консейсау как всегда угроза для любой команды
Только с соперником посильнее транжирить моменты слишком дорого может стоить
Добавлю после пересмотра игры: в основе победы - игра сдвоенного правого фланга, Шику плюс Йылдыз. Перевод турка направо - ключевое решение тренера
Ответ vadgus
Добавлю после пересмотра игры: в основе победы - игра сдвоенного правого фланга, Шику плюс Йылдыз. Перевод турка направо - ключевое решение тренера
Кенан играл девятку. Никто его на право не переводил
Было бы совсем всё плохо если бы они ещё и Пизу не обыграли
Лучано теперь должен постричься
Дэвид уже не заиграет В Юве. Он сам потерял надежду, а это решаюший фактор.
Уже ходят слухи о возврате в Премьер за 15 млн - реальная цифра для фин.отчетности Ювентуса.
Беда не в нем - в Опенде.
Жаль, что Вы матч не смотрели. Кенан играл правее центра
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Чемпионат Италии. «Лацио» победил «Сассуоло»
вчера, 21:44
«Ювентус» разгромил «Пизу» (4:0). У Бога гол, у Йылдыза – 1+1
7 марта, 21:38
Рекомендуем
Главные новости
Глава РПЛ Алаев: «Не вижу проблемы расизма в российском футболе. Я был на матче ЦСКА – «Краснодар», но ничего не слышал – видимо, находился не там»
только что
Джиган о том, что Мбаппе задел плечом Оксану Самойлову: «Место женщины – с семьей, а не вот это все. Ездит с этими петушарами, слушает их. Но я бы набил морду этому Мбаппе»
13 минут назадВидео
Дзюба о том, что Аршавин не считает «Спартак» топ-клубом: «Постеснялся бы. В его время «Спартак» их вообще не чувствовал. Когда «Газпром» пришел, они начали сопротивляться»
29 минут назад
«Барселоне» разрешили увеличить вместимость «Камп Ноу» до 62 652 зрителей
39 минут назад
Иглесиас о токсичной маскулинности в академиях: «У мальчиков появляется мнение, что дружба с женщинами невозможна. Если ты общаешься с девушкой, реакция такая: «Ты хочешь с ней переспать?»
51 минуту назад
Еще две футболистки сборной Ирана запросили убежище в Австралии. Ранее из расположения команды сбежали 5 спортсменок (ABC)
сегодня, 13:46
Энрике перед «Челси»: «ПСЖ» может выиграть ЛЧ второй раз. Это непросто, но в первый раз сложнее»
сегодня, 13:29
Аль-Хелайфи не может вылететь из Катара из-за конфликта на Ближнем Востоке. Глава «ПСЖ» не присутствовал на тренировке перед матчем с «Челси» в ЛЧ
сегодня, 13:18
Лига чемпионов. 1/8 финала. «Ливерпуль» в гостях у «Галатасарая», «Бавария» против «Аталанты», «Барселона» сыграет с «Ньюкаслом»
сегодня, 13:05
Арбелоа о словах Лапорты про экс-директоров «Реала» в CTA: «Кажется, именно он в 4 раза увеличил выплаты Негрейре, так что говорить больше не о чем»
сегодня, 13:05
Ко всем новостям
Последние новости
«Ньюкасл» – «Барселона». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
43 минуты назад
«Атлетико» – «Тоттенхэм». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
сегодня, 13:06
Мария Погребняк о том, что Мбаппе задел плечом Оксану Самойлову: «Повел себя как невоспитанный хам: взял и оттолкнул девушку с дороги. А как же культура отмены? Бойкот Килиана объявят?»
сегодня, 12:45
«Аталанта» – «Бавария». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
сегодня, 11:58
«Галатасарай» – «Ливерпуль». Онлайн-трансляция начнется в 20:45
сегодня, 10:38
МЛС пожизненно дисквалифицировала экс-игроков «Коламбуса» Йебоа и Джонса за ставки – в том числе на матчи собственной команды
сегодня, 10:10
Агент Кузьмичев о «Зените»: «Семаку нужно сделать паузу. Он поставил много рекордов, но сейчас не справляется. Команда должна выглядеть по-другому»
сегодня, 09:54
Тимур Гурцкая: «Руководство «Краснодара» сыграло злую шутку с командой, добиваясь переноса игры любой ценой. Знаю, сколько звонков было. Они будто не долетели до «Рубина»
сегодня, 09:44
Игроку молодежки «Актобе» сломали челюсть во время массовой драки в матче с «Ордабасы», ему предстоит операция. Другой футболист получил травму губы и подбородка
сегодня, 09:02
Танасиевич об РПЛ: «Не считаю, что судейство плохое. Есть ошибки с ВАР»
сегодня, 07:54
Рекомендуем