«Ювентус» выиграл впервые за 5 матчей в Серии А – 4:0 у «Пизы». Команда Спаллетти идет 6-й в чемпионате

У «Юве» первая победа за 5 матчей в Серии А.

«Ювентус » одержал первую победу в Серии А за пять матчей.

Команда Лучано Спаллетти разгромила дома «Пизу» в 28-м туре (4:0).

Туринцы занимают шестое место в турнирной таблице, у них 50 очков. У лидирующего «Интера» – 67 и матч в запасе.

В следующем туре «Ювентус» сыграет на выезде с «Удинезе».