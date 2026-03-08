«Ювентус» выиграл впервые за 5 матчей в Серии А – 4:0 у «Пизы». Команда Спаллетти идет 6-й в чемпионате
У «Юве» первая победа за 5 матчей в Серии А.
«Ювентус» одержал первую победу в Серии А за пять матчей.
Команда Лучано Спаллетти разгромила дома «Пизу» в 28-м туре (4:0).
Туринцы занимают шестое место в турнирной таблице, у них 50 очков. У лидирующего «Интера» – 67 и матч в запасе.
В следующем туре «Ювентус» сыграет на выезде с «Удинезе».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
Тренер ему и так достаточно поблаговолил
Уже ходят слухи о возврате в Премьер за 15 млн - реальная цифра для фин.отчетности Ювентуса.
Беда не в нем - в Опенде.