Кубарси сбил Иньяки Уильямса перед штрафной «Барсы» и получил желтую. Итурральде согласен с решением: «Не было явной возможности забить гол. Жоан Гарсия был первым на мяче»

Судьи верно разобрались в эпизоде с Кубарси и Уильямсом, считает экс-арбитр.

Бывший судья Эдуардо Итурральде Гонсалес прокомментировал эпизод с фолом Пау Кубарси на Иньяки Уильямсе .

«Атлетик » принимает «Барселону» в 27-м туре Ла Лиги (0:1, первый тайм). На 57-й минуте встречи защитник гостей Кубарси сбил вингера Иньяки Уильямса, который делал рывок, пытаясь откликнуться на передачу из глубины поля.

Главный арбитр встречи Хосе Мунуэра Монтеро показал игроку каталонцев желтую карточку.

«Это ни в коем случае не красная карточка. Иньяки Уильямс не контролировал мяч, а Жоан Гарсия оказался первым на мяче. Это желтая карточка. Не было явной возможности забить гол», – оценил эпизод Итурральде.

Фото: кадр из трансляции Movistar+