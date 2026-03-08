  • Спортс
  • Кубарси сбил Иньяки Уильямса перед штрафной «Барсы» и получил желтую. Итурральде согласен с решением: «Не было явной возможности забить гол. Жоан Гарсия был первым на мяче»
Фото
28

Кубарси сбил Иньяки Уильямса перед штрафной «Барсы» и получил желтую. Итурральде согласен с решением: «Не было явной возможности забить гол. Жоан Гарсия был первым на мяче»

Судьи верно разобрались в эпизоде с Кубарси и Уильямсом, считает экс-арбитр.

Бывший судья Эдуардо Итурральде Гонсалес прокомментировал эпизод с фолом Пау Кубарси на Иньяки Уильямсе.

«Атлетик» принимает «Барселону» в 27-м туре Ла Лиги (0:1, первый тайм). На 57-й минуте встречи защитник гостей Кубарси сбил вингера Иньяки Уильямса, который делал рывок, пытаясь откликнуться на передачу из глубины поля. 

Главный арбитр встречи Хосе Мунуэра Монтеро показал игроку каталонцев желтую карточку. 

«Это ни в коем случае не красная карточка. Иньяки Уильямс не контролировал мяч, а Жоан Гарсия оказался первым на мяче. Это желтая карточка. Не было явной возможности забить гол», – оценил эпизод Итурральде.

Фото: кадр из трансляции Movistar+

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: As
28 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Сбил? Там Кубарси просто мимо бежал. Фол бесспорный,но какого-то умысла вообще не было
Ответ falkao2013
Сбил? Там Кубарси просто мимо бежал. Фол бесспорный,но какого-то умысла вообще не было
Комментарий скрыт
Ответ Pelerin
Комментарий скрыт
А там была явная возможность забить?
Гарсия всегда первый на мяче, это база:)
А когда удаляли хейсена, там тоже не было явной возможности забить) но здесь другое)
Ответ coldhead
А когда удаляли хейсена, там тоже не было явной возможности забить) но здесь другое)
Как раз в том эпизоде была явная возможность забить. Оярсабаль был первым на мяче и вполне мог убежать один на один.
Ответ Мохнатый55
Как раз в том эпизоде была явная возможность забить. Оярсабаль был первым на мяче и вполне мог убежать один на один.
Совесть - это материя, которая тебя никак не касается.
Как можно быть настолько лживым?
Даже Ла Лига, которая отказалась отменять липовую КК для Хейсена, включила этот эпизод в рейтинг грубых ошибок.
О каком "один на один" может идти речь, если там с запасом бежал Милитао?
Завязывай с экспериментами - или как ты там достигаешь состояния измененного сознания, что случаются галлюцинации.
Ох, чтобы было если бы в обратную сторону такое случилось 😄
Ответ Олег М
Ох, чтобы было если бы в обратную сторону такое случилось 😄
А вы матчи смотрите и все увидите😉
Ответ Flylink
А вы матчи смотрите и все увидите😉
Видели да, слезы Каталонии, и нытье
Мда уж… вспоминается удаление Хейсена.
всё справедливо,иньяки ни как не был бы первый на мяче даже если бы кубарси его не зацепил бы
Негрейровцы свою работу выполняют, деньги пришли
Ответ vals1702
Негрейровцы свою работу выполняют, деньги пришли
Завидно?)🤔
