Кубарси сбил Иньяки Уильямса перед штрафной «Барсы» и получил желтую. Итурральде согласен с решением: «Не было явной возможности забить гол. Жоан Гарсия был первым на мяче»
Судьи верно разобрались в эпизоде с Кубарси и Уильямсом, считает экс-арбитр.
Бывший судья Эдуардо Итурральде Гонсалес прокомментировал эпизод с фолом Пау Кубарси на Иньяки Уильямсе.
«Атлетик» принимает «Барселону» в 27-м туре Ла Лиги (0:1, первый тайм). На 57-й минуте встречи защитник гостей Кубарси сбил вингера Иньяки Уильямса, который делал рывок, пытаясь откликнуться на передачу из глубины поля.
Главный арбитр встречи Хосе Мунуэра Монтеро показал игроку каталонцев желтую карточку.
«Это ни в коем случае не красная карточка. Иньяки Уильямс не контролировал мяч, а Жоан Гарсия оказался первым на мяче. Это желтая карточка. Не было явной возможности забить гол», – оценил эпизод Итурральде.
Фото: кадр из трансляции Movistar+
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: As
28 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Как можно быть настолько лживым?
Даже Ла Лига, которая отказалась отменять липовую КК для Хейсена, включила этот эпизод в рейтинг грубых ошибок.
О каком "один на один" может идти речь, если там с запасом бежал Милитао?
Завязывай с экспериментами - или как ты там достигаешь состояния измененного сознания, что случаются галлюцинации.