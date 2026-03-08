Ольмо наступили на ахилл. Судья показал Рего Море из «Атлетика» желтую карточку

Ольмо наступили на ахилл в матче с «Атлетиком».

Алехандро Рего Мора был наказан на 50-й минуте игры с «Барселоной» (0:0, второй тайм) за фол на Дани Ольмо . Полузащитник «Атлетика » наступил на ахилл хавбеку каталонцев. Главный судья Хосе Мунуэра Монтеро показал 22-летнему футболисту желтую карточку. Изображение: кадр из трансляции «Матч ТВ»