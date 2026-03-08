Ольмо наступили на ахилл. Судья показал Рего Море из «Атлетика» желтую карточку
Ольмо наступили на ахилл в матче с «Атлетиком».
Алехандро Рего Мора был наказан на 50-й минуте игры с «Барселоной» (0:0, второй тайм) за фол на Дани Ольмо.
Полузащитник «Атлетика» наступил на ахилл хавбеку каталонцев. Главный судья Хосе Мунуэра Монтеро показал 22-летнему футболисту желтую карточку.
Изображение: кадр из трансляции «Матч ТВ»
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
такой себе момент.. на усмотрение судьи) кто-то мог удалить, кто-то нет
Это не КК. Оранжевый но не КК.
