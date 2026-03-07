Жена Соболева поздравила его с 29-летием: «Из обычного парнишки с Барнаула в самого обсуждаемого и осуждаемого футболиста страны. Не знаю больше таких сильных людей, как ты»

Жена Соболева поздравила его с днем рождения.

Елена, жена нападающего «Зенита » Александра Соболева , в соцсетях поздравила мужа с днем рождения.

7 марта Соболеву исполнилось 29 лет.

«Сегодня у самого удивительного и любимого мужчины день рождения! Я не знаю больше таких сильных людей, как ты. Твой путь – это из обычного парнишки с Барнаула в самого обсуждаемого и осуждаемого футболиста страны. Только я знаю, каким был и есть этот путь.

Меня всегда восхищает твоя целеустремленность, проход напролом, даже когда двери закрыты на 10 000 ключей, ты их открываешь с ноги. Ты не боишься рисковать, даже когда риск не оправдывает себя, но это был бы не ты, если бы не попробовал.

Ты говоришь, что я ведьма и тогда в далеком 2015-м «я что-то знала наперед», а я скажу, что мы сделали и делаем большую работу для создания и сохранения нашей семьи. В нашем современном мире это большая редкость, и ты этим можешь гордиться, у тебя получилось! У тебя два прекрасных сына, твоя щедрость, забота и любовь по отношению к нам не знает границ.

Я хочу, чтобы ты не останавливался на достигнутом, покорял новые вершины, самое главное – будь здоров, чтобы свеча, задутая сегодня на торте, обязательно исполнила самое сокровенное и желаемое. Мы любим тебя таким, какой ты есть, со всеми плюсами и минусами (с ними мы конечно боремся🤣). С днем рождения, мой любимый муж, с твоим 29-летием❤️.

P.S. Как обычно, с утра проводила на выезд, даже не помню, когда последний раз выпадало, чтобы свой ДР ты был дома😀», – написала Елена, прикрепив два совместных фото.