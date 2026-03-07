  • Спортс
  • Жена Соболева поздравила его с 29-летием: «Из обычного парнишки с Барнаула в самого обсуждаемого и осуждаемого футболиста страны. Не знаю больше таких сильных людей, как ты»
Жена Соболева поздравила его с днем рождения.

Елена, жена нападающего «Зенита» Александра Соболева, в соцсетях поздравила мужа с днем рождения. 

7 марта Соболеву исполнилось 29 лет.

«Сегодня у самого удивительного и любимого мужчины день рождения! Я не знаю больше таких сильных людей, как ты. Твой путь – это из обычного парнишки с Барнаула в самого обсуждаемого и осуждаемого футболиста страны. Только я знаю, каким был и есть этот путь.

Меня всегда восхищает твоя целеустремленность, проход напролом, даже когда двери закрыты на 10 000 ключей, ты их открываешь с ноги. Ты не боишься рисковать, даже когда риск не оправдывает себя, но это был бы не ты, если бы не попробовал.

Ты говоришь, что я ведьма и тогда в далеком 2015-м «я что-то знала наперед», а я скажу, что мы сделали и делаем большую работу для создания и сохранения нашей семьи. В нашем современном мире это большая редкость, и ты этим можешь гордиться, у тебя получилось! У тебя два прекрасных сына, твоя щедрость, забота и любовь по отношению к нам не знает границ.

Я хочу, чтобы ты не останавливался на достигнутом, покорял новые вершины, самое главное – будь здоров, чтобы свеча, задутая сегодня на торте, обязательно исполнила самое сокровенное и желаемое. Мы любим тебя таким, какой ты есть, со всеми плюсами и минусами (с ними мы конечно боремся🤣). С днем рождения, мой любимый муж, с твоим 29-летием❤️.

P.S. Как обычно, с утра проводила на выезд, даже не помню, когда последний раз выпадало, чтобы свой ДР ты был дома😀», – написала Елена, прикрепив два совместных фото.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: инстаграм Елены Соболевой
Ух ты уже 29 лет, скоро заканчивать с футболом, а такое впечатление, что он еще и не начинал.
Ответ lus
Ух ты уже 29 лет, скоро заканчивать с футболом, а такое впечатление, что он еще и не начинал.
Когда он начинал карьеру Ямал в садик ходил 😂
Ответ Mbest77
Когда он начинал карьеру Ямал в садик ходил 😂
Полуостров?
Аккуратней жена, он теперь плохой мальчик
Ответ Мечел70
Аккуратней жена, он теперь плохой мальчик
Им такие нравятся)
"и сегодня, я хочу подарить тебе новую скамейку, потому что старую ты уже отполировал"
Ответ АРТУР АЛИЕВ
"и сегодня, я хочу подарить тебе новую скамейку, потому что старую ты уже отполировал"
Ахаха👍🤣
Это очень смешно, когда пафос рассуждений на уровне лучших топарей мира, а речь идет о болванчике, который раз в полгода забил в Кубке команде первой лиги
Ответ Костя Демба
Это очень смешно, когда пафос рассуждений на уровне лучших топарей мира, а речь идет о болванчике, который раз в полгода забил в Кубке команде первой лиги
Просто жена поздравила мужа с др. При чем тут "лучшие топари мира"?
Ответ tyumenetz
Просто жена поздравила мужа с др. При чем тут "лучшие топари мира"?
Притом. Как поздравила в публичном пространстве - вот что обсуждается здесь.
"даже не помню, когда последний раз выпадало, чтобы свой др ты был дома, в дельфинарии", - написала елена и прикрепила фото, где александр отбивает мяч носом
Ответ Император Плутона
"даже не помню, когда последний раз выпадало, чтобы свой др ты был дома, в дельфинарии", - написала елена и прикрепила фото, где александр отбивает мяч носом
И в обруч горящий летит... А, стоп
Ответ juki_puki
И в обруч горящий летит... А, стоп
Не стоп, а "ап!")
Жене плюс. Такого непутевого все равно должна поддерживать до конца
Ответ Nils Michael
Жене плюс. Такого непутевого все равно должна поддерживать до конца
Этот непутевый получает 3 ляма евро в год. Еще бы она его не любила
Ответ Император Плутона
Этот непутевый получает 3 ляма евро в год. Еще бы она его не любила
Она ему и пожелала не останавливаться на достигнутом))
Любящая жена поздравила своего мужа с днем рождения в соц соцсетях. Зачем эту публикацию выставлять в новостях и обсуждать?
Ответ Django Joker
Любящая жена поздравила своего мужа с днем рождения в соц соцсетях. Зачем эту публикацию выставлять в новостях и обсуждать?
Чтобы соответствовать статусу - он же "самый обсуждаемый")
Ответ Django Joker
Любящая жена поздравила своего мужа с днем рождения в соц соцсетях. Зачем эту публикацию выставлять в новостях и обсуждать?
Если бы она не хотела чтобы это обсуждали, то не публиковала бы в соц. сетях, а просто поздравила бы лично. А тут публичные люди (за что мягко говоря не слабую надбавку дельфин к зп получает), вот и следствие.
Самый обсуждаемый и осуждаемый. Она его с Дзюбой перепутала?
Мог дома остаться все равно на поле не выйдет
Павлюченко к 29 пофиирил в апл, забивал за сборную в топ матчах.
Саня собачится с журналистами, кидает предьявы Семаку после гола Балтики в кубке России.
С днюхой!
Ответ wild_pokemon
Павлюченко к 29 пофиирил в апл, забивал за сборную в топ матчах. Саня собачится с журналистами, кидает предьявы Семаку после гола Балтики в кубке России. С днюхой!
ну это ж сашаа. когда он это понял(к 29 годикам, то начал....
А понял ли? или подсказали?
Рекомендуем